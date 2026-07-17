Σοκ και έντονο πολιτικό διχασμό προκαλεί στην Ιταλία η δικαστική κατάληξη της υπόθεσης του 72χρονου κοσμηματοπώλη Μάριο Ροτζιέρο. Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την ποινή κάθειρξης 14 ετών και 9 μηνών για τη δολοφονία δύο ληστών, με τον ηλικιωμένο άνδρα να δηλώνει έτοιμος να παραδοθεί στις αρχές. Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 28 Απριλίου 2021 στο Πεδεμόντιο, όταν τρεις ένοπλοι εισέβαλαν στην επιχείρησή του.



Μόλις οι δράστες βγήκαν από το κατάστημα, ο Ροτζιέρο τους καταδίωξε και τους πυροβόλησε στον δρόμο με νόμιμο περίστροφο, σκοτώνοντας τους Τζουζέπε Ματζαρίνο και Αντρέα Σπινέλι, και τραυματίζοντας τον συνεργό τους.



Ένα σκληρό βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας αποτυπώνει καρέ-καρέ την άγρια καταδίωξη των ληστών, οι οποίοι έπεσαν νεκροί στην άσφαλτο.

Η δικαιοσύνη απέρριψε τη νόμιμη άμυνα

Η ιταλική δικαιοσύνη βασίστηκε στο γεγονός ότι ο χρυσοχόος πυροβόλησε τους άνδρες ενώ εκείνοι προσπαθούσαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο, χωρίς να απειλούν πλέον τη ζωή του. Έτσι, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν επρόκειτο για νόμιμη άμυνα, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό των συνηγόρων του ότι «ο πελάτης τους έδρασε σε κατάσταση ψυχικής σύγχυσης».

Πολιτική θύελλα και συλλογή υπογραφών για χάρη

Η καταδίκη πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων στην κυβέρνηση Μελόνι. Ο Ματέο Σαλβίνι δήλωσε ότι «πάρα πολύς κόσμος είναι στο πλευρό του Μάριο Ροτζιέρο» και ότι «όλοι μαζί, θα ζητήσουν να του απονεμηθεί χάρη». Παράλληλα, ξεκίνησε συλλογή υπογραφών στο κοινοβούλιο, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, έγραψε στο «Χ» ότι «θεωρεί πως πρέπει να διερευνηθεί κάθε δυνατότητα, ώστε ο Ρουτζιέρο να μπορέσει να επιστρέψει σπίτι του».



Η παρέμβαση του προέδρου Σέρτζιο Ματαρέλα ήταν άμεση, υπενθυμίζοντας στον υπουργό ότι η χάρη αποτελεί δικό του αποκλειστικό προνόμιο, ενώ νομικοί τονίζουν πως στην Ιταλία η αυτοδικία είναι παράνομη, σύμφωνα με την Daily Mail.

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