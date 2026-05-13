Ολοκληρώθηκε χθες βράδυ ο πρώτος ημιτελικός του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision από την εντυπωσιακή σκηνή του Wiener Stadthalle της Βιέννης. Τον σχολιασμό ανέλαβαν για δέκατη φορά, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο Akylas με το εκρηκτικό «Ferto» προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου. Ο 27χρονος τραγουδιστής κατάφερε να ξεσηκώσει όχι μόνο όσους βρίσκονταν μέσα στο στάδιο, αλλά και όλους όσοι παρακολουθούσαν τον μουσικό διαγωνισμό από τις τηλεοπτικές τους οθόνες.

Το «Ferto», που πραγματεύεται την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, φαίνεται να κέρδισε το κοινό, με τα social media να καταγράφουν χιλιάδες αναφορές αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τρίλεπτου.

Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε στον μεγάλο τελικό του μουσικού διαγωνισμού και όπως ήταν αναμενόμενο οι πανηγυρισμοί της ελληνικής αποστολής ήταν ξέφρενοι.

Ποιες χώρες προκρίθηκαν για τον μεγάλο τελικό

Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό είναι:

Ελλάδα

Φινλανδία

Βέλγιο

Σουηδία

Μολδαβία

Ισραήλ

Σερβία

Κροατία

Λιθουανία

Πολωνία

Εκτός τελικού έμειναν οι Εσθονία, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Άγιος Μαρίνος.

Οι δηλώσεις του Akyla μετά την πρόκριση: Πάμε να τους δείξουμε πώς γίνεται

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη μεγάλη πρόκριση, ο Akylas έδειχνε ενθουσιασμένος λέγοντας, «Σίγουρα αφιερώνω τη σημερινή επιτυχία στους φίλους μου, στην οικογένειά μου, στη μαμά μου, σε όλους τους ανθρώπους που με πίστεψαν, στη Minos, την ΕΡΤ και στον εαυτό μου πάνω απ΄ όλα που δεν τα παράτησε ποτέ. Τα καλύτερα σίγουρα έρχονται. Το Σάββατο πάμε να τους δείξουμε πώς γίνεται. Δεν καταλαβαίνετε τι δουλειά έχουμε ρίξει αυτούς τους τρεις μήνες γι’ αυτό το αποτέλεσμα. Είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι. Ανυπομονώ για το Σάββατο. Δεν ξέρω πώς θα περάσουν αυτές οι μέρες. Είμαι πολύ χαρούμενος. Το γούρι μου είναι η ομάδα μου».

Ο Akylas παρουσίασε το «Ferto» σε μια σκηνική εμφάνιση-ψηφιακό παραμύθι

Στην τέταρτη θέση της σειράς εμφάνισης, ο Akylas παρουσίασε το «Ferto» μέσα σε μια ατμόσφαιρα αποθέωσης. Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Φωκά Ευαγγελινού, η σκηνή μεταμορφώθηκε σε ένα ψηφιακό παραμύθι που θύμιζε βιντεοπαιχνίδι γεμάτο διαφορετικές πίστες.

Τον πλαισίωσαν τέσσερις μοναδικοί χαρακτήρες, τους οποίους ενσάρκωσαν οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Το τραγούδι, σε σύνθεση των TEO.x3, papatanice και Aκύλα ο οποίος υπογράφει και τους στίχους μαζί με τον Ορφέα Νόνη αποτελεί μια βιωματική ιστορία που καταδικάζει την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, τονίζοντας την αξία της ευγνωμοσύνης.

Η παρουσίαση περιελάμβανε ένα τούνελ καθρεφτών και μια κατασκευή με δωμάτια. Σε ένα από αυτά, η Παρθένα Χοροζίδου, ντυμένη ως κυρία που πλέκει (φορώντας επίσης αυτιά), χόρεψε μαζί με τον καλλιτέχνη σε μια από τις πιο viral στιγμές της βραδιάς.

Σημειώνεται ότι μετά από 21 χρόνια, ο Φωκάς Ευαγγελινός επανέφερε στη σκηνή την εμβληματική λύρα της Έλενας Παπαρίζου, ως ένα σύμβολο ενότητας μέσω της μουσικής. Το κοστούμι του Έλληνα τραγουδιστή έχει σχεδιάσει η Κλέλια Ανδράλη, τις μπότες του ο Χαράλαμπος Νικολάου, την καρδιά η Δώρα Κουρτέσσα και το χαρακτηριστικό σκουφί του είναι από τον Μπίλλυ Τουφεξή.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (ενδυματολογική επιμέλεια για τον Ακύλα) και Γιώργος Σεγρεδάκης (ενδυματολογική επιμέλεια για τους τέσσερις χαρακτήρες). Vocal couch: Παναγιώτης Δήμας, Image Maker: MITCH T, Artist PA: Νικήτας Ματζιάρης.

Η εμφάνιση της Φινλανδίας που θεωρείται μεγάλο φαβορί

Οι Linda Lampenius και Pete Parkkonen από τη Φινλανδία εμφανίστηκαν όγδοοι στη σκηνή και κέρδισαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού με το τραγούδι τους «Liekinheitin». Η Φινλανδία θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί του διαγωνισμού.

Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου όπου η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το τραγούδι «Jalla» θα διεκδικήσει το δικό της εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.