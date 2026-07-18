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Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν την Παρασκευή στην Ιορδανία ενώ αμύνονταν απέναντι σε μια επίθεση ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση (Centcom) των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτες «αγνοείται κατά την εκτέλεση του καθήκοντος».