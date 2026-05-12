Μάγεψε ο Akylas στη σκηνή του πρώτου ημιτελικού της Eurovision. Με ένα εντυπωσιακό industrial pop σόου πάνω σε μεταλλική κατασκευή 4 μέτρων, η ελληνική συμμετοχή προκάλεσε το ρυθμικό χειροκρότημα του κοινού από τις πρώτες στιγμές. Ο Akylas κατάφερε να κάνει την Ευρώπη να παραμιλά με μια εμφάνιση που όμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί.



Από τα πρώτα δευτερόλεπτα, ο Akylas μαγνητίζει τα βλέμματα μέσα σε μια πολυγωνική κατασκευή από καθρέφτες, δημιουργώντας ένα απόλυτα ψηφιακό σύμπαν. Πατώντας το «start» στις γιγαντιαίες οθόνες LED, δίνει το σύνθημα για μια performance που συνδυάζει την υψηλή τεχνολογία με την πιο βαθιά ελληνική παράδοση.



Το απόλυτο highlight και twist της βραδιάς είναι η συγκινητική αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου και τη νίκη του 2005. Την ώρα που η λύρα παίρνει φωτιά, ένας χορευτής που θυμίζει τις εμβληματικές φιγούρες του «My Number One» εμφανίζεται στη σκηνή. Ο Akylas, παίζοντας μια φουτουριστική λύρα, καταφέρνει να ενώσει το παρελθόν με το παρόν, κάνοντας την αρένα να «βουλιάξει» από τα χειροκροτήματα.



Η σκηνική παρουσία του «Ferto» είναι ένα οπτικό υπερθέαμα χωρισμένο σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο, η Παρθένα Χοροζίδου κλέβει την παράσταση υποδυόμενη μια γυναίκα που πλέκει σκουφάκια, ενώ στο δεύτερο ένα αρχαιοελληνικό άγαλμα ζωντανεύει μπροστά στα μάτια των θεατών. Το τρίτο επίπεδο εισάγει τον «θεό του χρήματος», μια τολμηρή σάτιρα για τον πλούτο της σύγχρονης κοινωνίας με χρυσά σύμβολα να κατακλύζουν τη σκηνή.



Οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί, καθώς ο Akylas χρησιμοποιεί ένα απίστευτο τηλεοπτικό τρικ με σωσία για να μεταφερθεί σε μια εξέδρα ύψους τεσσάρων μέτρων. Από εκεί, σε μια στιγμή απόλυτης λυρικής κορύφωσης, απευθύνει το τραγούδι στη μητέρα του, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε εκατομμύρια τηλεθεατές.



Με πατίνια, ψηφιακά «φρουτάκια» και μια αισθητική που σπάει τα καθιερωμένα, η Ελλάδα δεν διεκδικεί απλώς μια καλή θέση, αλλά το ίδιο το βραβείο, αποδεικνύοντας πως η αυθεντικότητα και το ρίσκο μπορούν να κάνουν τη διαφορά στον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό του κόσμου.

