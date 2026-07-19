Πλήθος προσωπικοτήτων από τον πολιτικό και αθλητικό χώρο δίνουν το «παρών» στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανάμεσα στους υψηλούς προσκεκλημένους βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση από τις εξέδρες μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ.

Ο Τραμπ κράτησε στα χέρια του το τρόπαιο

Λίγο πριν από τη σέντρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε την ευκαιρία να δει από κοντά το βαρύτιμο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο του παρουσίασε ο θρύλος της Βραζιλίας, Ρονάλντο.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος, χαμογέλασε μπροστά στις κάμερες, άγγιξε το τρόπαιο και το περιεργάστηκε με εμφανή ενθουσιασμό, σε μια στιγμή που τράβηξε τα βλέμματα των φωτογράφων.

Στο πλευρό του βρισκόταν η Μελάνια Τραμπ, η οποία είχε συνομιλία με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Παρών και ο βασιλιάς της Ισπανίας

Τον μεγάλο τελικό παρακολουθεί από κοντά και ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε, ο οποίος ταξίδεψε για να στηρίξει την εθνική ομάδα της χώρας του στην προσπάθειά της να κατακτήσει το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της.

Η παρουσία τόσο του Ντόναλντ Τραμπ όσο και του Ισπανού μονάρχη προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στον μεγάλο τελικό, ο οποίος συγκεντρώνει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων φιλάθλων σε όλο τον κόσμο.