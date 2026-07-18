Η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων αυξάνεται σταθερά από το 2018, με τη συνολική αγορά να έχει αυξηθεί κατά 26,8 δισ. ευρώ και διαμορφώνεται στα 32,9 δισ. (στοιχεία 30/6/2026), από τα 6,1 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2018, καταγράφοντας υψηλά 22 ετών, ποσό που είναι το υψηλότερο από το 2004 που ήταν στα 31,6 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η χειρότερη επίδοση είχε καταγραφεί το 2012 με 5,9 δισ. και το 2011 με 5,2 δισ. ευρώ.

Με τις αποδόσεις σε αναγνωστικές προς τα αμοιβαία κεφάλαια τοποθετήσεις και κυρίως με χαμηλές αποδόσεις στις καταθέσεις και ιδιαίτερα στις προθεσμιακές, αρκετοί αποταμιευτές στρέφονται προς τα αμοιβαία κεφάλαια, με τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις το περασμένο έτος.

Στις 30 Ιουνίου 2026, η συνολική αγορά των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, δηλαδή των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ, εμφάνισε αύξηση ενεργητικού κατά 9,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε σχέση με την αρχή του έτους, η αύξηση έφτασε το 12%, με το συνολικό ύψος των κεφαλαίων υπό διαχείριση να διαμορφώνεται στα 32,9 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, οι καθαρές εισροές κεφαλαίων στα αμοιβαία κεφάλαια ανήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο στα 2,045 δισ. ευρώ.

Με αύξηση ενεργητικών, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις έκλεισε το Α’ εξάμηνο του 2026 για την ελληνική αγορά θεσμικής διαχείρισης.

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026, το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης ανήλθε σε 52,95 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,86% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 7,91% από το τέλος του 2025.

Η σύνθεση των υπό διαχείριση κεφαλαίων Θεσμικών Διαχειριστών στο τέλος του πρώτου εξαμήνου έχει ως εξής: ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) (62%), Asset Management (26%), A.E.E.A.Π (10%) και Ο.Ε.Ε (2%).

Στις 30.06.2026, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 9,9% από το προηγούμενο τρίμηνο και 12% από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε 32,9 δισ. ευρώ με αύξηση 19,1% από την αρχή του έτους.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. διατηρήθηκαν σε θετικά επίπεδα στα 2.045 εκατ. ευρώ. Οι σημαντικότερες εισροές κεφαλαίων από την αρχή του έτους καταγράφηκαν στους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (810 εκατ. ευρώ), Σύνθετους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. – Ειδικού Τύπου (287 εκατ. ευρώ), Μικτούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (268 εκατ. ευρώ), Μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. – Αναπτυγμένων Αγορών (221 εκατ. ευρώ), Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας (165 εκατ ευρώ) και Μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας (157 εκατ. ευρώ).

Η σύνθεση της συνολικής αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά κατηγορία στις 30/6/2026 είχε ως εξής: Ομολογιακοί (49%), Mετοχικοί (17%), Funds of Funds (9%), Μικτοί (16%), Σύνθετοι (5%) και Χρηματαγοράς (4%).

Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες.

Οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

-Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αμερικής 20,40%

-Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας 17,57%

-Funds of Funds Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 17,23%

-Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη 15,06%

-Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Διεθνείς 13,84%

Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων 10,53% από το προηγούμενο τρίμηνο και 8,82% από το τέλος του 2025 σε 13,9 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό διαχείριση στα μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε).

Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.), το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε., ανέρχεται σε 937 εκατ. ευρώ, όπου συμπεριλαμβάνονται και Private Equity χαρτοφυλάκια άνω των 650 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα των Α.Ε.Ε.Α.Π. στα 5,18 δισ. ευρώ την 31.12.2025 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), επηρεάστηκε από την πώληση αξίας 1,4 δισ. ευρώ επενδυτικών ακινήτων εντός του 2025 και κατέγραψε μείωση 12,6% σε σχέση με την 30.06.2025 και 12,4% σε σχέση με την 31/12/2024. Το συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Ε.Α.Π. σημείωσε οριακή μείωση 2,79% σε σχέση με την 31.12.2024, στα 6,43 δισ. ευρώ.

Η πορεία της αγοράς Α/Κ

(ποσά σε δισ. ευρώ)