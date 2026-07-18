Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν την Παρασκευή στην Ιορδανία ενώ αμύνονταν απέναντι σε μια επίθεση ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση (Centcom) των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτες «αγνοείται κατά την εκτέλεση του καθήκοντος».
CENTCOM Statement on Recently Fallen, Missing U.S. Service Members— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026
TAMPA, Fla. — On July 17, two U.S. service members in Jordan were killed in action as U.S. Central Command (CENTCOM) and partner forces defended against Iranian ballistic missile and drone attacks. Additionally,…