Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν την Παρασκευή στην Ιορδανία ενώ αμύνονταν απέναντι σε μια επίθεση ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση (Centcom) των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτες «αγνοείται κατά την εκτέλεση του καθήκοντος».