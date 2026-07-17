Έντονο προβληματισμό για τις οικονομικές συνέπειες της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης (AI) εκφράζει ο Βρετανός δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής Ρόμπερτ Πέστον, ο οποίος έγινε γνωστός επειδή είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, ενώ είχε εκφράσει ανησυχίες και για τη σοβαρότητα της πανδημίας Covid-19 από τα πρώτα της στάδια.

Σε συνέντευξή του στο Radio Times, ο Πέστον υποστηρίζει ότι οι σημερινές επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ανάπτυξη υποδομών για την τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να οδηγήσουν σε μια νέα οικονομική κρίση, εάν οι προσδοκώμενες αποδόσεις δεν επιβεβαιωθούν.

Ο Πέστον θυμήθηκε ότι ήδη από το 2007 προειδοποιούσε δημόσια για τους κινδύνους που αντιμετώπιζε το τραπεζικό σύστημα, την περίοδο που εργαζόταν ως οικονομικός συντάκτης στο BBC.

Όπως ανέφερε, τότε πολλοί πολιτικοί και στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα χαρακτήριζαν τις προειδοποιήσεις του υπερβολικές και τρομολαγνικές.

Ανάλογη ήταν, όπως είπε, και η στάση του απέναντι στην πανδημία Covid-19, καθώς είχε επισκεφθεί επανειλημμένα την Κίνα και τη Γουχάν πριν από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης και είχε εκτιμήσει από νωρίς ότι ο νέος ιός θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σοβαρή παγκόσμια απειλή.

«Φοβάμαι ότι θα δούμε σοβαρό παγκόσμιο οικονομικό κραχ»

Η μεγαλύτερη ανησυχία του σήμερα αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και τις τεράστιες επενδύσεις που πραγματοποιούνται για την κατασκευή κέντρων δεδομένων, ενεργειακών υποδομών και υπολογιστικών συστημάτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των μοντέλων AI.

«Ανησυχώ ειλικρινά ότι θα αντιμετωπίσουμε ένα σοβαρό παγκόσμιο οικονομικό κραχ μέσα στην επόμενη διετία», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει ο κίνδυνος τα οικονομικά οφέλη από την τεχνητή νοημοσύνη να μην αποδειχθούν αρκετά ώστε να δικαιολογήσουν το τεράστιο επενδυτικό κόστος.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, εκτιμά ότι πολλές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οικονομικά προβλήματα, οδηγώντας σε χρεοκοπίες, πανικό στις αγορές και έντονες αναταράξεις στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσει να εξελίσσεται

Παρά τις ανησυχίες του για την οικονομία, ο Πέστον θεωρεί ότι η πορεία της τεχνητής νοημοσύνης δύσκολα θα ανακοπεί.

Χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τη μεγάλη σιδηροδρομική «φούσκα» του 19ου αιώνα, επισημαίνοντας ότι, παρότι πολλές εταιρείες κατέρρευσαν, οι ίδιες οι υποδομές παρέμειναν και αποτέλεσαν τη βάση της μετέπειτα οικονομικής ανάπτυξης.

Κατά την άποψή του, κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και με την AI: ακόμη κι αν ορισμένες επιχειρήσεις αποτύχουν, οι τεχνολογικές υποδομές θα συνεχίσουν να αξιοποιούνται και να εξελίσσονται. Ο Βρετανός δημοσιογράφος εκτιμά ότι η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι μόνο η οικονομική αστάθεια, αλλά και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας.

Όπως υποστηρίζει, η AI και η ρομποτική ενδέχεται να αντικαταστήσουν εκατομμύρια θέσεις εργασίας, χωρίς να δημιουργηθούν αρκετές νέες θέσεις για να απορροφηθούν οι εργαζόμενοι που θα επηρεαστούν.

Κατά τον ίδιο, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τα φορολογικά έσοδα των κρατών, ασκώντας πίεση στη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών και των κοινωνικών δομών.

«Η αισιοδοξία δεν αποκλείει την προετοιμασία»

Παρότι περιγράφει ένα ιδιαίτερα απαισιόδοξο σενάριο, ο Πέστον ξεκαθαρίζει ότι δεν θεωρεί αναπόφευκτη μια τέτοια εξέλιξη. Όπως σημειώνει, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές επαναστάσεις μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση και μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην κοινωνία.

Ωστόσο, θεωρεί απαραίτητο να συζητούνται εγκαίρως ακόμη και τα πιο δυσμενή σενάρια, ώστε κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και κοινωνίες να προετοιμαστούν κατάλληλα και να μειώσουν τους πιθανούς κινδύνους από τη μετάβαση στην εποχή της AI.