Ισπανία και Αργεντινή θα μονομαχήσουν για το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου απόψε στο MetLife με τον Λιονέλ Μέσι να έχει μια μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη φορά και να κλείσει έτσι την μυθική καριέρα του στην Εθνική ομάδα.

O 39χρονος λίγες ώρες πριν την σέντρα του μεγάλου τελικού, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέλησε να αποχαιρετήσει την Εθνική ομάδα της πατρίδας του, ευχαρίστησε όλα τα μέλη της αλλά και τον λαό της Αργεντινής για την στήριξη που του έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια.

«Το πιο όμορφο πράγμα σε όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν ποτέ μόνο οι τίτλοι, αλλά ολόκληρη η διαδρομή. Το να μοιραζόμαστε την καθημερινότητα με αυτή την ομάδα, να αγωνιζόμαστε μαζί, να σηκωνόμαστε ξανά στις δύσκολες στιγμές και να απολαμβάνουμε κάθε βήμα.

Ευχαριστώ τον καθένα από τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και όλους τους υπέροχους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για να διατηρήσουν αυτή την Εθνική ομάδα ως μια οικογένεια. Ό,τι και αν συμβεί, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει μια ιστορία που δεν θα ξεχάσω ποτέ και που κανείς δεν θα μπορέσει να σβήσει. Vamos Argentina», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μέσι.