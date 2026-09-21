Την αποχώρησή του από την ηγεσία των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία ανακοίνωσε ο Ντάνιελ Πίτερς, στον απόηχο της βαριάς εκλογικής ήττας που υπέστη το κόμμα στο βορειοανατολικό κρατίδιο της Γερμανίας.

Η απόφασή του ήρθε μετά την εξαιρετικά χαμηλή επίδοση του CDU στις κρατιδιακές εκλογές, όπου περιορίστηκε στο 4,9%. Το ποσοστό αυτό δεν ήταν αρκετό για να ξεπεράσει το εκλογικό όριο του 5%, με αποτέλεσμα οι Χριστιανοδημοκράτες να μείνουν εκτός του τοπικού κοινοβουλίου.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «καταστροφή», καθώς ήταν το χειρότερο που είχε καταγράψει ποτέ το CDU σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση – σε ομοσπονδιακό, κρατιδιακό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με βαρίδι την εξαιρετικά χαμηλή δημοτικότητα του καγκελάριου Μερτς, ο Πίτερς δεν κατάφερε να βάλει φρένο στην ελεύθερη πτώση των ποσοστών του CDU. Έτσι, οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία εξελίχθηκαν σε μονομαχία μεταξύ του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) και των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) της Μανουέλα Σβέζιγκ.

H AfD κέρδισε τις εκλογές, εξασφαλίζοντας 38,2% έναντι 35,5% του SPD, πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη σε κρατίδιο μετά την επικράτηση στη γειτονική Σαξονία-Άνχαλτ.

Στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση, ο Ντάνιελ Πίτερς δήλωσε έτοιμος να αναλάβει προσωπικά την ευθύνη για το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα. «Είμαι βέβαιος πως το CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει κομβικό ρόλο στο μέλλον, παρότι δεν θα εκπροσωπούμαστε στο κρατιδιακό κοινοβούλιο», δήλωσε.

Ο Φίλιπ Άμτορ, στενός συνεργάτης του Μερτς, αναμένεται να διαδεχθεί προσωρινά τον Πίτερς μέχρι τη σύγκληση κομματικού συνεδρίου.