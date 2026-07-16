Δύο από τα τρία μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών επέλεξαν να μην προβάλλουν από τα βασικά τους κανάλια την προγραμματισμένη ομιλία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης το βράδυ της Πέμπτης. Η απόφαση, σύμφωνα με το Reuters, λαμβάνεται σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η ομιλία είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (04:00 ώρα Ελλάδας) και αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στην ασφάλεια του εκλογικού συστήματος, λίγους μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

ABC και NBC επιλέγουν το streaming αντί της τηλεόρασης

Το ABC ανακοίνωσε ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου θα μεταδοθούν αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας ABC News Live και του ABC News Radio, χωρίς να διακοπεί το κανονικό πρόγραμμα του τηλεοπτικού δικτύου.

Παρόμοια στάση κράτησε και το NBC, το οποίο, σύμφωνα με πηγές του Reuters, θα καλύψει την ομιλία μόνο μέσω της δωρεάν ψηφιακής πλατφόρμας NBC News NOW, αφήνοντας εκτός μετάδοσης το βασικό τηλεοπτικό του δίκτυο.

Οι streaming υπηρεσίες των δύο οργανισμών διαθέτουν σαφώς μικρότερη απήχηση σε σχέση με τα παραδοσιακά τηλεοπτικά κανάλια, τα οποία εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τη συντριπτική πλειονότητα του κοινού.

Η παράδοση και τα δικαιώματα των τηλεοπτικών δικτύων

Παρότι το αμερικανικό Σύνταγμα και ειδικότερα η Πρώτη Τροπολογία παρέχουν στα μέσα ενημέρωσης την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζουν ποιο περιεχόμενο θα προβάλλουν, οι μεγάλες τηλεοπτικές αλυσίδες παραδοσιακά μεταδίδουν αντίστοιχες προεδρικές παρεμβάσεις, θεωρώντας ότι αφορούν ζητήματα ιδιαίτερου δημόσιου ενδιαφέροντος.

Η φετινή επιλογή του ABC και του NBC αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την πρακτική και εκτιμάται ότι ενδέχεται να προκαλέσει νέες εντάσεις στις σχέσεις των δύο οργανισμών με την κυβέρνηση Τραμπ.

Στο επίκεντρο οι εκλογές, αλλά και το Ιράν

Σύμφωνα με το Reuters, ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να παρουσιάσει στοιχεία από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσο η Κίνα είχε πρόθεση ή δυνατότητα να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές του 2020, τις οποίες ο ίδιος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι του αφαιρέθηκαν μέσω νοθείας.

Ωστόσο, αξιωματούχοι της κυβέρνησής του εμφανίζονται επιφυλακτικοί, εκφράζοντας ανησυχίες ότι μέρος του συγκεκριμένου υλικού, το οποίο είχε συλλεχθεί και αξιολογηθεί κατά την πρώτη του προεδρική θητεία, ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα ή να δημιουργήσει παραπλανητικές εντυπώσεις.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, προανήγγειλε ότι ο πρόεδρος είναι πιθανό να αναφερθεί και στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Ιράν, καθώς και στην πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

«Είναι επίσης πολύ πιθανό» δήλωσε η Λέβιτ, προσθέτοντας ότι η ομιλία μπορεί να καλύψει ευρύ φάσμα θεμάτων.

Η ίδια υποστήριξε πως αυτό αποτελεί «ακόμη μεγαλύτερο λόγο» ώστε τα τηλεοπτικά δίκτυα να μεταδώσουν ζωντανά το διάγγελμα και οι πολίτες να το παρακολουθήσουν.

Η αντιπαράθεση για τις εκλογές του 2020 παραμένει στο προσκήνιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι προεδρικές εκλογές του 2020 αλλοιώθηκαν μέσω νοθείας, παρά το γεγονός ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί έχουν απορριφθεί από τα δικαστήρια και τις εκλογικές αρχές των ΗΠΑ. Παράλληλα, έχει επανειλημμένα υποστηρίξει, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ότι η επιστολική ψήφος είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε απάτη, ότι οι εκλογικές μηχανές μπορούν να παραποιηθούν και ότι μη Αμερικανοί πολίτες συμμετέχουν παράνομα στις εκλογικές διαδικασίες.

Οι δηλώσεις αυτές έχουν οδηγήσει ορισμένους Δημοκρατικούς να ζητήσουν από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα να μην προχωρήσουν στη ζωντανή μετάδοση της ομιλίας του. Μεταξύ αυτών και η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, η οποία εκτίμησε ότι ο πρόεδρος ενδέχεται να επαναλάβει ισχυρισμούς που έχουν ήδη διαψευστεί.

Σιγή από CBS, CNN και Fox News

Μέχρι στιγμής, το CBS δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα μεταδώσει ζωντανά το διάγγελμα του Αμερικανού προέδρου, καθώς εκπρόσωπος του δικτύου δεν απάντησε σε σχετικό ερώτημα του Reuters.

Αντίστοιχη στάση τήρησαν και τα CNN και Fox News, τα οποία επίσης απέφυγαν να τοποθετηθούν σχετικά με τα σχέδιά τους για την κάλυψη της ομιλίας.

Το CBS στο επίκεντρο επιχειρηματικών εξελίξεων

Την ίδια ώρα, το CBS βρίσκεται σε περίοδο σημαντικών αλλαγών. Η εξαγορά της Paramount από τον Ντέιβιντ Έλισον, γιο του δισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, ο οποίος θεωρείται πολιτικός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει αναταράξεις στο εσωτερικό του οργανισμού.

Οι εξελίξεις συνοδεύτηκαν από την αποχώρηση κορυφαίων στελεχών της ιστορικής ενημερωτικής εκπομπής «60 Minutes», ενώ εργαζόμενοι έχουν καταγγείλει παρεμβάσεις στις συντακτικές αποφάσεις. Το δίκτυο απορρίπτει τις συγκεκριμένες αιτιάσεις.

Παράλληλα, ο Ντέιβιντ Έλισον αναμένει την τελική απόφαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στον έλεγχο του CNN, ενός μέσου που ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει για τη στάση του απέναντί του. Η αρμόδια αντιμονοπωλιακή υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ήδη εγκρίνει τη συναλλαγή.

Ανοιχτά μέτωπα και για το ABC

Η συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς το ABC, που ανήκει στη Walt Disney, βρίσκεται αντιμέτωπο με δύο έρευνες της FCC.

Η μία αφορά πιθανή παραβίαση των κανόνων περί ίσης μεταχείρισης, έπειτα από τη φιλοξενία Δημοκρατικού υποψηφίου για τη Γερουσία στην εκπομπή «The View».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η FCC θα μπορούσε ακόμη και μέσα στον επόμενο μήνα να κινήσει διαδικασίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ανάκληση των αδειών λειτουργίας των οκτώ τηλεοπτικών σταθμών του ABC που ανήκουν στη Disney.

Η σύγκρουση Τραμπ – NBC

Στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου βρίσκεται διαχρονικά και το NBC, καθώς και η μητρική εταιρεία Comcast.

Μόλις τον προηγούμενο μήνα ο Τραμπ αποχώρησε εκνευρισμένος από συνέντευξη που παραχώρησε στην πολιτική συντάκτρια Κρίστεν Γουέλκερ, χαρακτηρίζοντας το δίκτυο «μονομερώς μεροληπτικό και διεφθαρμένο».

Την ίδια περίοδο η Comcast γνωστοποίησε ότι σχεδιάζει να διαχωρίσει τις δραστηριότητές της σε δύο ανεξάρτητες εισηγμένες εταιρείες, αποσπώντας τις NBCUniversal και Sky. Αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μελλοντική εξαγορά της NBCUniversal από άλλον επιχειρηματικό όμιλο.

Έρευνα της FCC και στη Comcast

Ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, διερευνά επίσης τις πρακτικές της Comcast και της NBC στον τομέα της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές αποτέλεσαν έναν από τους λόγους για τους οποίους επιταχύνθηκαν οι έλεγχοι που αφορούν και τους τηλεοπτικούς σταθμούς του ABC.

Η στάση του Fox News

Το Fox News, ιδιοκτησίας του Ρούπερτ Μέρντοχ, μεταδίδει σχεδόν πάντα τις δημόσιες παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, ακόμη και το συντηρητικό δίκτυο εμφανίζεται πιο προσεκτικό απέναντι στη συγκεκριμένη ομιλία.

Το 2023 υποχρεώθηκε να καταβάλει 787 εκατομμύρια δολάρια για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό της αγωγής δυσφήμισης που είχε καταθέσει η εταιρεία Dominion, εξαιτίας της μετάδοσης ψευδών ισχυρισμών σχετικά με τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Η παρέμβαση της FCC

Ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, τάχθηκε υπέρ της ζωντανής μετάδοσης της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στις δηλώσεις του προέδρου.

«Αυτό είναι κάτι που ο αμερικανικός λαός έχει κάθε δικαίωμα να μπορεί να παρακολουθήσει μέσω των τηλεοπτικών συχνοτήτων», δήλωσε χαρακτηριστικά.