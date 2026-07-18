Νέος κύκλος εσωκομματικών αναταράξεων καταγράφεται στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, καθώς συνεχίζονται οι παραιτήσεις στελεχών που διαφωνούν με τη στρατηγική του κόμματος ενόψει των επόμενων εκλογών.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου, ο Δημήτρης Χατζησωκράτης ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του με την επιλογή της ηγεσίας για αυτόνομη εκλογική κάθοδο.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το κόμμα θα έπρεπε να επιδιώξει πολιτική σύμπλευση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας πως η επιλογή της αυτόνομης πορείας οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ σε πολιτικό και στρατηγικό αδιέξοδο.

Σε δήλωσή του, στο περιθώριο της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, ανέφερε:

«Παραιτήθηκα από την Κεντρική Επιτροπή. Υποστήριξα σταθερά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όφειλε να συμπορευτεί πολιτικά με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με την επιμονή στην κατάθεση ξεχωριστού ψηφοδελτίου, η νέα πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής βυθίζει τον ΣΥΡΙΖΑ σε στρατηγικό αδιέξοδο».

Η παραίτηση του Δημήτρη Χατζησωκράτη προστίθεται στο κύμα αποχωρήσεων και διαφοροποιήσεων που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με επίκεντρο τη στρατηγική που θα ακολουθήσει το κόμμα στις επερχόμενες εθνικές εκλογές.