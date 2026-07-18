Η Τουρκία εμφανίζεται αισιόδοξη ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν από την επίλυση της πολυετούς διαμάχης με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τις κυρώσεις CAATSA και την πιθανή επιστροφή της στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35.

Την εκτίμηση αυτή εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας και μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας στο ΝΑΤΟ, Λεβέντ Γκιουμρουκτσού, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Atlantic Council στην Ουάσιγκτον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον βρίσκονται στην πιο προχωρημένη φάση των τελευταίων ετών.

«Πιο κοντά από ποτέ» στην επίλυση του ζητήματος των F-35

Ο Τούρκος αξιωματούχος ανέφερε ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η επανεκκίνηση των διαβουλεύσεων για το θέμα των F-35 αποτέλεσε βασική προτεραιότητα των δύο πλευρών.

Όπως αποκάλυψε, έχει ήδη συγκροτηθεί κοινή πολιτική και στρατιωτική ομάδα εργασίας, η οποία εξετάζει διαφορετικά σενάρια ώστε να καλυφθούν τόσο οι αμερικανικές νομικές απαιτήσεις όσο και οι πολιτικές και οικονομικές επιδιώξεις της Τουρκίας.

«Αυτή τη φορά αισθανόμαστε πραγματικά ότι είμαστε πιο κοντά. Πιστεύουμε ότι ίσως μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα και να το αφήσουμε οριστικά πίσω μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο μιας πιθανής συμφωνίας ή για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μία δεκαετία η Άγκυρα θεωρεί πως η αμερικανική πλευρά είναι διατεθειμένη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, εφόσον υπάρξει τελική συμφωνία.

Η Άγκυρα θέλει ευρύτερη αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ

Ο Λεβέντ Γκιουμρουκτσού ξεκαθάρισε ότι η επιδίωξη της Τουρκίας δεν περιορίζεται μόνο στην επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35, αλλά αφορά συνολικά την αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναφερόμενος στην αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 το 2019, η οποία οδήγησε στην επιβολή των κυρώσεων CAATSA και στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35, υποστήριξε ότι εκείνη την περίοδο η χώρα του αντιμετώπιζε επείγουσες ανάγκες αεράμυνας, χωρίς να έχει εξασφαλίσει αντίστοιχες δυνατότητες από συμμάχους της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η προμήθεια των S-400 αποτέλεσε μια «εφάπαξ λύση» και δεν συνιστούσε αλλαγή του στρατηγικού προσανατολισμού της Τουρκίας απέναντι στη Δύση και στο ΝΑΤΟ.

Η αναφορά στην Ελλάδα και οι αντιδράσεις για τα F-35

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις που έχουν διατυπωθεί τόσο από μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου –ανάμεσά τους και βουλευτές ελληνικής καταγωγής– όσο και από την ελληνική πλευρά σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Τούρκος αξιωματούχος χαρακτήρισε αυτές τις τοποθετήσεις «περιττή πολιτική στάση».

Όπως ανέφερε, όταν η Ελλάδα προχωρά στην αγορά αμυντικών συστημάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες συμμαχικές χώρες, η Τουρκία δεν σχολιάζει αυτές τις επιλογές.

«Ανήκουμε στην ίδια συμμαχία και δεν μπορούμε παρά να χαιρόμαστε όταν οι σύμμαχοί μας ενισχύουν τις αμυντικές τους δυνατότητες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του Λεβέντ Γκιουμρουκτσού έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Άγκυρας και Ουάσιγκτον φαίνεται να βρίσκονται σε τροχιά επαναπροσέγγισης. Παρά την αισιοδοξία που εκφράζει η τουρκική πλευρά, παραμένουν ανοιχτά τόσο το θέμα της άρσης των κυρώσεων CAATSA όσο και η πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, ζητήματα που εξακολουθούν να αποτελούν βασικά σημεία της ατζέντας στις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας.