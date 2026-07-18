Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, δήλωσε το Σάββατο στους δημοσιογράφους ότι η Τεχεράνη αναστέλλει άμεσα όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανέφερε, αφού η Ουάσινγκτον έχει ήδη αναστείλει και παραβιάσει όλες τις δεσμεύσεις της, το Ιράν προχωρά στην ίδια κίνηση. Ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή η χώρα επικεντρώνεται στην άμυνά της, προσθέτοντας πως οι «επιθετικές ενέργειες» των ΗΠΑ δεν πρόκειται να οδηγήσουν πουθενά.

Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών είχε τερματίσει εβδομάδες συγκρούσεων και είχε ανοίξει τον δρόμο για λεπτομερείς διαπραγματεύσεις, ωστόσο κατέρρευσε μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

«Βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις. Δυστυχώς, ήταν οι ίδιοι οι Αμερικανοί που προχώρησαν σε αυτές τις επιθετικές ενέργειες, παραβιάζοντας τις δικές τους δεσμεύσεις», δήλωσε ο Γκαριμπαμπαντί στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Ως αποτέλεσμα, έχουμε αναστείλει όλες τις δεσμεύσεις μας και ουσιαστικά δεν τις εφαρμόζουμε πλέον», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του αποτελούν ακόμη μία ένδειξη ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν, έχουν ουσιαστικά οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πως η εκεχειρία «έχει τελειώσει», μετά από επίθεση ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους εναντίον πλοίου που περνούσε τα Στενά του Ορμούζ.

«Αυτό που έχουμε τώρα μπροστά μας είναι η υπεράσπιση της χώρας μας», ανέφερε ο Γκαριμπαμπαντί. «Θα το κάνουμε με αποφασιστικότητα και πιστεύω ότι οι Αμερικανοί έλαβαν για ακόμη μία φορά την απάντησή τους: αυτές οι επιθετικές ενέργειες δεν θα τους οδηγήσουν πουθενά».

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαΐ είχε δηλώσει ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά «με αποφασιστικότητα» στα αμερικανικά πλήγματα και ότι δεν υπάρχουν σχέδια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

«Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή σχέδια για διαπραγματεύσεις και παραμένουμε επικεντρωμένοι στην υπεράσπιση της χώρας», δήλωσε ο Μπαγκαΐ σε δημοσιογράφους στην Τεχεράνη.

Το Ιράν χτυπά Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία

Το Ιράν εξαπέλυσε το Σάββατο νέες επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο και της Ιορδανίας, μετά την έβδομη διαδοχική νύχτα αμερικανικών επιθέσεων σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη σύγκρουση μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας.

Το Κουβέιτ δέχθηκε σφοδρή επίθεση, με πλήγμα σε μονάδα αφαλάτωσης, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας ανέστειλε τη λειτουργία του εξαιτίας των συνεχών επιθέσεων με πυραύλους και drones.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικό κέντρο στρατιωτικής υποστήριξης στο στρατόπεδο Αρίφτζαν και κατέστρεψαν εγκατάσταση ραντάρ στην αεροπορική βάση Ali Al Salem. Η Kuwait Petroleum Corporation ανέφερε αργότερα ότι μία από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της επλήγη από «επανειλημμένες ιρανικές επιθέσεις», προκαλώντας σοβαρές ζημιές και τραυματισμούς, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν βαλλιστικούς πυραύλους και drones του Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, προσθέτοντας ότι αρκετοί πυροσβέστες και εργαζόμενοι στον πετρελαϊκό τομέα τραυματίστηκαν κατά την αντιμετώπιση των επιθέσεων.

Η Τεχεράνη ανέφερε ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα εναντίον γεφυρών, ενεργειακών εγκαταστάσεων και άλλων υποδομών.

«Αφού δεν υπάρχει διεθνής οργανισμός που να εμποδίζει τη βαρβαρότητα του αμερικανικού στρατού, δεν έχουμε άλλη επιλογή από την εντολή του Κορανίου: “Όποιος σας επιτίθεται, να του επιτίθεστε με τον ίδιο τρόπο”», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωσή τους, προειδοποιώντας τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή να αναμένουν νέες επιθέσεις.

Το υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι 50 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 500 έχουν τραυματιστεί από τα αμερικανικά πλήγματα τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ILNA.

Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν εγκατάσταση στο Μπαχρέιν, όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένα αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Sheikh Isa, καθώς και κέντρο συλλογής πληροφοριών.

Οι Φρουροί υποστήριξαν ακόμη ότι κατέστρεψαν τουλάχιστον δύο αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και τρία ακόμη αεροσκάφη κατά τη διάρκεια επίθεσης με πυραύλους και drones εναντίον της αμερικανικής βάσης Αλ Αζράκ στην Ιορδανία, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.