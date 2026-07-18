Με εμπόδια ολοκλήρωσε την προετοιμασία της η Εθνική ομάδα της Ισπανίας για τον αυριανό μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 με αντίπαλο την Αργεντινή στη Νέα Υόρκη.

Συγκεκριμένα, η τελευταία προπόνηση της Ισπανίας, δεν πραγματοποιήθηκε εξαιτίας των ισχυόντων πρωτοκόλλων ασφαλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία προβλέπουν την αναστολή κάθε υπαίθριας δραστηριότητας όταν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης κεραυνών.

Η αποστολή της Ισπανίας παρέμεινε για αρκετή ώρα σε αναμονή, ελπίζοντας ότι οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν ώστε η ομάδα να βγει στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, μετά από 45 λεπτά και λαμβάνοντας υπόψη τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αποφασίστηκε η οριστική ακύρωση της προπόνησης.

Η ανακοίνωση της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ανέφερε:

«Η προπόνηση της Εθνικής Ισπανίας στις εγκαταστάσεις του Melanie Lane Training Ground στο Νιου Τζέρσεϊ ανεστάλη, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Ασφαλείας για Καταιγίδες που ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ποδοσφαιριστές πραγματοποιούν πρόγραμμα ενεργοποίησης στις κλειστές εγκαταστάσεις».