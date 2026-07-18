Με τον μικρό τελικό του Μουντιάλ, αλλά και τα φιλικά ΑΕΚ και Ολυμπιακού είναι εμπλουτισμένο το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό μενού.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
- 09:55 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS8 Peipsiaare 1
- 10:50 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS9 Mustvee 1
- 12:00 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026
- 12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ
- 12:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS10 Peipsiaare 2
- 13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS11 Mustvee 2
- 13:30 ΑΝΤ1+ formula 1 moët & chandon Belgian Grand Prix 2026 Practice 3 Μηχανοκίνητα
- 14:30 COSMOTE SPORT 6 HD Τσιτσιπάς- Σεβτσένκο ATP 250 2026 Γκστάαντ
- 15:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Γκρόνινγκεν Φιλικός Αγώνας
- 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Λονδίνο
- 16:30 COSMOTE SPORT 1 HD Άγιαξ – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας
- 17:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο
- 18:00 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026
- 18:00 ΑΝΤ1+ formula 1 moët & chandon Belgian Grand Prix 2026 Qualifying Μηχανοκίνητα
- 19:00 Novasports 6HD WTA 250 2026Ιάσιο
- 19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αμπερντίν – Κουίνς Παρκ Premier Sports Cup
- 19:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026 3η μέρα
- 19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σάκκαρη- Κορνέβα WTA 250 2026 Athens Open
- 20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Ούμαγκ
- 21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Άρμπροουθ Premier Sports Cup
- 00:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γαλλία – Αγγλία Μικρός τελικός Μουντιάλ 2026