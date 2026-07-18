Σε τροχιά ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού τους κινούνται οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στην εξεύρεση κατάλληλων στελεχών. Την ίδια ώρα, η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό τους, καθώς τέσσερις στις δέκα εταιρείες προγραμματίζουν να διευρύνουν τη χρήση εφαρμογών AI τα επόμενα χρόνια.



Τα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα της Randstad, σύμφωνα με την οποία το 60% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το προσωπικό του μέσα στο 2026, ενώ μόλις το 5% εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των θέσεων εργασίας. Η πρόθεση για νέες προσλήψεις συνδέεται κυρίως με τα σχέδια επιχειρηματικής ανάπτυξης, καθώς το 89% των εργοδοτών δηλώνει ότι η επέκταση των δραστηριοτήτων του αποτελεί τον βασικό λόγο ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, έναντι 70% το 2025.

Παρά τις θετικές προοπτικές, η στελέχωση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση. Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (55%) θεωρούν ότι η προσέλκυση ταλέντων είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν, ενώ ακολουθούν οι αυξημένες απαιτήσεις των υποψηφίων για αποδοχές και παροχές (52%), η έλλειψη διαθέσιμων στελεχών (44%) και το περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό με τις κατάλληλες δεξιότητες (41%).



Ως βασικό εργαλείο για την προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού, οι επιχειρήσεις επιλέγουν κυρίως τη βελτίωση των μισθολογικών αποδοχών, επιλογή που αναφέρει το 55% των συμμετεχόντων στην έρευνα. Παράλληλα, επενδύουν περισσότερο σε προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων (50%), στη βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας (41%), στις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης (38%) και στην παροχή πιο εξατομικευμένων πακέτων παροχών προς τους εργαζομένους.



Οι αλλαγές στην αγορά εργασίας επηρεάζουν και τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες. Η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία παραμένουν στην κορυφή των προτεραιοτήτων, καθώς το 66% των επιχειρήσεων τις θεωρεί κρίσιμες για τα επόμενα τρία χρόνια, έναντι 61% το 2025. Παράλληλα, οι ψηφιακές δεξιότητες ενισχύουν τη σημασία τους, με το σχετικό ποσοστό να αυξάνεται από 52% σε 61%.

Ακολουθούν η ομαδικότητα (54%), η αυτοπαρακίνηση (51%), η ενσυναίσθηση (46%), ενώ οι δεξιότητες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αναφέρονται πλέον από το 42% των επιχειρήσεων, επιβεβαιώνοντας ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αποτελεί βασική προτεραιότητα του επιχειρηματικού κόσμου.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στις ειδικότητες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Στην κορυφή βρίσκονται οι μηχανικοί, τους οποίους αναζητά το 59% των επιχειρήσεων, ενώ ακολουθούν οι ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη (33%), οι αναλυτές δεδομένων (25%), τα στελέχη εφοδιαστικής αλυσίδας και λειτουργιών (20%), οι επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού (19%) και οι ειδικοί πληροφορικής και ανάπτυξης λογισμικού (15%).

Όσον αφορά τις αποδοχές, οι περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούν ότι οι μισθοί που προσφέρουν κινούνται στα ίδια επίπεδα με εκείνους της αγοράς, ενώ το 24% δηλώνει ότι οι αμοιβές του είναι υψηλότερες από αυτές των ανταγωνιστών, επιδιώκοντας να αποκτήσει πλεονέκτημα στην προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών.