Μια νέα θεραπευτική προσέγγιση δημιουργεί ισχυρές προσδοκίες για έναν από τους πιο επιθετικούς και θανατηφόρους καρκίνους: τον καρκίνο του παγκρέατος.

Το πειραματικό φάρμακο, ένας νέος τύπος αντικαρκινικού φαρμάκου που στοχεύει συγκεκριμένες μεταλλάξεις οι οποίες οδηγούν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων, έδειξε σε κλινική δοκιμή φάσης 3 ότι μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την επιβίωση ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος, οι οποίοι είχαν ήδη λάβει χημειοθεραπεία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το συγκεκριμένο φάρμακο μείωσε τον συνολικό κίνδυνο θανάτου κατά 60% σε σύγκριση με την τυπική χημειοθεραπεία. Παράλληλα, σε αρκετούς ασθενείς συνέβαλε στη συρρίκνωση ή ακόμη και στην εξαφάνιση των όγκων.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο New England Journal of Medicine και παρουσιάστηκαν στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας – ASCO 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 29 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου στο Σικάγο του Ιλινόις.

«Δυνητικά μετασχηματιστική πρόοδος»

Η εταιρεία Revolution Medicines, που αναπτύσσει το συγκεκριμένο φάρμακο, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα της μελέτης σημαντική ανακάλυψη στη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος.

«Αυτά τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν μια δυνητικά μετασχηματιστική πρόοδο για τους ασθενείς και υπογραμμίζουν τη δυνατότητα του φαρμάκου να επαναπροσδιορίσει το θεραπευτικό τοπίο», δήλωσε ο Mark Goldsmith, MD, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Revolution Medicines.

Η μελέτη RASolute 302

Η κλινική δοκιμή RASolute 302 περιέλαβε συνολικά 500 συμμετέχοντες με συμπαγείς όγκους και ενεργοποιούμενες μεταλλάξεις RAS.

Οι μεταλλάξεις RAS έχουν ιδιαίτερη σημασία στον καρκίνο του παγκρέατος, καθώς εντοπίζονται στα καρκινικά κύτταρα περίπου του 92% των περιπτώσεων.

Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν από του στόματος δόσεις του φαρμάκου από 10 mg έως 400 mg μία φορά την ημέρα, ενώ η δόση των 300 mg επιλέχθηκε ως η δόση της φάσης 3.

Οι ερευνητές εστίασαν ειδικά σε 168 ασθενείς που είχαν ήδη λάβει χημειοθεραπεία.

Σχεδόν διπλάσια επιβίωση

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.

Οι ασθενείς που έλαβαν το συγκεκριμένο φάρμακο είχαν μέση συνολική επιβίωση 13 μηνών, από τη διάγνωση έως τον θάνατο, έναντι 6 μηνών για εκείνους που έλαβαν τυπική χημειοθεραπεία.

Σε ασθενείς με γνωστή μετάλλαξη RAS, την G12, οι όγκοι παρέμειναν υπό έλεγχο για διάμεσο χρονικό διάστημα περίπου 7 μηνών με το πειραματικό φάρμακο, έναντι περίπου 3 μηνών με τη χημειοθεραπεία.

Το ποσοστό των ασθενών των οποίων ο καρκίνος συρρικνώθηκε ή εξαφανίστηκε ήταν περίπου 33% στους ασθενείς με μετάλλαξη G12 που έλαβαν το συγκεκριμένο φάρμακο, σε σύγκριση με περίπου 12% σε όσους έλαβαν χημειοθεραπεία.

Συνολικά, περίπου 31% των συμμετεχόντων στη δοκιμή που έλαβαν το νέο φάρμακο είδαν τους όγκους τους να συρρικνώνονται ή να εξαφανίζονται, έναντι 11% στην ομάδα της χημειοθεραπείας.

Οι ειδικοί μιλούν για μια «εξαιρετικά ελπιδοφόρα στιγμή»

Τα αποτελέσματα προκάλεσαν έντονη αισιοδοξία και σε ειδικούς που δεν συμμετείχαν στη μελέτη.

«Αυτή είναι μια εξαιρετικά ελπιδοφόρα στιγμή για τον τομέα του καρκίνου του παγκρέατος», δήλωσε η Diane Simeone, MD, διευθύντρια του UC San Diego Moores Cancer Center, καθώς και ιδρύτρια και επικεφαλής επιστημονική σύμβουλος της Κοινοπραξίας Πρώιμης Ανίχνευσης Καρκίνου του Παγκρέατος – PRECEDE.

«Οι ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος είχαν πολύ λίγες αποτελεσματικές επιλογές θεραπείας», πρόσθεσε. «Η πρόοδος γύρω από το νέο φάρμακο δείχνει τι είναι δυνατό να γίνει όταν οι μακροπρόθεσμες επιστημονικές επενδύσεις, η ακαδημαϊκή ανακάλυψη και η καινοτομία στον κλάδο συνδυάζονται».

Αισιόδοξη εμφανίστηκε και η Christina Annunziata, MD, ανώτερη αντιπρόεδρος του Extramural Discovery Science στην Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία – ACS.

«Αυτά τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρα, καθώς αυτό το φάρμακο διπλασίασε τη συνολική επιβίωση για ασθενείς με υποτροπιάζοντα καρκίνο του παγκρέατος», δήλωσε.

Τι είναι το νέο φάρμακο

Το συγκεκριμένο φάρμακο είναι το πρώτο φάρμακο μιας νέας κατηγορίας θεραπειών που ονομάζονται αναστολείς RAS(ON).

Η κατηγορία αυτή στοχεύει παραλλαγές του γονιδίου RAS, οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του καρκίνου.

Με δεδομένο ότι οι μεταλλάξεις RAS εντοπίζονται στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων καρκίνου του παγκρέατος, η συγκεκριμένη θεραπευτική κατεύθυνση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

Οι παρενέργειες

Παρενέργειες αναφέρθηκαν στο 96% των συμμετεχόντων που έλαβαν δόσεις 300 mg ή χαμηλότερες.

Οι πιο συχνές ήταν:

εξάνθημα

διάρροια

ναυτία

στοματίτιδα

βλεννογονίτιδα

έμετος

κόπωση

Οι παρενέργειες ήταν βαθμού 3 ή υψηλότερου περίπου στο ένα τρίτο των συμμετεχόντων.

Παρά τα υψηλά ποσοστά ανεπιθύμητων ενεργειών, η Δρ. Annunziata σημείωσε ότι «οι παρενέργειες ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με την τυπική χημειοθεραπεία που χρησιμοποιείται συνήθως σε αυτό το περιβάλλον θεραπείας δεύτερης γραμμής».

Ωστόσο, έθεσε και ένα κρίσιμο ζήτημα: την πρόσβαση των ασθενών στη νέα θεραπεία.

«Η μόνη ανησυχία θα είναι η διαθεσιμότητα αυτού του φαρμάκου σε άτομα που το χρειάζονται. Αυτό θα εξαρτηθεί από το κόστος και το επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης», ανέφερε.

Γιατί ο καρκίνος του παγκρέατος είναι τόσο θανατηφόρος

Ο καρκίνος του παγκρέατος θεωρείται ένας από τους πιο δύσκολους καρκίνους στην αντιμετώπιση και έχει το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας μεταξύ των σοβαρών καρκίνων.

Η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου – ACS εκτιμά ότι φέτος περίπου 68.000 Αμερικανοί θα διαγνωστούν με καρκίνο του παγκρέατος και περίπου 53.000 θα πεθάνουν από τη νόσο.

Το πάγκρεας είναι ένα όργανο που βρίσκεται πίσω από το στομάχι και παίζει κεντρικό ρόλο στην πέψη, παράγοντας ένζυμα που βοηθούν τον οργανισμό να διασπά λίπη, υδατάνθρακες και πρωτεΐνες.

Η ανατομική του θέση καθιστά δύσκολη την έγκαιρη ανίχνευση όγκων. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η νόσος συχνά διαγιγνώσκεται αργά, όταν έχει ήδη προχωρήσει.

Σύμφωνα με δεδομένα SEER από το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου – NCI, μόνο περίπου 3% των ανθρώπων των οποίων ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί από το πάγκρεας σε απομακρυσμένα όργανα έχουν πενταετή επιβίωση.

Περίπου 80% των ασθενών διαγιγνώσκονται σε προχωρημένο ή μεταστατικό στάδιο.

Μια νόσος που έχει αγγίξει και δημόσια πρόσωπα

Ο καρκίνος του παγκρέατος έχει συνδεθεί με τους θανάτους πολλών γνωστών προσωπικοτήτων, όπως η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Ruth Bader Ginsburg, η τραγουδίστρια Aretha Franklin, ο καλλιτέχνης R&B D’Angelo, ο παρουσιαστής τηλεοπτικών παιχνιδιών Alex Trebek και ο συνιδρυτής της Apple Steve Jobs.

Ο μέσος κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του παγκρέατος κατά τη διάρκεια της ζωής είναι περίπου 1 στους 56 άνδρες και περίπου 1 στις 60 γυναίκες.

Τα συμπτώματα που εμφανίζονται συχνά αργά

Ο καρκίνος του παγκρέατος συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα στα αρχικά στάδια. Όταν τα συμπτώματα εμφανιστούν, η νόσος μπορεί να βρίσκεται ήδη σε πιο προχωρημένη φάση.

Τα συμπτώματα στα μεταγενέστερα στάδια μπορεί να περιλαμβάνουν:

απώλεια όρεξης

ακούσια απώλεια βάρους

κοιλιακό πόνο που μπορεί να αντανακλά στην πλάτη

κόπωση και αδυναμία

ίκτερο

ναυτία και έμετο

Παράγοντες κινδύνου που μπορούν να μειωθούν

Η ACS αναφέρει ότι ορισμένοι παράγοντες κινδύνου μπορούν να μειωθούν με αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

η χρήση καπνού

το υπερβολικό σωματικό βάρος

η έκθεση σε χημικές ουσίες στον χώρο εργασίας

Υπάρχουν, ωστόσο, και παράγοντες που δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

Ένας από αυτούς είναι η ηλικία. Σύμφωνα με την ACS, σχεδόν όλοι οι ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος είναι άνω των 45 ετών. Περίπου τα δύο τρίτα είναι τουλάχιστον 65 ετών, ενώ η μέση ηλικία διάγνωσης είναι τα 70 έτη.

Οι άνδρες έχουν ελαφρώς μεγαλύτερη πιθανότητα από τις γυναίκες να εμφανίσουν καρκίνο του παγκρέατος, εν μέρει λόγω υψηλότερων ποσοστών καπνίσματος και άλλων παραγόντων.

Οι σημερινές θεραπευτικές επιλογές

Σήμερα, για την αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος χρησιμοποιούνται διάφορες θεραπείες, ανάλογα με το στάδιο και τα χαρακτηριστικά της νόσου.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία αφαιρούνται τμήματα του παγκρέατος

ακτινοθεραπεία

χημειοθεραπεία

στοχευμένη θεραπεία

ανοσοθεραπεία

Η Δρ. Diane Simeone υπογράμμισε ότι, παρότι οι νέες θεραπείες μπορούν να παρατείνουν τη ζωή των ασθενών, η μεγάλη μάχη κρίνεται στην έγκαιρη διάγνωση.

«Οι νέες θεραπείες μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να ζήσουν περισσότερο, αλλά έχουμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία να αλλάξουμε την πορεία αυτής της νόσου όταν ο καρκίνος του παγκρέατος διαγνωστεί νωρίτερα, πριν εξαπλωθεί», δήλωσε.

Γιατί είναι τόσο δύσκολη η θεραπεία του

Η Δρ. Christina Annunziata εξήγησε ότι ο καρκίνος του παγκρέατος είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί για πολλούς λόγους.

Πρώτον, συχνά ανακαλύπτεται σε προχωρημένα στάδια.

Δεύτερον, ο πυκνός συνδετικός ιστός που περιβάλλει τον καρκίνο μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας και της ανοσοθεραπείας.

Τρίτον, τα καρκινικά κύτταρα του παγκρέατος φέρουν γονιδιακές μεταλλάξεις που τα βοηθούν να αναπτύσσονται γρήγορα και να αποφεύγουν τη δράση της χημειοθεραπείας.

Η πρόκληση της έγκαιρης ανίχνευσης

Η έγκαιρη ανίχνευση μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά επιβίωσης, όμως στον καρκίνο του παγκρέατος αυτό παραμένει εξαιρετικά δύσκολο.

Υπάρχουν εξετάσεις που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ή τη διερεύνηση της νόσου, όπως:

αξονική ή μαγνητική τομογραφία του παγκρέατος

ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα

βιοψία ιστού από το πάγκρεας

εξετάσεις αίματος για έλεγχο βιοδεικτών

Ωστόσο, όπως τόνισε η Δρ, Annunziata, η απουσία πρώιμων συμπτωμάτων κάνει τον προληπτικό έλεγχο ιδιαίτερα προβληματικό.

«Προς το παρόν δεν υπάρχει μέθοδος ελέγχου για τον καρκίνο του παγκρέατος στον γενικό πληθυσμό», υποστήριξε.

Σύμφωνα με την ίδια, άτομα με ισχυρό οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παγκρέατος ή γνωστά κληρονομικά σύνδρομα, όπως το BRCA ή το σύνδρομο Lynch, θα πρέπει να συζητούν με τον γιατρό τους το ενδεχόμενο τακτικού ελέγχου με ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα ή μαγνητική τομογραφία.

Η καλύτερη άμυνα: πρόληψη και υγιεινός τρόπος ζωής

Παρότι δεν υπάρχει σήμερα γενικός πληθυσμιακός έλεγχος για τον καρκίνο του παγκρέατος, οι ειδικοί επιμένουν ότι ο τρόπος ζωής μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου.

Η Δρ. Annunziata τόνισε ότι η καλύτερη άμυνα είναι η αποφυγή γνωστών παραγόντων κινδύνου.

«Οι άνθρωποι μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο αποφεύγοντας παράγοντες που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με τον καρκίνο του παγκρέατος: μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καπνού, διατηρήστε ένα υγιές βάρος και μια υγιεινή διατροφή, ασκηθείτε τακτικά και περιορίστε την κατανάλωση αλκοόλ», δήλωσε.

Ένα φάρμακο που ανοίγει νέο δρόμο

Το νέο φάρμακο δεν αποτελεί ακόμη οριστική απάντηση στη μάχη κατά του καρκίνου του παγκρέατος. Όμως τα αποτελέσματα της μελέτης RASolute 302 δείχνουν ότι η στόχευση των μεταλλάξεων RAS μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σε μια νόσο όπου οι θεραπευτικές επιλογές παραμένουν περιορισμένες.

Για τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν έναν καρκίνο με τόσο χαμηλά ποσοστά επιβίωσης, η σχεδόν διπλάσια συνολική επιβίωση και η σημαντική συρρίκνωση των όγκων δεν είναι απλώς αριθμοί.

Είναι ένας νέος δρόμος ελπίδας σε ένα πεδίο όπου η ανάγκη για πρόοδο είναι επείγουσα.