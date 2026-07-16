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Μεγάλο πρόγραμμα κυβερνητικών περιοδειών

Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα ξεκινήσω με όσα μαθαίνω από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός πήγε στην Εύβοια και μου είπαν ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα περιοδειών του Κυριάκου Μητσοτάκη από εδώ και πέρα, με το βλέμμα στις κάλπες. Αν και ο ίδιος χθες είπε για το 2027, όπως μονότονα και βαρετά σας αναφέρει η στήλη, το κόμμα και η κυβέρνηση είναι σε πλήρη κινητοποίηση σε όλους τους τομείς.

Ολιγοήμερες διακοπές για τους υπουργούς

Αυτή η κινητοποίηση δεν θα δώσει την ευκαιρία για πολυήμερες διακοπές, όπως έμαθα, στους υπουργούς και τους υφυπουργούς. Θα υπάρξουν διακοπές αλλά ολιγοήμερες, όπως άκουσα, και μάλιστα θα υπάρχουν και βάρδιες. Δεν θα φύγουν, δηλαδή, μαζί ο υπουργός και ο υφυπουργός ή ο αναπληρωτής. Λογικό μου ακούγεται, καθώς η εντολή του πρωθυπουργού είναι να μην υπάρξει η αίσθηση της χαλάρωσης και ότι η κυβέρνηση κατέβασε ρολά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι περισσότεροι υπουργοί θα φύγουν εκεί κοντά στον Δεκαπενταύγουστο, περίοδο που θα λείψει και ο Κ. Μητσοτάκης.

Η «προφητεία» του Κακλαμάνη

Το εκλογικό σεναριολογικό γαϊτανάκι καλά κρατεί, με τους μεν να βλέπουν πρόωρο φθινοπωρινό αιφνιδιασμό τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο και τους δε να επιμένουν την άνοιξη ή το θεσμικό σενάριο της εξάντλησης της τετραετίας το 2027. Θα σας μεταφέρω την άποψη του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, όπως τη μετέφερε σε ανεξάρτητο βουλευτή. Ο έμπειρος πολιτικός θεωρεί ότι οι πιθανότητες δεν γέρνουν προς το φθινόπωρο που μας έρχεται, όπως πολλοί βιάζονται να προεξοφλήσουν, αλλά, αντίθετα, την ερχόμενη άνοιξη και καλό θα είναι να κρατήσουμε την άποψή του, καθώς οι «παλιοί» της πολιτικής σπάνια πέφτουν έξω σε τέτοιες εκτιμήσεις.

Κλείνει ψηφοδέλτια το Μαξίμου

Το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χθες ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 δεν σημαίνει πως υπάρχει και στάση στο κόμμα, το αντίθετο. Σας έγραφα χθες για τη συνεδρίαση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής, υπό τον γραμματέα, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, αλλά έμαθα ότι κλείνουν και ψηφοδέλτια. Δεν είναι μόνο όσα πρόσωπα έχουν ανακοινωθεί και ήδη τρέχουν, αλλά μου είπε καλή πηγή ότι ο Θανάσης Νέζης, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, είναι ένα από τα πρόσωπα που συζητάει και κλειδώνει ονόματα για τα γαλάζια ψηφοδέλτια.

Αρνούνται οι αυτοδιοικητικοί λόγω του όρου

Επί τη ευκαιρία της αναφοράς στις γαλάζιες λίστες, να σημειώσω ότι έμαθα πως πάρα πολλοί αυτοδιοικητικοί που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να είναι υποψήφιοι, τελικά μετά την πρόσφατη γραμμή του πρωθυπουργού πως πρέπει να παραιτηθούν, έχουν αναθεωρήσει τη στάση τους. Οι περισσότεροι, αν και ήθελαν να κάνουν το βήμα, τελικά έκαναν πίσω και αυτό δεν άρεσε και στο Μέγαρο Μαξίμου όπως έμαθα.

Ο Σαμαράς τηλεφωνεί και οι αρνήσεις

Και από τις γαλάζιες λίστες να πάω στα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά. Ναι, καλά διαβάσατε. Μπορεί ο πρώην πρωθυπουργός να μην έχει κάνει ακόμη κόμμα, αλλά μου είπαν χθες τουλάχιστον πέντε πρώην βουλευτές ότι τους έχει τηλεφωνήσει για να τους προτείνει να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματός του. Το ενδιαφέρον είναι ότι και οι πέντε αρνήθηκαν, αν και ο ένας ήταν πιο θετικός να το ξανασκεφθεί και να απαντήσει.

60.000 νέες θέσεις εργασίας στην ελληνική βιομηχανία

Μια είδηση με μεγάλο ενδιαφέρον έκρυβε η επίσκεψη του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, στην έδρα της εταιρείας Fulgor-Ελληνική Εταιρία Ηλεκτρικών Καλωδίων Α.Ε. στην Κορινθία. Όπως ανακοίνωσε ο Τ. Θεοδωρικάκος, τα τελευταία έξι χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί 60.000 νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας στην ελληνική βιομηχανία. Μια εξέλιξη που μόνο θετική μπορεί να χαρακτηριστεί σε μία περίοδο που η εύρεση εργασίας αποτελεί ένα από τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Φαίνεται λοιπόν ότι η πολιτική του υπουργείου Ανάπτυξης έχει αποτελέσματα. Ο Θεοδωρικάκος επισκέφτηκε την Κορινθία και είδε από κοντά τις εγκαταστάσεις της Fulgor, μιας εταιρείας με σημαντικό εξαγωγικό αποτύπωμα, που εντάχθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις για την παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων υπερυψηλής τάσης, με στήριξη 23 εκατ. ευρώ σε φοροαπαλλαγές. Στο πλαίσιο των επενδύσεων που έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια στην εταιρεία, δημιουργήθηκαν 2.000 νέες θέσεις εργασίας.

Χάος στην Κουμουνδούρου

Και να πάω στον ΣΥΡΙΖΑ όπου ούτε ο μεγαλύτερος εχθρός του δεν θα περίμενε αυτό το μπάχαλο, το χάος και τη διάλυση. Η εικόνα χθες στην αίθουσα 223, όχι στη Γερουσία όπως κάποτε, ήταν τραγική στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Μόλις επτά παρόντες με ό,τι αυτό σημαίνει για τα μελλούμενα, ενώ αυξάνεται μέρα με τη μέρα ο αριθμός όσων παραιτούνται από την Κ.Ο. και ανεξαρτητοποιούνται. Και όπως έλεγε πικρόχολα ένας εξ αυτών, καλύτερα να το ρίξουν στα ζάρια για το ποιος θα εκλεγεί στο Σάββατο και μην αυτοεξετευλίζονται άλλο.

Συμβιβαστική λύση για διαρχία στον ΣΥΡΙΖΑ

Και επειδή μόλις 7 ή 8 ή 9 βουλευτές θα αποφασίσουν τον επικεφαλής της Κ.Ο., μου είπε καλή πηγή ότι θα γίνει προσπάθεια να βρεθεί μια συμβιβαστική φόρμουλα. Εδώ συμφωνήθηκε χθες το 1+1 στην προεδρία της Σούπερ Λιγκ μεταξύ Γιάννη Αλαφούζου και Βαγγέλη Μαρινάκη γιατί όχι στον ΣΥΡΙΖΑ μου έλεγαν – ώστε να υπάρξει διαρχία Παύλου Πολάκη και Ρένας Δούρου με κεντρικό ρόλο και ο Νίκος Παππάς.

Ρυθμιστής των εξελίξεων ο Παππάς και η συνεργασία που δουλεύεται

Κατά κοινή ομολογία το σκηνικό στην Κουμουνδούρου δεν πηγαίνει καλά. Πολάκης κατά πάντων, αποχωρήσεις στελεχών και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών συνθέτουν ένα σκηνικό στον ΣΥΡΙΖΑ για γερά νεύρα, την ώρα που το καράβι μοιάζει να μπάζει νερά από παντού. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, ο Νίκος Παππάς αναλαμβάνει ρόλο ρυθμιστή των εξελίξεων προκρίνοντας μία λύση διπλής ηγεσίας. Ο βουλευτής του Νότιου Τομέα επιθυμεί μια λύση συλλογικής ηγεσίας στα ιστορικά πρότυπα της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς, μοιράζοντας την τράπουλα με τέτοιον τρόπο, ώστε να κρατήσει τις ισορροπίες ανάμεσα στους εναπομείναντες παίκτες. Το συγκεκριμένο πλάνο προβλέπει τη Ρένα Δούρου στη θέση της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς η ίδια διατηρεί ισχυρά ερείσματα και ελέγχει τους βουλευτές, και τον Παύλο Πολάκη ως επικεφαλής του πολιτικού αγώνα, αφού ο Χανιώτης πολιτικός ελέγχει την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής. Όπως λέει και ο ίδιος, είναι πιθανό να είναι υποψήφιος για τη θέση του γραμματέα, ενώ στενοί του συνεργάτες διευκρινίζουν ότι αυτή η μάχη αποτελεί απλώς μια μεταβατική ηγεσία για να αποφευχθεί η άμεση διάλυση. Η πραγματική μάχη και η οριστική επιλογή του νέου αρχηγού θα μετατεθεί για μετά τις εθνικές εκλογές, όπου τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο θα έχουν αποκλειστικά τα μέλη του κόμματος. Το διακύβευμα και των τριών είναι να καταφέρουν να πιάσουν στις ερχόμενες εκλογές τον μαγικό αριθμό 3% που σημαίνει είσοδο στη Βουλή. Αν με ρωτάτε αν είναι υπέρ των συνεργασιών, λέω ότι είναι αναφανδόν με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, αλλά όχι με τον Γιάνη Βαρουφάκη ο οποίος, όπως λένε, απαξιώνει την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Αν πεις ψέματα μια φορά, γιατί να μην πεις και δεύτερη;

Θα συνεχιστούν και σήμερα οι αποχωρήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι πρόκειται να ανεξαρτητοποιηθούν με τη σκυτάλη να την παίρνουν εκτός των άλλων και οι Μίλτος Ζαμπάρας και Διονύσης Καλαματιανός. Βέβαια, όσον αφορά τον βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας θα κρατήσω μία πισινή, γιατί έλεγε ότι θα παραιτηθεί χθες και παραίτηση δεν είδαμε. Όπως ο ίδιος λέει σε πηγαδάκια, τον πρόλαβαν στις ανακοινώσεις οι συνάδελφοί του Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη. Κρατάω τις επιφυλάξεις μου μέχρι να φτάσουν οι επίσημες επιστολές στο γραφείο του προέδρου της Βουλής, γιατί αν έχεις πει μια φορά ψέματα, γιατί να μην πεις και δεύτερη;

Χωρίς χρήμα η ΕΛΑΣ

Το ζήτημα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην έχει πλέον βουλευτές και να φεύγουν μέλη και στελέχη καθημερινά, αλλά έχει χρήμα και ζεστό. Η κρατική επιχορήγηση είναι μεγάλη και δίνεται βάσει των αποτελεσμάτων των εκλογών του 2023, ενώ υπάρχει και η εκλογική επιχορήγηση. Άρα, λεφτά έχουν στην Κουμουνδούρου – περίπου 3,5 εκατ. εκτιμάται η αξία του κτιρίου των γραφείων. Λεφτά όμως δεν έχει η ΕΛΑΣ που θα πιεστεί οικονομικά, εάν πάνε πίσω πολύ οι εκλογές, και αυτό το ξέρουν στη Λεωφόρο Αμαλίας, όπου το στρατηγείο του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Τσίπρας απαντάει

Και λόγω της αναφοράς στον Αλ. Τσίπρα, σήμερα το απόγευμα κατά τις επτά και μισή θα γίνει μεγάλη διαδραστική συζήτηση του myelas.gr. Ο πρώην πρωθυπουργός θα συζητήσει με μέλη του κόμματος και θα απαντήσει στα ερωτήματα που του έχουν θέσει. Η διαδικτυακή πλατφόρμα ξεκίνησε τη λειτουργία της λίγο μετά την Ιδρυτική Διακήρυξη της ΕΛΑΣ με χιλιάδες μέλη να εγγράφονται σε αυτή δηλώνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στον νέο φορέα. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της ΕΛΑΣ υπέβαλαν τις ερωτήσεις τους προς τον πρόεδρο της Συμπαράταξης, αξιοποιώντας το νέο ψηφιακό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της διαδραστικής συνάντησης-συζήτησης, ο Αλ. Τσίπρας θα απαντήσει στις ερωτήσεις, θα ακούσει τους προβληματισμούς των μελών και θα συνομιλήσει μαζί τους, συνεχίζοντας το μοντέλο ανοιχτού διαλόγου που εφαρμόζεται στις εκδηλώσεις «Τώρα Μιλάμε». Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν με μέλη από όλη την Ελλάδα και τη διασπορά, με στελέχη, τομεάρχες και υπεύθυνους του προγράμματος. Θα ακολουθήσουν webinars, θεματικές συναντήσεις διαβούλευσης, τοπικές συζητήσεις και συνελεύσεις.

Μετά κυριών στη Δεξίωση

Και να πάω λίγο στα κοσμικά, καθώς έμαθα ότι φέτος στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας έχει «δοθεί ελευθέρας» και μπορούν οι υπουργοί και οι βουλευτές να συνοδεύονται από συζύγους – συντρόφους. Σίγουρα θα είναι η Μαρέβα Γκραμπόφσκι και η Φανή Σταθοπούλου, σύζυγοι του πρωθυπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας αντίστοιχα.

Η εντυπωσιακή σε συμμετοχή μάζωξη της Κεφαλογιάννη

Και μια που λέμε για μαζώξεις και δεξιώσεις, εντυπωσιακό ήταν το χθεσινό κάλεσμα της Όλγας Κεφαλογιάννη στο Dionysos Zonar’s, κάτω από την Ακρόπολη. Η υπουργός Τουρισμού είχε απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε φίλους, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μέλη της κυβέρνησης με αφορμή την ονομαστική της εορτή. Η οικοδέσποινα, φορώντας ένα πράσινο φόρεμα, υποδεχόταν τους καλεσμένους της έναν προς έναν. Τους καλωσόριζε, τους ευχαριστούσε που την τίμησαν και φωτογραφιζόταν μαζί τους μετά την ολιγόλεπτη συνομιλία που είχαν. Είδα τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, και την υφυπουργό, Σέβη Βολουδάκη, τον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια. Κοντά της και η αδελφή της και αναπληρώτρια περιφερειάρχης, Χριστίνα Κεφαλογιάννη, επίσης με πράσινο φόρεμα. Το Aperol έρεε άφθονο, ενώ σόδες, χυμοί και υπόλοιπα ροφήματα ήταν ελληνικών ετικετών. Χρόνια πολλά από τη στήλη!

H μετονομασία των Praktiker

Μετά την εξαγορά τους από τη ρουμανικών συμφερόντων Paval Holdings, τα Praktiker που ανήκαν προηγουμένως στον Καναδό μεγαλοεπενδυτή, Πρεμ Γουάτσα, έχουν περάσει σε νέα εποχή. Η εταιρεία έχει αλλάξει όνομα εδώ και λίγο καιρό και μετονομάστηκε σε Dedenam Hellas. Τι απομένει; Να κατέβουν οι ταμπέλες από τα καταστήματα. Πληροφορίες μου λένε ότι αυτό θα γίνει έως το τέλος της χρονιάς. Με την αρχή να γίνεται σταδιακά από το κατάστημα της οδού Πειραιώς και να ακολουθούν στη συνέχεια τα υπόλοιπα. Κάθε μετάβαση άλλωστε, ειδικά όταν μπαίνει στο προσκήνιο νέος ιδιοκτήτης, χρειάζεται χρόνο. Έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Ο Βαλκανιονίκης Απόστολος Βακάκης

Ο Απόστολος Βακάκης δεν θέλει την Jumbo μια πολυεθνική που ανοίγεται άναρχα σε δεκάδες αγορές. Θέλει, όπως είπε στη γενική συνέλευση, να τη μετατρέψει σε «Βαλκανιονίκη», με κυρίαρχη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή και επέκταση μόνο εκεί όπου υπάρχει πραγματική απόδοση. Το σχέδιο στηρίζεται σε περισσότερα ιδιόκτητα καταστήματα, χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, ισχυρό ταμείο και αυξημένη παραγωγικότητα. Η διοίκηση προτιμά να κατευθύνει τη ρευστότητα σε νέα σημεία πώλησης και καινούριες αγορές, αντί να τη διαθέτει για αγορές ιδίων μετοχών. Οι συνεργασίες franchise, όπως στο Ισραήλ και μέσω της αλβανικών συμφερόντων εταιρείας Balfin σε αγορές του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας, αντιμετωπίζονται ως συμπληρωματικές πηγές κερδών και ρευστότητας, όχι ως ο βασικός κορμός της ανάπτυξης. Η κατεύθυνση φαίνεται ήδη στις επιδόσεις. Να σας πω ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2026, η Ελλάδα αύξησε τις πωλήσεις κατά 7% και η Βουλγαρία κατά 11%, ενώ η Κύπρος παρέμεινε ανθεκτική. Για τον Βακάκη, λοιπόν, το στοίχημα δεν είναι απλώς να μεγαλώσει η Jumbo, αλλά να κυριαρχήσει στην περιοχή χωρίς να θυσιάσει την αποδοτικότητά της.

Οι Έλληνες εφοπλιστές κλείνουν θέσεις στα ναυπηγεία της επόμενης δεκαετίας

Η διάθεση των Ελλήνων εφοπλιστών για νέες ναυπηγήσεις δεν δείχνει να κοπάζει, όπως πληροφορούμαι από τους κατάλληλους ανθρώπους που γνωρίζουν τα τερτίπια της ναυτιλιακής αγοράς. Τα στοιχεία του Ιουνίου αποτυπώνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον παρέμεινε στραμμένο στα νεότευκτα πλοία, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο την αγορά μεταχειρισμένων. Τον τόνο έδωσαν και πάλι τα δεξαμενόπλοια, με παραγγελίες που κάλυψαν σχεδόν ολόκληρο το φάσμα της αγοράς, από VLCC και suezmax έως aframax και MR. Ακολούθησαν τα containerships, από μικρότερα feeder έως μεγαλύτερες μονάδες, ενώ κινητικότητα καταγράφηκε και στο ξηρό φορτίο με capesize, kamsarmax και ultramax. Το ενδιαφέρον είναι ότι σχεδόν όλες οι συμφωνίες κατευθύνθηκαν σε κινεζικά ναυπηγεία, τα οποία συνεχίζουν να κερδίζουν μεγάλο μέρος των ελληνικών παραγγελιών. Στον αντίποδα, οι αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων παρέμειναν περιορισμένες και επιλεκτικές. Οι Έλληνες αγοραστές αναζήτησαν κυρίως bulk carriers και LR1 product tankers, ενώ οι πωλήσεις αφορούσαν κατά βάση παλαιότερα πλοία ξηρού φορτίου. Οι περισσότερες παραδόσεις τοποθετούνται προς το τέλος της δεκαετίας. Αυτό δείχνει ότι οι εφοπλιστές δεν κυνηγούν άμεσο τονάζ, αλλά κλειδώνουν από τώρα πολύτιμες θέσεις στα ναυπηγεία για τον επόμενο κύκλο της αγοράς.

Από το ΚΣΝΜ η βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Καραϊσκάκη

Από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων περνά η σχεδιαζόμενη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Καραϊσκάκη, στη Γ’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Πειραιά. Το αρμόδιο συμβούλιο καλείται να εγκρίνει ή όχι την εκτέλεση του έργου, εξέλιξη που αποτελεί βασικό βήμα πριν ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σημεία εισόδου και κίνησης της πόλης. Η ανάπλαση φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα της πλατείας, με παρεμβάσεις που θα περιορίζουν τη θερμική επιβάρυνση, θα ενισχύουν το πράσινο και θα αναβαθμίζουν τη λειτουργία του δημόσιου χώρου. Η εμπλοκή του ΚΣΝΜ έχει τη σημασία της, καθώς στην περιοχή υπάρχουν κτίρια και στοιχεία με ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή ως προς τα υλικά, τις διαμορφώσεις και τη συνολική αισθητική του έργου. Το πράσινο φως του συμβουλίου θα ανοίξει τον δρόμο για μία από τις πιο εμφανείς αστικές παρεμβάσεις στο κέντρο του Πειραιά.

Ο Σκλαβενίτης πάει το έτοιμο φαγητό στη Συγγρού

Νέα κίνηση στο έτοιμο φαγητό ετοιμάζει, όπως μαθαίνω, ο Σκλαβενίτης, συνεχίζοντας το άνοιγμα αυτόνομων σημείων πώλησης μετά το πρώτο κατάστημα που έκανε την εμφάνισή του στο Σύνταγμα. Ο επόμενος σταθμός θα είναι στη λεωφόρο Συγγρού και μάλιστα σε ένα αρκετά εμπορικό σημείο, δίπλα στο Bread Factory. Εκεί λειτουργούσε μέχρι πρότινος κατάστημα της Σπιτικής Κουζίνας του Νίκου Σαλαπατάρα, επιχείρηση που πέρασε στον έλεγχο του Σκλαβενίτη. Σας θυμίζω ότι στο συγκεκριμένο κατάστημα ο Σαλαπατάρας είχε συμπράξει με τον Αντώνη Δεληολάνη, μέλος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας που συνδέθηκε με τα ιστορικά ζαχαροπλαστεία Δεληολάνης. Ο μεγαλύτερος όμιλος σούπερ μάρκετ της χώρας χτίζει σταδιακά ξεχωριστό δίκτυο, ποντάροντας στην καθημερινή κατανάλωση, στους εργαζομένους γραφείου και σε όσους αναζητούν γρήγορο αλλά μαγειρευτό γεύμα. Μετά το Σύνταγμα, η Συγγρού αναμένεται να αποτελέσει το δεύτερο βήμα ενός σχεδίου που, όπως όλα δείχνουν, δεν θα σταματήσει εκεί.

Η σταδιακή επαναφορά της ΕΖΑ

Βήμα βήμα επιχειρεί να επιστρέψει σε πιο σταθερή οικονομική τροχιά η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, με το 2025 να αποτελεί δεύτερη διαδοχική χρονιά βελτίωσης μετά την αλλαγή πορείας που είχε αρχίσει να αποτυπώνεται από το 2024. Η διοίκηση παρουσίασε ενίσχυση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα, ενώ οι ζημιές προ φόρων περιορίστηκαν κατά 54%. Σε επίπεδο τελικού αποτελέσματος, η εικόνα παραμένει ζημιογόνος, ωστόσο η απόσταση είναι αισθητή, καθώς από ζημιές περίπου 3,8 εκατ. ευρώ το 2024, η εταιρεία υποχώρησε σε ζημιές 1,8 εκατ. ευρώ το 2025. Η λειτουργική κερδοφορία διατηρήθηκε κοντά στα 2,4 εκατ. ευρώ, με τη βελτίωση να αποδίδεται στη στροφή προς πιο αποδοτικά προϊόντα και κανάλια πώλησης, κυρίως στην εστίαση. Κρίσιμη ήταν και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 7 εκατ. ευρώ. Η στήριξη των μετόχων προσφέρει στην ΕΖΑ τον αναγκαίο χώρο για επενδύσεις, marketing και εμπορική ανάπτυξη, με στόχο η σταδιακή εξυγίανση να μετατραπεί πλέον σε πλήρη επιστροφή στην κερδοφορία.

Ο Μαρινάκης βάζει στο παιχνίδι της ψυχαγωγίας το Allou Fun Park

Μια νέα και αρκετά διαφορετική σελίδα από αυτά που μας έχει συνηθίσει επιχειρηματικά φαίνεται ότι ανοίγει για τον χώρο του πρώην Allou Fun Park στον Ρέντη, καθώς πίσω από τη συμφωνία αξιοποίησης, όπως μου επιβεβαιώνουν άνθρωποι με τους οποίους μιλάω, βρίσκεται ο όμιλος του Βαγγέλη Μαρινάκη. Το ακίνητο των περίπου 26.000 τ.μ. περνά στη More, εταιρεία στην οποία η Alter Ego Media ελέγχει το 50,01%, βάζοντας στο χαρτοφυλάκιό της μία έκταση με σημαντικές δυνατότητες στον χώρο της ψυχαγωγίας και των μεγάλων διοργανώσεων. Κατά τα λεγόμενα των ανθρώπων με τους οποίους μιλάω, ο σχεδιασμός δεν προβλέπει την επιστροφή του λούνα παρκ με τη μορφή που γνώριζε το κοινό. Η κατεύθυνση που εξετάζεται είναι σαφώς πιο φιλόδοξη, με τη δημιουργία ενός μεγάλου υπερτοπικού χώρου για συναυλίες, πολιτιστικές παραγωγές, εταιρικά events και αθλητικές διοργανώσεις. Για τον όμιλο Μαρινάκη, η κίνηση αυτή κουμπώνει σε ένα ευρύτερο πλάνο που συνδέει το περιεχόμενο, την προβολή, την έκδοση εισιτηρίων και πλέον τη φιλοξενία των εκδηλώσεων.