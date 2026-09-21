Τη διενέργεια ανεξάρτητου ελέγχου στις διαδικασίες που ακολουθεί η FIFA για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων εισηγήθηκε ο πρόεδρός της, Τζιάνι Ινφαντίνο, τη Δευτέρα (21/9).

Σε επιστολή που απέστειλε στα μέλη της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ο Ινφαντίνο παραδέχθηκε ότι οι χειρισμοί γύρω από επενδυτικό σχέδιο, το οποίο τελικά δεν προχώρησε, δημιούργησαν προβληματισμό και ερωτήματα, προτείνοντας πλέον την εξέταση των σχετικών διαδικασιών από εξωτερικό φορέα.

«Καταρχάς, θα ζητήσω απ’ το Συμβούλιο να εξετάσει εάν επιθυμεί να αναθέσει μια ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση του υφιστάμενου πλαισίου διακυβέρνησης της FIFA για σημαντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες και να προτείνει πιθανές βελτιώσεις», έγραψε ο Ινφαντίνο στο Συμβούλιο της FIFA και στους προέδρους και των 211 ομοσπονδιών-μελών, σε επιστολή που έφτασε στα χέρια του Reuters.

Παράλληλα, ανέφερε ότι θα προτείνει διαβουλεύσεις με τις συνομοσπονδίες, τις ομοσπονδίες-μέλη και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, με αντικείμενο την ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στη FIFA. Οι προτάσεις θα εξετάζουν ποιοι έχουν λόγο στις σημαντικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων ρόλων του προέδρου, του Γραφείου, του Συμβουλίου και του Κογκρέσου, καθώς και τρόπους βελτίωσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Ο Ινφαντίνο βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονες αντιδράσεις για την πρότασή του να πουληθεί σε ιδιώτες επενδυτές ποσοστό 20% των εμπορικών δικαιωμάτων της FIFA, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το σχέδιο εγκαταλείφθηκε τον Ιούλιο, μετά τις αντιδράσεις και τις απειλές για μποϊκοτάζ, ενώ στη συνέχεια η UEFA, η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου και η CONCACAF ζήτησαν αλλαγές στην ηγεσία της FIFA.

Ο Ινφαντίνο δήλωσε ότι το σχέδιο που τελικά εγκαταλείφθηκε είχε ως στόχο να εξετάσει εάν η πώληση ενός μειοψηφικού μεριδίου σε μια εμπορική εταιρεία που ελέγχεται από τη FIFA θα μπορούσε να αποφέρει περισσότερα χρήματα για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Όπως ανέφερε, δεν θα συνεπαγόταν απώλεια του ελέγχου στις αθλητικές αποφάσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ινφαντίνο, η πρόταση δημοσιοποιήθηκε προτού παρουσιαστεί ολοκληρωμένα στο Συμβούλιο και στις ομοσπονδίες-μέλη.

«Αναγνωρίζω ότι, χωρίς το πλήρες πλαίσιο, αυτό προκάλεσε ανησυχία και δημιούργησε την εντύπωση ότι είχαν ήδη ληφθεί αποφάσεις. Δεν είχαν ληφθεί. Παρέμενε μια πρόταση, όχι μια απόφαση, και υπόκειτο πάντοτε στις απαραίτητες εγκρίσεις του Συμβουλίου και των ομοσπονδιών-μελών. Έχει πλέον αποσυρθεί και δεν θα προχωρήσει».

Ο Ινφαντίνο ανέφερε ότι έχει ακούσει διαφορετικές απόψεις σχετικά με το ποιος θα πρέπει να λαμβάνει τις σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις. Ορισμένοι υποστήριζαν ότι θα πρέπει να απαιτείται ομόφωνη συμφωνία στο Γραφείο, ενώ άλλοι ήθελαν τα ζητήματα αυτά να τίθενται απευθείας προς το Κογκρέσο και τις ομοσπονδίες-μέλη.

«Ο ρόλος μου δεν είναι να προδικάσω αυτή τη συζήτηση. Όσοι υποστηρίζουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν με σαφήνεια τη θέση τους», έγραψε στην επιστολή του.Οι προτάσεις που θα έχουν κατατεθεί έως τη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 15 Οκτωβρίου θα μπορούσαν να συζητηθούν σε εκείνη τη συνεδρίαση, ενώ μεταγενέστερες προτάσεις θα εξεταστούν επίσης εντός μιας προθεσμίας που δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Οποιαδήποτε αλλαγή στο καταστατικό της FIFA θα χρειαστεί την έγκριση του Κογκρέσου. Ο Ινφαντίνο ανέφερε επίσης ότι οι θέσεις των ομοσπονδιών-μελών σχετικά με προτάσεις ή ζητήματα διακυβέρνησης δεν θα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται από τη FIFA, ενώ τα αναπτυξιακά και προγράμματα αλληλεγγύης της ομοσπονδίας θα συνεχιστούν βάσει των υφιστάμενων κανόνων.

«Η αντιμετώπιση καμίας ομοσπονδίας δεν θα εξαρτάται από τη θέση της σχετικά με οποιαδήποτε πρόταση ή θεσμικό ζήτημα», έγραψε. «Παραμένω πλήρως προσηλωμένος στην ηγεσία της FIFA και έχω εμπιστοσύνη σε όσα μπορούμε να πετύχουμε μαζί» κατέληξε ο Ινφαντίνο.