Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου στην Κυψέλη, όταν οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τη σορό μιας γυναίκας μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων. Η υπόθεση εξετάζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα, ενώ τις έρευνες έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη βαλίτσα εντόπισε ένας άστεγος, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της βρισκόταν η σορός μιας γυναίκας, η οποία βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα φορούσε σορτσάκι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητά της ή την ηλικία της.

Στο μικροσκόπιο η ταυτότητα και τα αίτια θανάτου

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εξονυχιστικές έρευνες από τα εγκληματολογικά συνεργεία, τα οποία συλλέγουν στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα κληθεί να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα της γυναίκας, τον χρόνο θανάτου, αλλά και τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατό της.

Μαρτυρίες κατοίκων για το εγκαταλελειμμένο κτίριο

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο κτίριο παρέμενε ανοιχτό μέχρι πριν από περίπου δύο χρόνια και χρησιμοποιούνταν συχνά ως καταφύγιο από αστέγους. Μετά από πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στο εσωτερικό του, το κτίριο σφραγίστηκε.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου, τις τελευταίες εβδομάδες είχε παρατηρηθεί η παρουσία ενός άστεγου στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς όμως να έχει εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες.

Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και των εργαστηριακών αναλύσεων, που αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της και βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα.