«Στα χέρια μας είναι να γράψουμε νέες λαμπρές σελίδες προόδου. Αρκεί να διαθέτουμε εθνική ενότητα. Με πίστη στις δυνάμεις μας, κοιτάμε μπροστά με αυτοπεποίθηση», επισήμανε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε σύντομο χαιρετισμό στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που για 15η χρονιά διοργάνωσε με επιτυχία ο Σύλλογος Γυναικών Κιλελέρ «Η Αγία Μαρίνα», στην πλατεία του χωριού.

Ο βουλευτής και ιστορικός ερευνητής υπογράμμισε ότι «με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι στο Κιλελέρ, σε ένα από τα ιστορικά χωριά μας, ταυτισμένο με τους αγώνες των αγροτών μας, ταυτισμένο με το αγροτικό κίνημα, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αγροτών μας. Ένα χωριό που έδωσε και το όνομά του στον δήμο μας, στον δήμο Κιλελέρ, έναν από τους μεγαλύτερους σε έκταση αλλά και σε αριθμό οικισμών, δήμους».

Παράλληλα, ο κ. Χαρακόπουλος συνεχάρη την πρόεδρο Νίκη Δημοπούλου και όλα τα μέλη του δραστήριου Συλλόγου Γυναικών για την επιτυχή διοργάνωση, αλλά και στο πρόσωπο του παρισταμένου δημάρχου, Θανάση Νασιακόπουλου, όπως και της προέδρου της τοπικής κοινότητας, Βάσως Σβερώνη, συνεχάρη τον δήμο Κιλελέρ για τη στήριξη σε αντίστοιχες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ο Θεσσαλός πολιτικός, με αφορμή το γεγονός ότι οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την παραμονή της Αγίας Μαρίνας, επισήμανε ότι «μας θυμίζουν πόσο άρρηκτα συνδεδεμένες είναι οι έννοιες ορθοδοξίας και ελληνισμού, γιατί δεν γίνονται μια τυχαία ημέρα, αλλά γίνονται την παραμονή μιας μεγάλης γιορτής, όπως γινόταν για αιώνες και όταν δεν είχαμε ακόμη κράτος. Το νεοελληνικό κράτος είναι τα τελευταία 200 χρόνια, όμως χάρη στην πίστη μας, στην Ορθοδοξία, διατηρήσαμε στους αιώνες της τουρκοκρατίας και την εθνικής μας συνείδηση και τις παραδόσεις μας, τα ήθη και τα έθιμά μας, τα οποία θα μεταλαμπαδεύουμε στις επόμενες γενιές. Επομένως, πραγματικά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλες και όλους όσοι εργάζονται για να πραγματοποιούνται αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που μας υπενθυμίζουν τις ρίζες μας, τις παραδόσεις μας, το ένδοξό μας παρελθόν που πρέπει να είναι οδοδείκτης για το μέλλον μας. Στα χέρια μας είναι να γράψουμε νέες λαμπρές σελίδες προόδου. Αρκεί να διαθέτουμε εθνική ενότητα. Με πίστη στις δυνάμεις μας κοιτάμε μπροστά με αυτοπεποίθηση».