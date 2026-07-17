Η πρωτιά Πιερρακάκη και ο Μαρινάκης

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Ένα θέμα εκτός ατζέντας

Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω σήμερα με την ποικιλία θέσεων, πολλές αντικρουόμενες, στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της ΝΔ, σχετικά με το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Μαθαίνω ότι η συντήρηση του θέματος και από υπουργούς, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης, αλλά και από άλλους βουλευτές, όπως για παράδειγμα ο Δημήτρης Καιρίδης, θεωρείται εκτός ατζέντας. Δεν ήταν τυχαία η χθεσινή κίνηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη να απαντήσει σε σχετική ερώτηση με τη φράση: «Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία».

Εμμέσως θέτουν ζήτημα ηγεσίας

Αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι η εμμονή να βάζουν θέμα συνεργασιών ειδικά με πρόσωπα που δεν θέλουν επουδενί συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βάζουν εμμέσως θέμα ηγεσίας στη ΝΔ. Και αυτό δεν το συγχωρούν πολλοί, όσο και αν πιστεύουν μερικοί πως είναι αθώα η συζήτηση. Γιατί αυτό; Ξέρουν πολύ καλά όλοι ότι τόσο ο Αντώνης Σαμαράς όσο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δεν θέλουν να ακούν για σενάριο με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βέβαια το ΠΑΣΟΚ δεν συζητάει ούτε για αστείο συνεργασία, αν και ορισμένα κεντρικά του στελέχη κατά βάθος δεν λένε όχι.

Όλοι τους και μόνος του

Το επίθετο «ασφυκτικές» είναι λίγο για να περιγράψει τις πιέσεις που δέχεται ο πρωθυπουργός να πατήσει το κουμπί των εκλογών το Φθινόπωρο. Μαθαίνω ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο οι περισσότεροι εκ των συνομιλητών του με ελάχιστες εξαιρέσεις του λένε ότι δεν πρέπει να χρονοτριβεί, ειδικά μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που αν μη τι άλλο δικαίωσαν την στάση της κυβέρνησης και των βουλευτών της. Ο ίδιος πάντως όπως μου έλεγε αξιόπιστη πηγή που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση ανθίσταται μέχρι τελικής πτώσεως γιατί είναι ένας πολιτικός που θέλει να ολοκληρώνει κύκλους αλλά και να μην αφήνει στη μέση έργα και μεταρρυθμίσεις. «Σκέψου», μου έλεγε, «είναι ο πρωθυπουργός που κινείται πιο θεσμικά από όλους τους προκατόχους του. Έχει κάνει τους λιγότερους ανασχηματισμούς, έχει αντέξει και έχει προσπεράσει μεγάλες κρίσεις και γενικότερα δεν κινείται σαν πολιτικός παλιάς κοπής». Ο ίδιος συνομιλητής μου επέμεινε γνωρίζοντας καλά το Μητσοτάκη ότι θα πρέπει να έρθουν τα πάνω – κάτω για να υποκύψει στις πιέσεις.

Η πρωτιά Πιερρακάκη και ο Μαρινάκης

Και να πάω λίγο σε όσα μαθαίνω για τις δημοσκοπήσεις που αφορούν υπουργούς και κεντρικά πρόσωπα της ΝΔ. Θα σταθώ σε δυο περιφέρειες, στην Α’ Αθηνών που είναι μια δύσκολη περιφέρεια και εκεί μακράν πρώτος είναι ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ στο βόρειο τομέα της Β’ Αθηνών σαρωτικός και πηγαίνει πολύ καλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που κάνει δουλειά μυρμηγκιού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται με κρότο

Και να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ όπου η κατάσταση είναι χαοτική και κυριολεκτικά το κόμμα διαλύεται. Και ένα ζήτημα που υπάρχει είναι από το Σαββατοκύριακο και την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, τι κόμμα θα υπάρχει και πως θα κινηθεί για να προσπαθήσει να κερδίσει το εισιτήριο της Βουλής. Δύσκολο το εγχείρημα. Και ακόμα και υπουργοί της ΝΔ έλεγαν χθες ότι δεν άξιζε τέτοιο τέλος στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έριχναν το ανάθεμα στον Αλέξη Τσίπρα που κατ’ αυτούς ενορχήστρωσε την επιχείρηση διάλυσης.

Ο επόμενος αρχηγός στην Κουμουνδούρου

Όπως είχαν τα πράγματα έως χθες το βράδυ, δυο πρόσωπα θα διεκδικήσουν την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ στην ΚΟ, ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι όπως έχουν τα δεδομένα, το Σάββατο το πρωί θα ψηφίσουν μόλις οκτώ βουλευτές, οι δυο υποψήφιοι, ο Νίκος Παππάς, ο νέος γραμματέας της Κ.Ο. Γιάννης Αμανατίδης, η Ελενα Ακρίτα, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο Γιώργος Παπαηλιού και ο Χρήστος Γιαννούλης. Κωμικοτραγικές καταστάσεις, ενώ εάν εκλεγεί ο Π. Πολάκης φεύγει και ο Χρ. Γιαννούλης για να ακολουθήσει όσους έφυγαν και θα φύγουν.

Νέο κύμα αποχωρήσεων

Για σήμερα αναμένεται και ένα νέο κύμα αποχωρήσεων βουλευτών, ενώ χθες έφυγε το 40-45% των μελών της ΚΕ. Εξάλλου αυτές οι κινήσεις είχαν αποφασιστεί και ο τρόπος που θα γίνουν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας και συμμετείχαν η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Κώστας Μπάρκας, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Βασίλης Κόκκαλης, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Γιώργος Ψυχογιός, κ.ά.

Οι παραιτήσεις που έχουν «κλειδώσει» μετά τη ΔΕΘ

Αρκετή γκρίνια έχει πέσει τις τελευταίες ώρες από πολλούς για τους βουλευτές που επέλεξαν τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης και όχι της παραίτησης. Οι βουλευτές αυτοί δεν σκοπεύουν να μείνουν για πάντα στο «μεταίχμιο». Δεν θα μιλήσω για όλους, αλλά μερικών οι παραιτήσεις έχουν «κλειδώσει» για το διάστημα αμέσως μετά τη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου. Αυτό, βέβαια, τελεί υπό μία βασική αίρεση. Να μην τους προλάβουν οι επίσημες ανακοινώσεις για πρόωρες κάλπες. Η στρατηγική αυτή, μάλιστα, είναι σε γνώση του «στρατηγείου» της Αμαλίας. Αν και η ΕΛΑΣ πίεζε οι διαδικασίες αυτές να τρέξουν εδώ και τώρα, προφανώς για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να γίνουν οι απαραίτητες επιχειρησιακές και πολιτικές προσαρμογές.

Η τύχη του Φάμελλου

Από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να αποχωρήσει σταδιακά και ο Σωκράτης Φάμελλος που ακόμα δεν έχει κλειδώσει τι θα κάνει με την ΕΛΑΣ. Το μέλλον του είναι μετέωρο, αν και όσοι ξέρουν, λένε πως θα υπάρξει συμμετοχή του στις λίστες της ΕΛΑΣ.

Ο Κεδίκογλου, οι δύο τάσεις και η κίνηση που συζητήθηκε

Πάμε λίγο στην περίπτωση του Συμεών Κεδίκογλου, ενός προσώπου ιδιαίτερα αγαπητού για να είμαι ειλικρινής στους συναδέλφους του. Ο πολιτικός από την Εύβοια αποφάσισε να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα προκειμένου να μετακομίσει κάποια στιγμή στην Αμαλίας. Ωστόσο, με ενημέρωσαν ότι ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να σφραγίσει αυτή τη μετάβαση άφησε πολλούς με το στόμα ανοιχτό, αφού, αντί για την πεπατημένη, φέρεται να στείλει την επιστολή της παραίτησής του πρώτα στην ΕΛΑΣ και στη συνέχεια στον Πρόεδρο της Βουλής. Αν ισχύει αυτό τότε μιλάμε για παγκόσμια πρωτοτυπία. Εκτός αυτού, θα σας πω και μία ιστορία που αφορά την ομάδα που συναντιόταν στο γραφείο βουλευτή που ανεξαρτητοποιήθηκε από τους πρώτους. Στην ομάδα αυτή υπήρχαν δύο τάσεις. Η μία που έλεγε να παραιτηθούν άμεσα και όχι να ανεξαρτητοποιηθούν και η άλλη που έλεγε να μην βιαζόμαστε και οι παραιτήσεις να γίνουν μετά τον Σεπτέμβρη. Και μαντέψτε ποιος ήταν αυτός. Ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της θεωρίας «να μην βιαζόμαστε και να πάμε για φθινόπωρο» δεν ήταν άλλος από τον ίδιο τον Συμεών Κεδίκογλου.

Καρφιά ΣΥΡΙΖΑ σε Τσίπρα

Ένα σοβαρό θέμα είναι το γεγονός ότι κρατάνε τις έδρες ακόμα όσοι ανεξαρτητοποιούνται και φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό προκαλεί την ενόχληση της Κουμουνδούρου και χθες ήταν και το πρώτο σοβαρό καρφί στον Αλέξη Τσίπρα που ουσιαστικά τον κατηγόρησαν ότι είναι πίσω από αυτή την, νέου είδους, αποστασία. «Θα είναι οι σημερινοί ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στις επόμενες εθνικές εκλογές;» είναι το ερώτημα που έθεσαν, αλλά άκρα του τάφου σιωπή από την Λεωφόρο Αμαλίας, όπου και το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού.

Οι λίστες της ΕΛΑΣ και ο Βασιλειάδης

Βέβαια, όλες οι επαφές γίνονται παρασκηνιακά και κομβικό ρόλο έχει ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα, ο δικηγόρος Γιώργος Βασιλειάδης. Και μην ακούτε τι διαρρέεται δεξιά και αριστερά, σχεδόν όλοι που παραιτούνται έχουν κλειδώσει τις θέσεις τους στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ και θα είναι μεγάλη έκπληξη να συμβεί το αντίθετο.

Με άρωμα Λατινικής Αμερικής ο Τσίπρας

Και να μείνω στον Τσίπρα και να πάω σε μια συνάντηση που είχε χθες με πρέσβεις χωρών της Βόρειας και Νότιας Αμερικής. Στη συνάντησή του παραβρέθηκαν πρέσβεις του Καναδά -που φιλοξένησε τη συνάντηση-, της Βραζιλίας, του Μεξικό, της Κούβας, της Χιλής και του Περού και εκεί ο Αλ. Τσίπρας αναφέρθηκε στη δημιουργία της ΕΛΑΣ, καθώς και στους στόχους και τις θέσεις του νέου πολιτικού φορέα. Τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευσαν ο διπλωματικός σύμβουλος Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΕΛΑΣ, Χάρης Τζήμητρας.

Για τον σταυρό στον Νότιο Τομέα ο Τεμπονέρας

Ο χρόνος για τις κάλπες μετρά πλέον αντίστροφα, με το παζλ των υποψηφιοτήτων να διαμορφώνεται από τις επιτροπές εκλογικού αγώνα των κομμάτων και, πάνω απ’ όλα, τις προσωπικές αποφάσεις των ίδιων των αρχηγών. Ένας απ’ αυτούς που θα μπει γερά και θα δώσει την δική του πολιτική μάχη είναι και ο Διονύσης Τεμπονέρας με την ΕΛΑΣ ο οποίος, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, έχει ήδη κλειδώσει τη δική του υποψηφιότητα. Ο πρώην γενικός γραμματέας Ναυτιλίας επί ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να ριχτεί στη μάχη του σταυρού σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές και κρίσιμες περιφέρειες της Αττικής, αυτή του Νότιου Τομέα Αθηνών. Για να δούμε τι ψάρια θα πιάσει.

Στο φουλ οι προετοιμασίες

Και να πάω σε ένα άλλο θέμα. Σας έγραφα χθες για την δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο την άλλη Παρασκευή να σταθώ σήμερα σε όσα έμαθα για το μενού. Θα υπάρχει finger food αλλά και παγωτά και όσο για ποτά, κρασί λευκό, κόκκινο και ροζέ αλλά και Aperol! Εκσυγχρονισμός στην Προεδρία.

Τι ετοιμάζει η Καυκάς

Σε νέα πίστα περνά η Καυκάς, καθώς η επένδυση που δρομολογεί στην Παιανία σηματοδοτεί τη στροφή της γνωστής εταιρείας ηλεκτρολογικών και ειδών φωτισμού προς ισχυρότερη παραγωγική παρουσία. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι σε οικόπεδο 20 στρεμμάτων, στο πρώτο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Μαρκοπούλου, σχεδιάζει συγκρότημα άνω των 14.000 τ.μ., όπου θα συνυπάρχουν μονάδα συναρμολόγησης ηλεκτρικών πινάκων, εργαστήριο, γραφεία και υπόγειο πάρκινγκ. Η κίνηση δείχνει ότι ο γνωστός όμιλος ηλεκτρολογικού υλικού θέλει μεγαλύτερο κομμάτι από τα έργα που έρχονται σε κτίρια, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, data centers και ενέργεια. Όσο για την Παιανία υπάρχει λόγος που επιλέχθηκε. Αττική Οδός, αεροδρόμιο και βασικοί οδικοί άξονες βρίσκονται δίπλα, προσφέροντας το κατάλληλο επιχειρησιακό πλεονέκτημα για παραγωγή και διανομή.

Πόλεμος κυρώσεων με φόντο τον στόλο του Προκοπίου

Από τα όσα ακούω από τους γνωρίζοντες, το ελληνικό βέτο στις νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας φαίνεται πως έχει ένα πολύ συγκεκριμένο επιχειρηματικό αποτύπωμα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Dynagas του Γιώργου Προκοπίου, η οποία έχει χτίσει ισχυρή παρουσία στη μεταφορά ρωσικού LNG από το Γιαμάλ της Αρκτικής, μέσω πέντε ειδικά κατασκευασμένων παγοθραυστικών δεξαμενόπλοιων τύπου Arc7. Η Αθήνα ζήτησε εξαίρεση χωρίς χρονικό όριο για την εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι οι νέες κυρώσεις δεν θα έπλητταν ουσιαστικά τη Μόσχα, αλλά θα αποδυνάμωναν την ευρωπαϊκή ναυτιλία και θα οδηγούσαν τη Dynagas σε αναγκαστική πώληση του στόλου της. Στο τραπέζι μπήκε ακόμη ο κίνδυνος απώλειας περίπου 2.000 θέσεων εργασίας. Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς σημαντικές ποσότητες ρωσικού LNG κατευθύνονται σε ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Ισπανία. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά προειδοποίησε ότι τυχόν αποχώρηση της Dynagas θα άνοιγε χώρο σε αμερικανικούς, ιαπωνικούς και κινεζικούς ομίλους, που ήδη δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη γραμμή. Το μήνυμα της Αθήνας είναι σαφές. Κυρώσεις ναι, αλλά όχι με κόστος μια ελληνική ναυτιλιακή ναυαρχίδα. Με τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται και την προθεσμία συμβιβασμού να στενεύει, οι Βρυξέλλες περιμένουν πλέον αν η Ελλάδα θα επιμείνει μέχρι τέλους στη γραμμή της.

Μετ’ εμποδίων ο διαγωνισμός για των 5,5 εκατ. στον Πειραιά

Ακούω ότι το έργο του 7ου Γυμνασίου Πειραιά, προϋπολογισμού 5,5 εκατομμυρίων ευρώ φαίνεται ότι δεν θα περάσει χωρίς εμπόδια στη φάση της υλοποίησης. Ο διαγωνισμός έχει ήδη μεταφερθεί στο πεδίο των ενστάσεων, μετά την προδικαστική προσφυγή που κατέθεσε η τεχνική εταιρεία Ρόμβος ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Η προσφυγή στρέφεται κατά προηγούμενης απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Κτιριακές Υποδομές ΑΕ, η οποία είχε ληφθεί στις 18 Ιουνίου 2026 και αφορούσε την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. Πριν λίγες ώρες το διοικητικό συμβούλιο της ΚΤΥΠ ενέκρινε ομόφωνα τις απόψεις της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, απορρίπτοντας ουσιαστικά τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην προσφυγή. Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, η οποία θα κρίνει εάν ο διαγωνισμός μπορεί να συνεχιστεί απρόσκοπτα ή εάν θα απαιτηθούν διορθωτικές κινήσεις. Μέχρι τότε, ένα σημαντικό σχολικό έργο για τον Πειραιά παραμένει μπλεγμένο στη γνωστή δίνη των προσφυγών, των διαδικαστικών αντιπαραθέσεων και των καθυστερήσεων που συχνά συνοδεύουν τις δημόσιες συμβάσεις.

Η Κρι Κρι πατάει «γκάζι»

Η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι φαίνεται ότι έχει μπροστά της έναν ευχάριστο πονοκέφαλο. Η ζήτηση στις ξένες αγορές τρέχει ταχύτερα από την παραγωγική της δυναμικότητα, με το ελληνικό γιαούρτι να εξελίσσεται στον βασικό κινητήρα ανάπτυξης του ομίλου. Μετά τις εντυπωσιακές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου του 2026, οι προβλέψεις ανεβαίνουν αισθητά. Για το 2026 αναμένονται έσοδα 413 εκατ. ευρώ, ενώ ο τζίρος εκτιμάται ότι μπορεί να εκτοξευθεί από 329 εκατ. ευρώ το 2025 στα 618 εκατ. ευρώ το 2028. Τα λειτουργικά κέρδη προβλέπεται να υπερδιπλασιαστούν, αγγίζοντας τα 92 εκατ. ευρώ. Το «ζουμί» της υπόθεσης όμως βρίσκεται πλέον στα εργοστάσια. Το επενδυτικό πρόγραμμα Greek Yogurt Dynamo, ύψους 52 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα έχει φτάσει σε πλήρη αξιοποίηση ήδη στις αρχές του 2028. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρείαενδέχεται να χρειαστεί νέο γύρο επενδύσεων νωρίτερα απ’ όσο είχε αρχικά σχεδιάσει.

Ξεκίνησαν οι ζυμώσεις υπουργείου Ανάπτυξης – σούπερ μάρκετ

Η ιστορία με τη μείωση των τιμών είναι κάτι που έχει πάρει στα σοβαρά τόσο το υπουργείο Ανάπτυξης όσο και η κυβέρνηση. Και ήδη όπως μου λένε έχουν ξεκινήσει οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να ξεκινήσει η εφαρμογή των εκπτώσεων σε συνεργασία βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Το κομβικό σημείο της υπόθεσης είναι ότι τα σούπερ μάρκετ, δεν θα μπορούν να δηλώνουν προϊόντα με έκπτωση, τα οποία δεν θεωρούνται ταχυκίνητα ή δευτερεύοντες κωδικοί. Η βασική φιλοσοφία της συμφωνίας είναι ότι όσα θα έχουν έκπτωση θα πρέπει να είναι πρωτοκλασάτα προϊόν και όχι της «σειράς».

Η Πειραιώς «ξυπνά» το ακίνητο της Τσακάλωφ

Σε νέα φάση περνά το εμβληματικό ακίνητο της Τσακάλωφ στο Κολωνάκι, το οποίο ανήκει στην Τράπεζα Πειραιώς και παρέμενε για χρόνια κλειστό. Το κτίριο, που στο παρελθόν στέγαζε τη Ridenco (Timberland, Nautica) του Ρίτσι Φρανσές, οδηγείται σε ανακατασκευή, με παρεμβάσεις που αλλάζουν σημαντικά τον χαρακτήρα του. Η Πειραιώς προχωρά σε μετατροπή του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου ορόφου σε κατοικίες, ενώ το ισόγειο και ο πρώτος όροφος θα διατηρήσουν εμπορική χρήση. Το ακίνητο διαθέτει συνολική δόμηση 1.270 τ.μ. και υπόγειο αποθηκευτικό χώρο. Το 2019 η Intercontinental International είχε προσφέρει 5,93 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του, χωρίς τελικά να ολοκληρώσει τη συναλλαγή. Σήμερα, όμως, οι αξίες στο Κολωνάκι έχουν αλλάξει επίπεδο και η Πειραιώς επιχειρεί να αξιοποιήσει ένα από τα πλέον προνομιακά ακίνητα της περιοχής.