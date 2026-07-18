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Με τον μικρό τελικό του Μουντιάλ, αλλά και τα φιλικά ΑΕΚ και Ολυμπιακού είναι εμπλουτισμένο το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό μενού.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
  • 09:55 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS8 Peipsiaare 1
  • 10:50 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS9 Mustvee 1
  • 12:00 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026
  • 12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ
  • 12:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS10 Peipsiaare 2
  • 13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS11 Mustvee 2
  • 13:30 ΑΝΤ1+ formula 1 moët & chandon Belgian Grand Prix 2026 Practice 3 Μηχανοκίνητα
  • 14:30 COSMOTE SPORT 6 HD Τσιτσιπάς- Σεβτσένκο ATP 250 2026 Γκστάαντ
  • 15:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Γκρόνινγκεν Φιλικός Αγώνας
  • 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Λονδίνο
  • 16:30 COSMOTE SPORT 1 HD Άγιαξ – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας
  • 17:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο
  • 18:00 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026
  • 18:00 ΑΝΤ1+ formula 1 moët & chandon Belgian Grand Prix 2026 Qualifying Μηχανοκίνητα
  • 19:00 Novasports 6HD WTA 250 2026Ιάσιο
  • 19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αμπερντίν – Κουίνς Παρκ Premier Sports Cup
  • 19:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026 3η μέρα
  • 19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σάκκαρη- Κορνέβα WTA 250 2026 Athens Open
  • 20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Ούμαγκ
  • 21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Άρμπροουθ Premier Sports Cup
  • 00:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γαλλία – Αγγλία Μικρός τελικός Μουντιάλ 2026