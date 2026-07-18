Με τον μικρό τελικό του Μουντιάλ, αλλά και τα φιλικά ΑΕΚ και Ολυμπιακού είναι εμπλουτισμένο το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό μενού.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων: