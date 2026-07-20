Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χθες Κυριακή 19/7 το βράδυ ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ συνεχίζουν να πλήττουν «πολύ σκληρά» το Ιράν, ιδίως για να εκδικηθούν τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες.

«Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε, και το κάναμε για να τιμήσουμε πιθανόν τρεις, πιθανόν τρεις σπουδαίους πατριώτες», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ επέστρεφε στην Ουάσινγκτον αφού παρακολούθησε τον τελικό του Μουντιάλ που διεξήχθη σε προάστιο της Νέας Υόρκης.