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Καύσωνας κάθε τύπου

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Παρά το γεγονός ότι είμαστε εν μέσου θέρους και καύσωνα από σήμερα, εντούτοις η πολιτική ζωή του τόπου κινείται σε ρυθμούς έντονους με φόντο τις εκλογές όσο και εάν αυτές αργούν κατά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς σε όλες τις συνάξεις του καλοκαιριού, είτε πολιτικές είτε επιχειρηματικές.

Κλείνει εκκρεμότητες η Κυβέρνηση

Θα ξεκινήσω σήμερα από την κυβέρνηση όπου μαθαίνω ότι κλείνουν εκκρεμότητες πάσης φύσεως. Ο Κυριάκος. Μητσοτάκης που θα στείλει μήνυμα και σήμερα στην συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ για εξάντληση της τετραετίας, έχει δώσει εντολή να τρέξουν πολύ γρήγορα διάφορα θέματα και να κλείσουν εκκρεμότητες. Δεν θέλει να έχει ανοικτά θέματα, ιδίως αυτά που αφορούν κρίσιμες κατηγορίες ψηφοφόρων. Και προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει μεγάλη πίεση σε υπουργούς και υφυπουργούς να προχωρήσουν ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι.

Το «μαστίγιο» στον Χατζηδάκη

Για να τρέξουν όμως γρήγορα οι εκκρεμότητες έχουν ανοίξει τα excels στο Μέγαρο Μαξίμου για να δουν που υπάρχουν κενά, τι προχωράει, τι έχει μείνει πίσω, τι ολοκληρώνεται και τι ακριβώς έχει βαλτώσει και δεν υπάρχει περίπτωση να σημειωθεί πρόοδος. Μου λένε καλές πηγές, ότι υπάρχει μια ανοικτή γραμμή του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη που έχει κατά κάποιο τρόπο, μεταφορικά, το μαστίγιο, για να τρέξουν οι υπουργοί θέματα των αρμοδιοτήτων τους.

Τα φίλια γαλάζια πυρά

Υποψήφιος γαλάζιος πολιτευτής μου έλεγε ότι ήδη έχει αρχίσει ο εσωκομματικός πόλεμος, καθώς οι ανθυποψηφίοι της ίδιας εκλογικής περιφέρειας εκμεταλλεύονται τα Σαββατοκύριακα και εκδράμουν στις εκλογικές τους περιφέρειες για να κρατούν ζεστό το ακροατήριο τους, να δείχνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τα τοπικά προβλήματα αλλά και να «αδειάζουν» κομψά τους συντρόφους τους. Πάντως, θυμηθείτε με επειδή ο εσωκομματικός ανταγωνισμός είναι μεγάλος, ο ένας θα βγάζει στη φόρα τα άπλυτα του άλλου και τα τοπικά μέσα αρέσκονται πολύ σε αυτά ενόψει εκλογών. Σήμερα πάντως στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, βουλευτές θα κάνουν τους «κομιστές» των μηνυμάτων που λαμβάνουν από την κοινωνία καθώς και τις γκρίνιες και τα παράπονα που ακούγονται.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες στο μικροσκόπιο

Μαθαίνω ότι υπάρχει μαρκαρισμένο στο πρωθυπουργικό επιτελείο μια κρίσιμη ομάδα ψηφοφόρων που είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες. Γι’ αυτό και θα γίνουν κινήσεις και θα ανακοινωθούν μέτρα στη ΔΕΘ για να ελαφρυνθούν και άλλο. Όμως γίνονται κινήσεις και επαφές και με αγρότες. Ορισμένοι βουλευτές έχουν αναλάβει ρόλο για να έρθουν κοντά με εκπροσώπους αγροτών καθώς τα μηνύματα από πολλές περιοχές όπου αγρότες ψήφιζαν τη ΝΔ είναι αρνητικά. Και θα γίνει μεγάλη προσπάθεια για αντιστροφή του κλίματος.

Κλειδώνουν ψηφοδέλτια και η μάχη της Α’ Αθηνών

Πάντως να ξέρετε ότι κλειδώνουν ακόμα και ψηφοδέλτια. Θα σας αναφέρω, για παράδειγμα, το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, όπου φαίνεται πως θα είναι σε εκλόγιμη θέση ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης που μετά από χρόνια θα πει αντίο στην Α’ Αθηνών. Για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας υπάρχουν σκέψεις και μάλλον θα γίνει να τοποθετηθεί η Αφροδίτη Νέστορος που έχασε την μητέρα της προ ημερών μετά την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη. Στην Α’ Αθηνών προηγείται ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Ακολουθεί η Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός Τουρισμού και ο Βασίλης Κικίλιας, υπουργός Ναυτιλίας. Αυτά είναι τα σιγουράκια. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης και ο καθηγητής και βουλευτής Άγγελος Συρίγος συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Αγώνα δίνουν για την 6η θέση ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομίας Όμηρος Τσάπαλος και η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου.

Αυλαία στη Συνταγματική Αναθεώρηση

Και μέσα στο θέρος ακούσαμε και την είδηση ότι οι υπάλληλοι της Βουλής κλήθηκαν να είναι στις θέσεις τους στις 23 Αυγούστου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Όμως εγώ θα μείνω στη μάχη της προσεχούς Παρασκευής, λίγες ώρες πριν από την δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο στη Βουλή θα γίνει συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Θα μιλήσει ο πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί και θα είναι μια ακόμη αναμέτρηση, η τελευταία σε θεσμικό επίπεδο, πριν τις ολιγοήμερες διακοπές του καλοκαιριού.

Η επιμονή του Μαρινάκη για μεταρρυθμίσεις

Για μια ακόμα χρονιά, η πρόοδος της Ελλάδας στη φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, η οποία καταγράφει σημαντικά βήματα στον τομέα της ελευθερίας του Τύπου στην Ελλάδα, δεν πέρασε απαρατήρητη. Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσαν οι αναφορές στην ενίσχυση του ΕΣΡ, στη θεσμοθέτηση του Ελληνικού Συμβουλίου ΜΜΕ ως φορέα αυτορρύθμισης, στο νόμο για τη δημόσια τηλεόραση αλλά και στα μέτρα για μεγαλύτερη διαφάνεια στην κατανομή της κρατικής διαφήμισης. Στο παρασκήνιο, πολλοί αποδίδουν σημαντικό μέρος αυτής της προόδου στη συστηματική δουλειά του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, αρμόδιου για τα ΜΜΕ, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος επέμεινε σε μεταρρυθμίσεις με θεσμικό αποτύπωμα και διαρκή διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η αναβάθμιση του Προεδρικού Μεγάρου

Και μιας και η αναφορά στην δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, διάβασα τη συνέντευξη του Κωνσταντίνου Τασούλα στο ΒΗΜΑgazino. Δεν θα σταθώ στα πολιτικά, αλλά στα όσα είπε για τα έργα που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση του Προεδρικού Μεγάρου. Τι έγινε εκεί; Ενεργοποιήθηκε, σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών, ένα πρόγραμμα ύψους 3.300.000 ευρώ, ποσό στο οποίο περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ, για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Πρόκειται για ένα κτίριο του προπερασμένου αιώνα, το οποίο, όταν κατασκευάστηκε, προφανώς δεν διέθετε τις προδιαγραφές που απαιτούνται σήμερα για τη μείωση του ενεργειακού του αποτυπώματος. Εκπονήθηκε η σχετική μελέτη και πρόκειται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που αφορούν τη θερμομόνωση του κτιρίου, την εγκατάσταση φωτισμού LED και την αντικατάσταση των συστημάτων κλιματισμού. Θα αντικατασταθούν επίσης τα κουφώματα, θα στεγανοποιηθεί η ταράτσα και συνολικά θα βελτιωθεί σημαντικά η ενεργειακή απόδοσή του.

Η τελευταία μάχη του ΣΥΡΙΖΑ

Και να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ όπου προχθές το Σάββατο έγινε η εκλογή της επικεφαλής της ΚΟ που είναι η Ρένα Δούρου και η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε μια νέα οργανωτική δομή συλλογικής ηγεσίας σε μια προσπάθεια ανασύνταξης για την, όπως λένε πολλοί, τελευταία μάχη του ΣΥΡΙΖΑ μήπως και καταφέρει να μπει στη Βουλή. Σε αυτό θα παίξει ρόλο η Ρ. Δούρου που θα έχει πολλές επαφές τις επόμενες ημέρες στην προσπάθειά της να δει ποιοι έχουν μείνει και πόσοι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν με το ΣΥΡΙΖΑ.

Οι τελευταίες αποχωρήσεις από την Κουμουνδούρου

Με το βλέμμα στην ΕΛΑΣ έχουν φύγει πάρα πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η όλγα Γεροβασίλη που αναμένεται να παραιτηθεί και από αντιπρόεδρος της Βουλής με ότι αυτό σημαίνει. Έφυγε το 70% των μελών της ΚΕ και αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν και οι τελευταίοι βουλευτές. Πάντως σήμα για κλεισμένες θέσεις στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ όσων έχουν παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει δώσει ο Αλέξης Τσίπρας εκτός απ’ όσο πληροφορείται η στήλη, της Όλγας Γεροβασίλη και 3-4 προσώπων ακόμα.

Ο ρόλος του Παππά

Σε αυτή την τελευταία προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει ρόλο και ο Νίκος Παππάς που είναι ο νέος γραμματέας του κόμματος και διατηρεί άριστη σχέση με την Ρένα Δούρου αλλά έχουν κλειστές τις πόρτες με τον Αλέξη Τσίπρα. Επικοινωνία δεν υπάρχει όχι μόνο με τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά ούτε καν με το στενό του επιτελείο.

Ο μοναχικός δρόμος του Πολάκη

Αντίθετα ο Παύλος Πολάκης που απέσυρε την υποψηφιότητά του ακολουθεί μοναχικό δρόμο αν και ορίστηκε γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού και θέλει εκλογές από τη βάση το φθινόπωρο. Πιστεύει ότι έχει την πλειοψηφία με το μέρος κάτι που δεν έγινε στην ΚΟ σε ένα σώμα 8 βουλευτών και γι’ αυτό και έκανε πίσω. Ο ίδιος έμαθα πως θα κινηθεί πολύ επιθετικά έναντι της ΕΛΑΣ και του Τσίπρα.

Τρέχει ο Ανδρουλάκης

Σε αυτό το κλίμα της μεγάλης πίεσης από την ΕΛΑΣ, το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί και αυτό να ανασυνταχθεί και να δει πως μπορεί να μπει πιο δυναμικά στο παιχνίδι. Κλείνει ψηφοδέλτια ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα έχει και μέσα στο καλοκαίρι ένα μεγάλο κύκλο περιοδειών, σήμερα είναι στη Θεσσαλονίκη, γίνεται προετοιμασία για τη ΔΕΘ, ενώ αύριο θα δοθεί συνέντευξη Τύπου για τα ενεργειακά.

Κλείνει στο ΠΑΣΟΚ ο ανεξάρτητος βουλευτής Μ. Χουρδάκης

Το ΠΑΣΟΚ, πάντως, δεν το βάζει κάτω και θα συνεχίσει όπως μαθαίνω τις μεταγραφές και ας μην είναι αεροδρομίου. Και όσο ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν παραδίδει τα όπλα για την δεύτερη θέση τόσο το κύμα διεύρυνσης θα μεγαλώνει. Και όπως τονίζουν τα στελέχη του πράσινου ήλιου, κάποια στιγμή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα ξεφουσκώσει. Να σταθώ στον ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη και για τον οποίο η στήλη σας είχε ενημερώσει πως έψαχνε δίαυλο επικοινωνίας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τότε σας είχα πει ότι δύσκολα θα γινόταν αυτός ο πολιτικός γάμος, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδην. Οι επαφές, απ’ ό,τι μαθαίνω, έχουν ωριμάσει σιωπηλά. Θα πόνταρα ότι το ζητούμενο δεν είναι στο στην ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ, αλλά το πότε θα ανακοινωθεί επίσημα. Αν το σενάριο επιβεβαιωθεί, θα συμπληρωθεί μία ακόμη ψηφίδα στο παζλ της διεύρυνσης το οποίο γίνεται χωρίς βιαστικές κινήσεις.

Το «φιλέτο» στο Κολωνάκι που βγαίνει στην αγορά

Ακόμη ένα ακίνητο-«φιλέτο» στο κέντρο της Αθήνας αναζητά τον επόμενο ένοικό του. Στην αγορά μου λένε ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή προκήρυξε ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του τετραώροφου κτιρίου που διαθέτει στην οδό Καψάλη 4, στην καρδιά του Κολωνακίου, δίπλα στην πλατεία. Ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα αξιοποίηση ενός ακινήτου με ιδιαίτερα προνομιακή θέση. Πρόκειται για κτίριο συνολικής επιφάνειας 1.174,18 τ.μ., το οποίο μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε ως χώρος γραφείων και πλέον αναζητά νέο μισθωτή, με χρήση που θα είναι συμβατή με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης της περιοχής. Η διαδικασία θα εξελιχθεί σε δύο στάδια, καθώς αρχικά οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής έως τις 31 Ιουλίου και στη συνέχεια όσοι προκριθούν θα υποβάλουν τις οικονομικές τους προσφορές. Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ποιοτικά ακίνητα στο Κολωνάκι εξακολουθούν να συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον από εταιρείες, επενδυτές και χρήστες που αναζητούν χώρους υψηλών προδιαγραφών σε μία από τις πιο εμπορικές και προβεβλημένες περιοχές της Αθήνας. Το ζητούμενο πλέον είναι ποιος θα πλειοδοτήσει για ένα ακόμη ακίνητο που μπορεί να αποκτήσει νέα εμπορική ζωή.

Ο σύμβουλος για τους συρμούς του Ηλεκτρικού

Ένα ακόμη βήμα για την αναβάθμιση του γερασμένου στόλου της Γραμμής 1 κάνει η ΣΤΑΣΥ, αναζητώντας τεχνικό σύμβουλο που θα παρακολουθήσει τις εργασίες στους συρμούς του Ηλεκτρικού. Η εταιρεία απηύθυνε πρόσκληση στην LDK Consultants. Ο σύμβουλος θα κληθεί να υποστηρίξει τη διαδικασία αναβάθμισης, να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών και να ελέγχει τη συμμόρφωση με τα τεχνικά πρότυπα και τους κανονισμούς ασφάλειας. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται ακόμη η παρακολούθηση των δοκιμών, η πιστοποίηση ποιότητας και η σύνταξη τεχνικών αναφορών. Το πραγματικό στοίχημα, βέβαια, δεν είναι η επιλογή του συμβούλου, αλλά το κατά πόσο η αναβάθμιση θα δώσει ουσιαστική ανάσα στους παλιούς συρμούς της Γραμμής 1.

Αποτιμήσεις-μαμούθ για το χαρτοφυλάκιο της OTE Estate

Σε πλήρη αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας της προχωρά η OTE Estate, θυγατρική του ομίλου ΟΤΕ, βγάζοντας στον αέρα διαγωνισμό για την επιλογή συμβούλου που θα αναλάβει το έργο έως και το 2029. Να σας θυμίσω ότι το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 2.285 ιδιοκτησίες με αποτίμηση 1,28 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Και περιλαμβάνει από οικόπεδα μέχρι σημαντικό αριθμό κτιρίων σε ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος και τη στρατηγική σημασία της ακίνητης περιουσίας του ομίλου. Οι προσφορές θα κατατεθούν έως την 1η Σεπτεμβρίου, με τον διαγωνισμό να αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η OTE Estate δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συστηματική αποτύπωση και αξιολόγηση ενός από τα μεγαλύτερα εταιρικά χαρτοφυλάκια ακινήτων στην ελληνική αγορά, εν μέσω αυξανόμενου επενδυτικού ενδιαφέροντος για ακίνητα υψηλής αξίας.

Το μεγάλο χτύπημα που ετοιμάζει ο Θοδωρής Κυριακού

Ιδιαίτερα κινητικός εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα ο Θοδωρής Κυριακού, ο οποίος, όπως σας έχω ήδη γράψει, έχει δημιουργήσει επενδυτικό fund μαζί με Άραβες συνεταίρους του, με διαθέσιμα κεφάλαια που φτάνουν τα 2 δισ. ευρώ. Μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο επενδυτικό όχημα δεν έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στην ελληνική αγορά. Αυτό, όμως, φαίνεται πως πρόκειται να αλλάξει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κυριακού προετοιμάζει ένα μεγάλο επιχειρηματικό χτύπημα στην Ελλάδα, για το οποίο οι διεργασίες έχουν ήδη αρχίσει να ωριμάζουν. Το αισιόδοξο σενάριο θέλει τη συμφωνία να ολοκληρώνεται προς το τέλος του 2026. Ωστόσο, όσοι γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις θεωρούν πιθανότερο το deal να περάσει τη γραμμή του τερματισμού στις αρχές του 2027. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η περίοδος αναμονής τελειώνει. Ο Θοδωρής Κυριακού και οι διεθνείς συνεταίροι του ετοιμάζονται να ενεργοποιήσουν το fund, με την πρώτη κίνηση να αναμένεται να είναι αρκετά ηχηρή ώστε να προκαλέσει αίσθηση στην αγορά.

Η επενδυτική «ομπρέλα» για την οικογένεια Σάκκαρη

Τις βάσεις για την επόμενη ημέρα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων θέτει η οικογένεια Σάκκαρη, δημιουργώντας την Parnon Holdings, μία νέα εταιρεία συμμετοχών με ευρύ πεδίο δράσης. Η συγκεκριμένη κίνηση εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει το εταιρικό όχημα μέσα από το οποίο θα οργανωθούν μελλοντικές επενδύσεις, συμμετοχές και ενδεχόμενες εξαγορές. Στο επίκεντρο της νέας εταιρείας βρίσκεται ο Γιάννης Σάκκαρης, αδελφός της Μαρίας Σάκκαρη, ο οποίος είναι ο μοναδικός μέτοχος και αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου τοποθετήθηκε ο πατέρας της Ελληνίδας τενίστριας, Κώστας Σάκκαρης, ενώ καθήκοντα αναπληρωτή προέδρου ασκεί ο Χρυσόστομος Μερέος. Ο τελευταίος είναι λογιστής και σταθερός συνεργάτης της οικογένειας, έχοντας παρουσία και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητές της, μεταξύ των οποίων η Victory Media, που δραστηριοποιείται στη διανομή οπτικοακουστικού περιεχομένου. Το καταστατικό της Parnon Holdings προβλέπει δραστηριότητες που εκτείνονται από τη διαχείριση εταιρικών συμμετοχών και τις χρηματοδοτικές υπηρεσίες έως τις επενδύσεις σε μετοχές, χρεόγραφα και ακίνητη περιουσία. Το εύρος των σκοπών αφήνει ανοιχτά αρκετά ενδεχόμενα, είτε για την απόκτηση συμμετοχών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις είτε για την ανάπτυξη επενδυτικού χαρτοφυλακίου στο real estate. Οι εταιρείες συμμετοχών χρησιμοποιούνται συχνά ως ενιαία ομπρέλα για τη συγκέντρωση διαφορετικών δραστηριοτήτων, την πραγματοποίηση εξαγορών ή την προετοιμασία εταιρικών σχημάτων για μελλοντικές συμφωνίες. Στην περίπτωση της οικογένειας Σάκκαρη, οι επόμενες κινήσεις θα δείξουν ποια από αυτές τις κατευθύνσεις θα επιλεγεί.

Ο Μασούτης έφτασε τα 1.321 καταστήματα

Ο μεγαλύτερος παίκτης στα σούπερ μάρκετ από πλευράς αριθμού σημείων πώλησης έγινε πλέον ο Μασούτης. Κάτι που δεν έχει αποτυπωθεί έως τώρα δημοσίως και σας παρουσιάζω εγώ από στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, είναι ότι μετά την εξαγορά της Κρητικός διαθέτει συνολικά 1.321 καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο δίκτυο που έχει σήμερα αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Από το σύνολο, τα 359 είναι εταιρικά καταστήματα Μασούτης, ενώ ακόμη 409 προέρχονται από το ιδιόκτητο δίκτυο της Κρητικός. Στην εξίσωση προστίθενται 405 καταστήματα franchise που εντάχθηκαν μέσω της εξαγοράς και λειτουργούν με τις ταμπέλες Πρόοδος, Ελληνικά Μάρκετ και CRM Αφροδίτη, η τελευταία στην Κρήτη. Ο όμιλος διαθέτει επίσης 148 καταστήματα franchise με το σήμα Express, συμπληρώνοντας ένα δίκτυο με παρουσία σχεδόν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Καθόλου μικρό επίτευγμα, αν αναλογιστεί κανείς το εκτόπισμα που αποκτά πλέον ο βορειοελλαδίτικος όμιλος. Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, αρχίζει τώρα. Η διοίκηση καλείται να διαχειριστεί ένα πολυσύνθετο δίκτυο διαφορετικών σημάτων και μοντέλων λειτουργίας και να μετατρέψει το μέγεθος σε συνέργειες, οικονομίες κλίμακας και αυξημένη κερδοφορία. Κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Επομένως, καλές οι αρχικές εντυπώσεις που προκαλεί το πλήθος των καταστημάτων, αλλά στο βάθος τα πράγματα είναι αρκετά πιο σύνθετα.