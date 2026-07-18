Με μια πειστική εμφάνιση, η Μαρία Σάκκαρη εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό του Athens Open, επικρατώντας με 2-0 σετ της Ρωσίδας Αλίνα Κορνέεβα και συνεχίζοντας την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επιβεβαίωσε την αγωνιστική της ανωτερότητα στον ημιτελικό, παίρνοντας τη νίκη που τη φέρνει ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του τίτλου στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας.

Από τις εξέδρες δεν έλειψε για ακόμη μία φορά ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα, στηρίζοντας τη σύντροφό του σε μία ακόμη σημαντική στιγμή της καριέρας της.

Ο γιος του πρωθυπουργού βρέθηκε στο box της Μαρίας Σάκκαρη, όπως είχε κάνει και στους προηγούμενους αγώνες της στο τουρνουά, παρακολουθώντας με αγωνία κάθε πόντο και χειροκροτώντας τις επιτυχημένες προσπάθειές της.

Μάλιστα, μετά από ένα καθοριστικό break της Ελληνίδας πρωταθλήτριας στο δεύτερο σετ, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, πανηγυρίζοντας έντονα την εξέλιξη που έφερε τη Σάκκαρη ακόμη πιο κοντά στη νίκη.