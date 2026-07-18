Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή του εμπρησμού στην περιοχή της Άνοιξης, τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Ιουλίου, στις 00:33.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 50χρονος Αλβανός που συνελήφθη έπειτα από συντονισμένες ενέργειες στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και ανακριτικών κλιμακίων φέρεται να είναι εκείνος που έβαλε τη φωτιά.

Στο υλικό που παρουσίασε το MEGA ο άνδρας φαίνεται να πλησιάζει ξερά χόρτα και απορρίμματα κοντά σε δασική έκταση. Λίγα δευτερόλεπτα αφότου απομακρύνεται από το σημείο, διακρίνονται οι πρώτες φλόγες.

Παρά τον κίνδυνο εξάπλωσης προς τη δασική έκταση της Άνοιξης και της Εκάλης, όπου απειλούνταν άμεσα κατοικίες, η φωτιά αντιμετωπίστηκε γρήγορα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Παράλληλα, ο 50χρονος εντοπίστηκε στο σπίτι του, αναγνωρίστηκε από το βιντεοληπτικό υλικό και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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