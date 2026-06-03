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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική περιοχή στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για την αντιμετώπισή της.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 27 πυροσβέστες, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετέχει μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν επίσης εννέα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και δύο αεροσκάφη που πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.

Παράλληλα, υποστήριξη παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ, ενισχύοντας την προσπάθεια περιορισμού και κατάσβεσης της πυρκαγιάς.