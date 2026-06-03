Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική περιοχή στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για την αντιμετώπισή της.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 27 πυροσβέστες, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετέχει μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν επίσης εννέα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και δύο αεροσκάφη που πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Α/Φ . Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026

Παράλληλα, υποστήριξη παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ, ενισχύοντας την προσπάθεια περιορισμού και κατάσβεσης της πυρκαγιάς.