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Το κρίσιμο τηλεφώνημα του Φάμελλου στον Τσίπρα

Kαλημέρα σε όλους. Δεν υπήρξε μόνο μία τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά, όπως μου είπαν καλά πληροφορημένες πηγές της στήλης, η επικοινωνία των δύο ανδρών συνεχίστηκε με ένα δεύτερο τηλεφώνημα. Ο πρώην πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ πήρε την πρωτοβουλία και πραγματοποίησε και δεύτερη τηλεφωνική κλήση προς τον πρώην πρωθυπουργό πριν από λίγες ημέρες με το περιεχόμενο της συνομιλίας να είναι σε γνώση της στήλης. Ο Σωκράτης Φάμελλος φέρεται να είπε εμμέσως πλην σαφώς στον Αλέξη Τσίπρα ότι η πρόθεσή του είναι να συνεχίσει να κρατά τα ηνία και να οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ στην παρούσα φάση. Το μεγάλο πολιτικό «κόλπο», ωστόσο, αφορά το timing, με το πλάνο να προβλέπει τη ρευστοποίηση του κόμματος της Κουμουνδούρου λίγο πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές – με τέτοιον τρόπο και σε τέτοιο χρόνο, ώστε να μην προλάβει κανένας άλλος εσωκομματικός ή εξωτερικός παίκτης να αντιδράσει ή να κάνει τη δική του κίνηση και έτσι ένα μεγάλο κομμάτι της Κουμουνδούρου να προσχωρήσει στην Αμαλίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της συζήτησης, ο Φάμελλος έθεσε και το δικό του αίτημα προς τον πρώην πρωθυπουργό, ζητώντας του μια δήλωση στήριξης προς το πρόσωπό του, για την επόμενη μέρα στην ΕΛΑΣ. Η απάντηση, όμως, που εισέπραξε από την άλλη άκρη της γραμμής δεν ήταν η αναμενόμενη. Ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να προχωρήσει σε μια τέτοια δημόσια κίνηση, επιλέγοντας να κρατήσει τις αποστάσεις του και αφήνοντας τον Φάμελλο στα κρύα του λουτρού.

Αυτοί που θα μείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ

Το πολιτικό σκηνικό στην Κουμουνδούρου θυμίζει πλέον έντονα τη φράση «του Κουτρούλη ο γάμος», αν και η ατμόσφαιρα παραπέμπει ξεκάθαρα σε πολιτική κηδεία. Το νέο κύμα βουλευτών που θα ανεξαρτητοποιηθούν αναμένεται να συνεχίσει το ξήλωμα της κοινοβουλευτικής ομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, θα είναι εκείνη που θα κλείσει τελευταία την πόρτα την Παρασκευή που μας έρχεται. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το μεγάλο ερώτημα είναι το ποιοι τελικά θα επιλέξουν να μείνουν στο ιστορικό κτίριο της Κουμουνδούρου για να δώσουν την επόμενη εκλογική μάχη, ή δεν θα μετακομίσουν προς τη λεωφόρο Αμαλίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σκληρή μαχητική ομάδα που δεν κουνιέται από τη θέση της περιλαμβάνει τον βουλευτή Δράμας, Θεόδωρο Ξανθόπουλο, τη Ρένα Δούρου, τον Ηλία Παπαηλιού, την Έλενα Ακρίτα, καθώς και τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος μάλιστα είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει τα ηνία του κόμματος. Ωστόσο, ερωτηματικό παραμένει τι θα κάνει ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, Χρήστος Γιαννούλης, καθώς για τη δική του τελική στάση δηλώνουν πλήρη άγνοια ακόμα και οι πρώην και νυν σύντροφοί του στο κόμμα.

Ο Γιάννης Αμανατίδης γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Στο βουλευτικό αξίωμα επανήλθε και επίσημα ο Γιάννης Αμανατίδης, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, που ορκίστηκε προχθές, στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου που παραιτήθηκε. Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης θα είναι ο επόμενος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας η οποία συνεδριάζει στη 1 το μεσημέρι, με αποκλειστικό αντικείμενο την εκλογή νέου Γραμματέα, μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού. Ο Γιάννης Αμανατίδης, όπως πληροφορούμαι, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να στείλει επιστολή προς τον πρόεδρο της βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για την άμεση επιστροφή του Παύλου Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Κακλαμάνης αναστάτωσε την πιάτσα

Θερινά σενάρια εκλογών, από τα αγαπημένα των δημοσιογράφων, επανήλθαν χθες με αφορμή μια συνέντευξη του Νικήτα Κακλαμάνη. Ο πρόεδρος της Βουλής με όσα είπε, ότι η Βουλή θα αποφασίσει για τα θέματα της αναθεώρησης του Συντάγματος με δύο ψηφοφορίες, οι οποίες η μία θα είναι τέλη Ιουλίου και τέλη Αυγούστου, για να έχει ο πρωθυπουργός το ελεύθερο να αποφασίσει πότε τον βολεύει να γίνουν εκλογές, αναστάτωσε όλη την πολιτική και δημοσιογραφική πιάτσα.

Ούτε για αστείο πρόωρες εκλογές

Δεν έμεινα με σταυρωμένα τα χέρια και αναζήτησα να δω τι γίνεται, μήπως και άλλαξε κάτι για όσα σας είπα τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον σχεδιασμό του πρωθυπουργού. Ο καλός συνομιλητής μου τυγχάνει και άριστη πηγή, έχοντας γνώση του παρασκηνίου, μου είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε για αστείο δεν συζητάει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. «Μην ακούς τι λένε», μου είπε, «όλοι ζυμώνονται, αλλά κανείς δεν ξέρει τι έχει ο Μητσοτάκης στο μυαλό του». Οι εκλογές μπορεί να υπάρξουν μόνο σε ακραία περίπτωση, εάν συμβεί κάποιο έκτακτο γεγονός σε τέτοιο βαθμό που να δικαιολογεί την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Αυλαία για την Αναθεώρηση του Συντάγματος

Επί της ουσίας σήμερα, η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, ολοκληρώνει τις εργασίες της, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός κρίσιμου σταδίου της συνταγματικής διαδικασίας. Στην τελευταία συνεδρίαση θα εξεταστούν τα άρθρα 102 και 103, που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημόσια διοίκηση, ενώ θα ακολουθήσει ψηφοφορία επί της αναθεωρητικής πρότασης της Νέας Δημοκρατίας. Το ενδιαφέρον πλέον μετατοπίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Η σημερινή συνεδρίαση θα επικεντρωθεί στα δύο τελευταία άρθρα που περιλαμβάνονται στην ατζέντα της Επιτροπής. Το άρθρο 102 αφορά το θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ το άρθρο 103 σχετίζεται με τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και το καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, οι εισηγητές των κοινοβουλευτικών ομάδων θα ψηφίσουν επί των άρθρων και των συνταγματικών διατάξεων που η κυβερνητική πλειοψηφία προτείνει να αναθεωρηθούν.

Στο Παρίσι έμαθε τα νέα ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός ήταν στο Παρίσι για την παρέλαση για την ημέρα της Βαστίλης όταν έμαθε τι είπε ο Ν. Κακλαμάνης και, όπως μου ανέφερε η πηγή μου, δεν σχολίασε καθόλου όσα άκουσε. Εκεί, την επέτειο της Γαλλικής Δημοκρατίας, πέταξαν και δύο ελληνικά μαχητικά της 332 Πτέρυγας Μάχης πάνω από τα Ηλύσια πεδία. Ο Κ. Μητσοτάκης, που συμμετείχε προχθές στη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» είχε και σύντομη συνομιλία με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, που όπως έμαθα επιθυμεί περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Η μέρα της Βαστίλης, η Ελλάδα και οι συμβολισμοί

Η Γαλλία χθες έγραψε ιστορία, καθώς κατάφερε να πραγματοποιήσει μια παρέλαση με ευρωπαϊκό πρόσημο, με τις ΗΠΑ –άλλοτε σύμμαχο της Ευρώπης– να απουσιάζουν και με μήνυμα ενότητας προς κάθε γωνιά της ηπείρου. Πρόκειται για τη δέκατη και τελευταία στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου υπό την προεδρία του Εμανουέλ Μακρόν. Χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν δεξιά και αριστερά της Champs Elysees, καθώς οι Γάλλοι είναι ίσως από τους λαούς της Ευρώπης όπως και εμείς που αισθάνονται μεγάλη χαρά και εθνική υπερηφάνεια στις παρελάσεις για τις εθνικές επετείους. Στα λευκά η Μπριζίτ Μακρόν οικοδέσποινα της τελετής υποδεχόταν τους ηγέτες. Ο πρωθυπουργός έφτασε περίπου ένα τέταρτο πριν από τις 11 ώρα Ελλάδος και είχε έναν θερμό εναγκαλισμό μαζί της. Οι αρχηγοί κρατών περιμένοντας την έναρξη της παρέλασης είχαν στήσει πηγαδάκια και με όρους γεωγραφικής εγγύτητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε τη θέση του δίπλα στον Πολωνό, Ντόναλντ Τουσκ, με τον οποίο έχει ιδιαίτερα θερμή σχέση. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε πηγαδάκι συνομιλούσε αρκετή ώρα με τον Φρίντριχ Μερτς. Όταν έφτασε στον χώρο των επισήμων ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τη σύζυγό του, οι υπόλοιποι ηγέτες τον υποδέχτηκαν χειροκροτώντας όπως και τον Εμανουέλ Μακρόν, με τον πρόεδρο της Γαλλίας να χαρακτηρίζει την παρουσία του ουκρανικού αγήματος «σύμβολο της αδελφοσύνης, του θάρρους και της κοινής μοίρας».

Η Ελλάδα συμμετείχε στην παρέλαση με εναέρια μέσα (2 Ραφάλ) και πεζοπόρο τμήμα 21 ατόμων του Διακλαδικού Λόχου Απόδοσης Τιμών του ΓΕΕΘΑ. Η συγκίνηση για το ελληνικό στοιχείο διάχυτη, καθώς μετά το τελος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, 14 Ιουλίου 1919, τμήμα του ελληνικού στρατού είχε παρελάσει -στο ίδιο σημείο- στην Αψίδα του Θριάμβου, στο Παρίσι.

«Περίμενε να δεις και το πακέτο της ΔΕΘ»

Επ’ αφορμή πάλι των εκλογικών σεναρίων που θα βαρεθείτε να διαβάζετε και να ακούτε και εντός του καλοκαιριού, μου είπε η πηγή μου ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι να δώσει βάρος στην οικονομία. Χθες βρέθηκα στη Βουλή όπου στην Επιτροπή του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, έγινε συζήτηση για τη δεύτερη τριμηνιαία έκθεση του 2026 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Εκεί μου είπαν κυβερνητικοί βουλευτές, και αυτό θα είναι το επιχείρημά τους στην πορεία προς τις εκλογές, ότι η ελληνική οικονομία καταγράφει σημαντική πρόοδο από το 2019. «Περίμενε να δεις και το πακέτο της ΔΕΘ», μου είπε ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος, για να μου τονίσει ότι η οικονομία πάει καλά.

Κριτική στον Τσίπρα

Και να πάω τώρα στη σχέση ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είδα μια τοποθέτηση χθες του Νίκου Παππά που ήταν όχι απλά κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά άλλο στέλεχος μου τη χαρακτήρισε μαχαιριά, επικαλούμενος και πολιτικές και προγραμματικές διαφορές των δυο κομμάτων. Μάλιστα ο πρώην υπουργός φέρνει στις συνομιλίες που έχει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την αναφορά του Κώστα Γαβρόγλου, στελέχους της ΕΛΑΣ και πρώην υπουργού Παιδείας επί ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να θυμίσω ότι ο Κ. Γαβρόγλου δεν τάχθηκε ανοικτά κατά των ιδιωτικών ΑΕΙ, αφού επικαλέστηκε την απόφαση του ΣτΕ.

Συντροφικό καρφί και από τον Σακελλαρίδη

Στον δρόμο προς τις εκλογές ο Αλ. Τσίπρας έχει να δεχτεί πολλά συντροφικά πυρά από παλαιούς του συντρόφους και φίλους. Ένα ακόμα δέχτηκε χθες, μετά τον Ν. Παππά και από τον επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, που τον κατηγόρησε ότι «τσαλαβουτάει αριστερά και δεξιά», επιχειρώντας να γίνει αρεστός σε διαφορετικά ακροατήρια, χωρίς όμως να απαντά στα πραγματικά κοινωνικά προβλήματα. Και που είστε ακόμα έως τις εκλογές.

Προβληματισμός και ανάγκη να ακουστεί η βάση της ΝΔ

Και να επιστρέψω στη ΝΔ, όπου χθες ο γραμματέας του κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, παρουσίασε το νέο μοντέλο λειτουργίας της Πολιτικής Επιτροπής κατά την πρώτη συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών του οργάνου. Τα εκλεγμένα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, μαζί με τα 17 μέλη της ΟΝΝΕΔ που εξελέγησαν από το Συνέδριό της, κλήθηκαν να επιλέξουν τομείς πολιτικής οι οποίοι αντιστοιχούν στα 20 υπουργεία, με στόχο την πιο οργανωμένη, θεματική και ουσιαστική συμμετοχή τους στην παραγωγή πολιτικής. Τι συγκράτησα από αυτή τη διαδικασία; Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τον λόγο έλαβαν περισσότερα από τα μισά μέλη της Πολιτικής Επιτροπής από ολόκληρη την Ελλάδα, μεταφέροντας προτάσεις, προβληματισμούς και την ανάγκη «να ακουστεί η βάση».

Πράσινες ετοιμασίες για τη ΔΕΘ

Και να πεταχτώ έως τη Χαριλάου Τρικούπη όπου χθες έγινε σύσκεψη των Κύκλων Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η σύσκεψη αυτή ήταν στο πλαίσιο της προετοιμασίας του κόμματος για την παρουσία του στη ΔΕΘ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έμαθα ότι παρουσίασε το πολιτικό πλαίσιο πάνω στο οποίο το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί το επόμενο διάστημα και καλές πηγές μού είπαν ότι στη Θεσσαλονίκη θα κατατεθεί ένα συνολικό σχέδιο για την επόμενη ημέρα της χώρας. Τώρα εάν αυτό αρκεί για να αλλάξει η εικόνα στις δημοσκοπήσεις, τι να σας πω.

Η έκπληξη που ετοιμάζει ο Καραμούζης στην ΕΨΑ

Κάτι ακούω να κινείται στην Αγριά Μαγνησίας, όπου χτυπά η καρδιά της ΕΨΑ. Η ιστορική εταιρεία αναψυκτικών, που βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο του SMERemediumCap, δεν έχει μέχρι στιγμής δικαιώσει τις αρχικές προσδοκίες του fund, καθώς οι διαδοχικές ζημιογόνες χρήσεις έχουν κρατήσει την επένδυση μακριά από την επιθυμητή απόδοση. Ωστόσο, ο Νίκος Καραμούζης δεν δείχνει διατεθειμένος να αφήσει την υπόθεση να συνεχίσει στον αυτόματο πιλότο. Αντιθέτως, άφησε να εννοηθεί ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να υπάρξουν κινήσεις, οι οποίες ενδεχομένως να αλλάξουν τα δεδομένα για την εταιρεία. Στην αγορά κυκλοφορεί ήδη η αίσθηση ότι εξετάζεται μια «έκπληξη» για την ΕΨΑ. Αυτή θα μπορούσε να αφορά μια νέα στρατηγική συνεργασία, την είσοδο συμπληρωματικής εταιρείας στην πλατφόρμα, αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο ή ακόμα και ευρύτερη αναδιάρθρωση.

Ο Καραμούζης, τα Rolex και ο ΦΠΑ

Αιχμηρός παρουσιάστηκε, πάντως, ο Νίκος Καραμούζης κατά την παρουσίαση του Ομίλου Πλακεντία (πανελλαδικό δίκτυο κτηνιατρικών κλινικών) και της επένδυσης των 22 εκατ. ευρώ από το SMERC. Ο πρόεδρος του επενδυτικού ταμείου χαρακτήρισε «τιμωρία» για τους κηδεμόνες ζώων συντροφιάς τον ΦΠΑ 24% στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, σημειώνοντας ότι η πολιτεία τις αντιμετωπίζει περίπου σαν είδος πολυτελείας. Ζήτησε μείωση ή ακόμα και μηδενισμό του συντελεστή, δεσμευόμενος ότι η αντίστοιχη ελάφρυνση θα περάσει άμεσα στις τιμές του Ομίλου Πλακεντία. Το μήνυμα που ήθελε να στείλει προς το οικονομικό επιτελείο ήταν σαφές: δεν μπορεί να φορολογείται με τον ίδιο ΦΠΑ η αγορά ενός Rolex και η περίθαλψη ενός κατοικιδίου σε κτηνιατρική κλινική.

Στην επόμενη πίστα το «φιλέτο» Παπαλέκα στο Ψυχικό

Αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από το μεγάλο project του Γιάννη Παπαλέκα στον Φάρο Ψυχικού. Αυτό τουλάχιστον μου λένε οι άνθρωποι που μιλάω. Το ακίνητο των 7,77 στρεμμάτων επί της Δημητρίου Βασιλείου θεωρείται πραγματικό «φιλέτο», καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο ελεύθερο οικόπεδο στην ευρύτερη περιοχή. Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει ανάπτυξη άνω των 10.000 τ.μ., με 64 μεζονέτες διαφορετικών μεγεθών, από 85 έως και πάνω από 300 τ.μ., καθώς και συμπληρωματικούς εμπορικούς χώρους. Η αποτίμηση του οικοπέδου φέρεται να ξεπέρασε το 2025 τα 36 εκατ. ευρώ, γεγονός που δείχνει το μέγεθος της επένδυσης. Το νεότερο που σας φέρνω είναι ότι οι εργασίες κατεδάφισης του παλαιού κτιρίου ολοκληρώθηκαν πρόσφατα. Έτσι, το project περνά πλέον στο επόμενο και πιο κρίσιμο στάδιο, που είναι η έκδοση της οικοδομικής άδειας. Και εκεί θα φανεί πότε ακριβώς θα μπουν οι μπουλντόζες.

Κίνηση Γουλανδρήδων στην Κίνα

Μία από τις πιο προσεκτικές στις κινήσεις της ελληνικές ναυτιλιακές αποφάσισε να αλλάξει ρότα. Η Ανδριακή Ναυτιλιακή, συμφερόντων της εφοπλιστικής οικογένειας Γουλανδρή, επιστρέφει όπως μαθαίνω στις παραγγελίες νεότευκτων πλοίων έπειτα από περίπου δέκα χρόνια, επιλέγοντας αυτή τη φορά κινεζικό ναυπηγείο. Πληροφορίες της ναυλομεσιτικής αγοράς αναφέρουν ότι η εταιρεία, με διευθύνουσα σύμβουλο την Παναγιώτα Χρυσάνθη, έκλεισε συμφωνία με τη New Times Shipbuilding για την κατασκευή δύο δεξαμενόπλοιων μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου τύπου LR1. Το τίμημα τοποθετείται κοντά στα 54,8 εκατ. δολάρια για κάθε πλοίο. Να σας πω εδώ, στηρίζοντας όσα προανέφερα, ότι η Ανδριακή είχε χτίσει επί δεκαετίες τη φήμη της πάνω σε προσεκτικές επενδυτικές επιλογές, προτιμώντας σχεδόν αποκλειστικά ναυπηγεία της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας. Η επιλογή της Κίνας σπάει αυτή την παράδοση και δείχνει ότι ακόμα και οι πιο συγκρατημένοι Έλληνες πλοιοκτήτες αναπροσαρμόζουν τη στρατηγική τους.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος μπαίνει στο ποδόσφαιρο με Τούρκο συμπαίκτη

Μία μάλλον απρόσμενη επιχειρηματική σύμπραξη με πληροφορούν ότι φέρνει τον Πέτρο Κωστόπουλο στον χώρο του ποδοσφαίρου, έχοντας στο πλευρό του τον Τούρκο επιχειρηματία, Özgür Işıtan Gün, μέτοχο και πρόεδρο της ολλανδικής Fortuna Sittard. Οι δύο άνδρες συναντώνται στη νεοσύστατη Southwest Football, η οποία έχει ως βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη, τη διοίκηση και την εμπορική αξιοποίηση της Παναχαϊκής. Ο Κωστόπουλος κατέχει το 70% της εταιρείας και αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου, ενώ ο Gün συμμετέχει με 20% και τοποθετείται στη θέση του προέδρου. Το υπόλοιπο 10% μοιράζονται ο Αθανάσιος Λεμονής και ο Βασίλειος Αποστολίδης. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 286.000 ευρώ. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο εύρος των δραστηριοτήτων που προβλέπει το καταστατικό. Το σχέδιο δεν περιορίζεται στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά απλώνεται στις ακαδημίες, στα τηλεοπτικά δικαιώματα, στις χορηγίες, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στην εστίαση και στην ψυχαγωγία. Ουσιαστικά, ο Κωστόπουλος φέρνει την εμπειρία του από τα μέσα ενημέρωσης, τη διαφήμιση και το lifestyle, ενώ ο Gün βάζει στο τραπέζι τεχνογνωσία από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και κάπως έτσι, στην Πάτρα ετοιμάζεται ένα πείραμα που φιλοδοξεί να μετατρέψει την Παναχαϊκή από μία ιστορική ομάδα σε ευρύτερη αθλητική και εμπορική πλατφόρμα.

Η Uber Eats στην Ελλάδα και ο ρόλος της efood

Φρένο, τουλάχιστον προς το παρόν, φαίνεται στα δικά μου μάτια ότι μπαίνει στην πολυσυζητημένη είσοδο της Uber Eats στην ελληνική αγορά. Η Uber ανέστειλε το μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου ευρωπαϊκής επέκτασης της υπηρεσίας, αφήνοντας εκτός πλάνου πέντε από τις επτά αγορές στις οποίες σχεδίαζε να εισέλθει μέσα στο 2026. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Ελλάδα, μαζί με την Αυστρία και τη Νορβηγία. Η αλλαγή πορείας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μόλις πριν από πέντε μήνες η αμερικανική εταιρεία παρουσίαζε ένα αρκετά επιθετικό σχέδιο ανάπτυξης, προσδοκώντας πρόσθετες ακαθάριστες κρατήσεις 1 δισ. δολαρίων σε βάθος τριετίας. Το «ζουμί» της υπόθεσης, ωστόσο, φαίνεται ότι βρίσκεται στις συζητήσεις με τη Delivery Hero. Η Uber εξακολουθεί να εξετάζει πιθανή εξαγορά του γερμανικού ομίλου, παρά την απόρριψη προηγούμενης πρότασης 10 δισ. ευρώ. Παράλληλα, έχει αυξήσει σημαντικά τη μετοχική της έκθεση στη Delivery Hero, φτάνοντας, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κοντά στο 37%. Κάπου εδώ βρίσκεται και η εξήγηση για την Ελλάδα. Η Delivery Hero διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία στη χώρα μέσω του efood. Επομένως, μια αυτόνομη κάθοδος της Uber Eats θα μπορούσε να δημιουργήσει εσωτερικό ανταγωνισμό με μια πλατφόρμα που ενδέχεται στο μέλλον να περάσει υπό τον έλεγχό της.