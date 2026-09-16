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Πώς και σε τι βαθμό επηρεάζει το σύστημα μια αποφυλάκιση

Καλημέρα σε όλους. Η ημέρα αποφυλάκισης του Ηλία Κασιδιάρη χθες από τις φυλακές Δομοκού και το σύνολο του πολιτικού συστήματος ασχολήθηκε με αυτό το γεγονός. Πώς και σε τι βαθμό θα επηρεάσει τις διεργασίες στα άκρα δεξιά της ΝΔ και πώς θα αλλάξει πολιτικούς και κατ’ επέκταση εκλογικούς συσχετισμούς.

Μην γίνει ήρωας ο Κασιδιάρης

Αυτό που έμαθα και σας το είχα αναφέρει χθες είναι ότι η κυβέρνηση αναζητεί τρόπο να μπλοκάρει την επιστροφή του Ηλία Κασιδιάρη στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και δεν φτάνει μόνο η τροπολογία που υπάρχει, αλλά θα γίνουν και άλλες κινήσεις, ακόμα και για το εάν κατέλθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Από χθες πάντως υπάρχει ανοικτή γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου και με συνταγματολόγους επί του θέματος, διότι ακούγεται και η άποψη να μην τον κάνουν και ήρωα.

Σε πρώτο πλάνο ο Κυριάκος

Και να πάω τώρα στα του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς ο πρωθυπουργός από εδώ και πέρα θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στη μακρά προεκλογική περίοδο. Θα έχει ένα πυκνό πρόγραμμα περιοδειών τους επόμενους μήνες και δεν θα χάνει την ευκαιρία και της εμφάνισης στη Βουλή, όπως και σήμερα που θα μιλήσει για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Επίσης αυτό που περιμένουν είναι να μπουν στη μάχη και πρωτοκλασάτοι υπουργοί αλλά και κεντρικά στελέχη και δεν πέρασε απαρατήρητη η επανεμφάνιση του Μάκη Βορίδη που βγήκε να στηρίξει και την κυβέρνηση και τον Παύλο Μαρινάκη στο θέμα του επιδόματος ανεργίας που άνοιξε εσωτερικό θέμα και στη ΝΔ.

Σε Νέα Υόρκη και Σαν Φρανσίσκο ο πρωθυπουργός

Να επιστρέψει με θετική εικόνα από τη Νέα Υόρκη θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που θα μεταβεί το Σάββατο για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δεν ξέρουμε ακόμη εάν θα γίνει συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχετική προεργασία. Πάντως ο πρωθυπουργός θα εκμεταλλευτεί την επίσκεψη στις ΗΠΑ και θα μεταβεί και στο Σαν Φρανσίσκο για επαφές με κεντρικά στελέχη εταιρειών υψηλής τεχνολογίας και ΑΙ.

Η επιστροφή Φλωρίδη

Πολύ μεγάλη συζήτηση έγινε τις τελευταίες ημέρες για τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, και τις αναφορές για το ντου των απέναντι, δηλαδή των Τούρκων, εάν δεν υπάρξει σταθερή κυβέρνηση την επομένη των εκλογών, προτάσσοντας ως αναγκαιότητα τη νίκη της ΝΔ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επειδή πολλά ακούστηκαν στο παρασκήνιο για εκνευρισμό του Μεγάρου Μαξίμου για τη δήλωση του Γ. Φλωρίδη και επειδή διάφοροι στη ΝΔ είχαν αρχίσει να διαδίδουν διάφορα ότι δήθεν έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις του με τον πρωθυπουργό και δεν θα είναι υποψήφιος, αποφασίστηκε να λήξει το θέμα και να στηριχθεί με άλλον τρόπο. Στο πνεύμα αυτό εκδόθηκε ανακοίνωση χθες από το γραφείο Τύπου της ΝΔ ότι με απόφαση του πρωθυπουργού ο Γ. Φλωρίδης, μετά τη συνάντησή τους, θα είναι υποψήφιος με το κυβερνών κόμμα στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Πλαγιοκοπούν τους δημοσκόπους

Έμπειρος δημοσκόπος μού έλεγε ότι τα κομματικά επιτελεία βρίσκονται σε μεγάλο αναβρασμό και ειδικά του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ, γιατί προσπαθούν να βρουν τρόπο να διαφοροποιηθούν. Μάλιστα, κορυφαία στελέχη των κομμάτων επιχειρούν έστω και με έμμεσο τρόπο να «κλέψουν» ιδέες από τους μετρ των γκάλοπ, να τις υιοθετήσουν και να τις εφαρμόσουν. Και επειδή όλα κοστίζουν, επιστρατεύουν πονηρά τεχνάσματα όπως τραπεζώματα και εκεί που τρων και πίνουν τσιμπάνε και ιδέες. Οι προτάσεις για παράδειγμα του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος εκμαιεύθηκαν σε κάποιο τραπέζωμα και πλασαρίστηκαν από τη Χαριλάου Τρικούπη. Ο ίδιος μου εξηγούσε τον ορισμό της μεσαίας τάξης που την επικαλούνται όλα τα κόμματα επισημαίνοντας ότι επιστημονικά τεκμηριωμένα δεν προκύπτει από μια συγκεκριμένη περίμετρο εισοδημάτων αλλά από τα εξής ποιοτικά χαρακτηριστικά: την αξιοπρεπή στέγη, την εξασφάλιση της μόρφωσης των παιδιών τους αλλά τα γνωστά ως «δυο Δ», διακοπές και διασκέδαση. Άρα, σε αυτά θα κληθούν να δώσουν αξιόπιστες απαντήσεις τα κόμματα.

Οι εξηγήσεις του Πάνα μετά τη φωτιά που έβαλε

Φωτιές άναψε στο πολιτικό σκηνικό η τηλεοπτική εμφάνιση του βουλευτή Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα, στη Ναυτεμπορική, με τον Δημήτρη Καιρίδη να σπεύδει να τον «βγάλει στη σέντρα» περί δήθεν κυβερνητικών φλερτ. Η αποστροφή του Πάνα ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας είχε συνέπεια να βγάλει ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ και να τον αδειάσει, αλλά και η Νέα Δημοκρατία να κάνει λόγο για «αποκάλυψη» των σχεδίων συγκυβέρνησης Ανδρουλάκη – Τσίπρα. Το τι είχε όμως πραγματικά στο μυαλό του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ θα σας το αποκαλύψω σήμερα μετά από τηλεφωνική συνομιλία μαζί του. Σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, ο Απόστολος Πάνας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένας «καπνός» πίσω από τη συγκεκριμένη φωτιά, επιχειρώντας να βάλει ένα οριστικό τέλος στα σενάρια. Μας τόνισε χαρακτηριστικά ότι δήλωσε αυτό που έχουν εκφράσει κατά καιρούς και άλλα στελέχη του κινήματος, ότι δηλαδή πρόκειται για όμορους χώρους στην Κεντροαριστερά, όπως ακριβώς συμβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, ξεκαθαρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι επιθυμεί ή προκρίνει μια συγκυβέρνηση με την ΕΛΑΣ. Παράλληλα, ο ίδιος θέλησε να ρίξει τους τόνους, αλλά και να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, υπενθυμίζοντας με νόημα τη μακρά πολιτική του διαδρομή. «Πιστεύω ακράδαντα στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ και στρατεύομαι ως υποψήφιος με το κίνημα αδιαλείπτως από το 2010». Αυτό το γεγονός, όπως εξήγησε, δεν αφήνει κανένα απολύτως περιθώριο σε κακοπροαίρετους να αμφισβητούν τις προθέσεις του ή να του χρεώνουν υπόγειες συνεννοήσεις.

Η προβληματική εικόνα της ΕΛΑΣ και η απόφαση Τσίπρα

Μέρες είχαμε να δούμε τον Αλέξη Τσίπρα και τον παρακολουθήσαμε χθες να πηγαίνει στη ΔΥΠΑ και να συναντάται με το σωματείο των εργαζομένων όπου και επιτέθηκε στην κυβέρνηση ειδικά για όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, για το επίδομα ανεργίας. Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται σε ένα μεγάλο πρόγραμμα επισκέψεων και περιοδειών του Τσίπρα, καθώς παρά τα όσα διαρρέουν σε φίλα προσκείμενους δημοσιογράφους και φιλικά ΜΜΕ η εικόνα για το κόμμα δεν είναι και η καλύτερη και υστερεί σε πολλά. Και γι’ αυτό θα μπει μπροστά, όπως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη ΝΔ, για να αλλάξει το κλίμα.

Οι τρεις που γλυκοκοιτάζει ο Τσίπρας

Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να κάνει μεταγραφές το τελευταίο διάστημα, όμως μαθαίνω ότι υπάρχουν τρία πρόσωπα γέννημα-θρέμμα ΠΑΣΟΚ τα οποία επιθυμεί διακαώς να εντάξει στην ΕΛΑΣ ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως μου έλεγαν άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα στην οδό Αμαλίας, ο ένας είναι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Δεν ξέρω αν του έχει γίνει κρούση, αλλά ο άνθρωπος που δεν θέλει πλέον να ακούει το όνομα Νίκος Ανδρουλάκης είναι πετυχημένος επιχειρηματίας και είχε ξεκαθαρίσει παλαιότερα πως δεν θέλει σε αυτή τη φάση «μπλεξίματα». Ωστόσο, είναι πολιτικό ον από κούνια. Το ίδιο ισχύει και για τον Χάρη Καστανίδη ο οποίος επίσης δεν θέλει να ακούει για Ανδρουλάκη, άλλωστε του πήρε την έδρα μέσα από τα χέρια του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και δεν του το έχει συγχωρήσει. Και το τρίτο πρόσωπο είναι μια κυρία. Η Ρόζα Βρεττού. Η γιατρός της καρδιάς θεωρείται ότι σύντομα θα περάσει το κατώφλι της ΕΛΑΣ, κλείνοντας πίσω της την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη.

Σκέψεις για υποψηφιότητα της Μάρδα

Και λόγω της αναφοράς στον Αλέξη Τσίπρα να πάω στην Κυβέλη Μάρδα, γιατρό, κόρη του πρώην υφυπουργού Δημήτρη Μάρδα και σύζυγο του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Πέλκα. Πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ, στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ προσφώνησε τον Τσίπρα και τους είδαμε και να παρακολουθούν μαζί τον αγώνα ΠΑΟ – ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, καθώς η Κυβέλη Μάρδα πήγε να δει τον σύζυγό της. Χθες εμφανίστηκε στο Mega και είπε πολλά και διάφορα με το πιο χαρακτηριστικό τους ύμνους στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, όπως ότι είναι χαρισματικός και ευφυής. Επί τη ευκαιρία ρώτησα τι γίνεται και έμαθα ότι μάλλον θα είναι υποψήφια βουλευτής, καθώς μετέχει και στην Πολιτική Επιτροπή της ΕΛΑΣ. Είναι από τις κινήσεις του Αλ. Τσίπρα να δώσει και άλλον αέρα στα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Η Μάλαμα βλέπει ΣΥΡΙΖΑ

Να πάω στον ΣΥΡΙΖΑ όπου είδα μια κίνηση χθες που με κέντρισε και προσπάθησα να μάθω τι γίνεται. Είδα τη βουλευτή, Κυριακή Μάλαμα, να συνυπογράφει με συναδέλφους της του ΣΥΡΙΖΑ ερώτηση για τη Novartis και προσπάθησα να μάθω τι γίνεται. Η Κυριακή Μάλαμα είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και στήριζε ως ανεξάρτητη βουλευτής τον Στέφανο Κασσελάκη για ένα διάστημα. Έμαθα ότι είναι πολύ προχωρημένες οι συζητήσεις με το άλλοτε κόμμα της και δεν θα αργήσει, όπως μου είπαν, η επανένταξή της στον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι μικροί έχουν τη λύση

Καθώς θα έρθει και η ώρα της κάλπης, τα μικρότερα κόμματα ανεβάζουν τους τόνους και αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν την παρουσία τους. Για ορισμένα, το ζητούμενο είναι η είσοδος στη Βουλή, με το καθένα να προβάλλει τη δική του λύση. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστηρίζει πως «η Πλεύση είναι η λύση», φράση που επανέλαβε και στη Βουλή. Η τοποθέτηση προκάλεσε την αντίδραση του Κωνσταντίνου Χήτα της Ελληνικής Λύσης, ενώ στη σχετική συζήτηση παρενέβη και η Ασπασία Κουρουπάκη της Νίκης, λέγοντας πως ίσως η Νίκη είναι τελικά η λύση.

Τα κέρδη του Στέφανου Παντελιάδη από το λάδι

Για μία περίπτωση ικανού επιχειρηματία όπως αυτή του Στέφανου Παντελιάδη της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας (My market, Όπτιμα και Ήπειρος), κάθε επενδυτικό βήμα οφείλει να είναι κερδοφόρο. Σας θυμίζω ότι συμμετέχει μετοχικά στη Medolio, εταιρεία με δραστηριότητα στην παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία ελαιολάδου και άλλων βρώσιμων ελαίων. Κατάφερε λοιπόν σε μία εταιρεία που εξαγόρασε με τον συνεπενδυτή του, Δημήτρη Ντριγκόγια, να φέρει κέρδη στο ταμείο. Θα σας πω συγκεκριμένα ότι η Medolio έκλεισε το 2025 με τζίρο 4,45 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 395,6 χιλ. ευρώ, ενώ η ίδια η διοίκηση σημειώνει ότι οι νέοι μέτοχοι σχεδιάζουν επενδύσεις σε νέες συνεργασίες με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών και των μεγεθών της εταιρείας. Η παρουσία του Παντελιάδη αποκτά έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδέεται με μία εταιρεία που δείχνει να περνά σε νέα φάση ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο των τροφίμων και ειδικότερα του ελαιολάδου.

Η επόμενη μέρα της Zakcret μετά τη φωτιά και το άνοιγμα στην Κύπρο

Σε νέα φάση ανάπτυξης ακούω ότι περνά η αλυσίδα αθλητικών Zakcret, με την εταιρεία να ανοίγει πλέον το κεφάλαιο της διεθνούς επέκτασης μέσω της Κύπρου, ενώ παράλληλα έχει ήδη μεταφέρει τη διοικητική της βάση σε νέες εγκαταστάσεις στα Σπάτα μετά την πυρκαγιά που έπληξε την προηγούμενη έδρα της τον Φεβρουάριο του 2026. Η εταιρεία αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο παίκτη στην αγορά αθλητικών ειδών στην Ελλάδα πίσω από τον όμιλο Cosmos (Cosmos Sport, JD, Sneaker10, Slam Dunk) και την Intersport. Η σημαντικότερη κίνηση της Zakret, συμφερόντων της οικογένειας Χαϊκάλη, αφορά τη συμφωνία για παρουσία στην κυπριακή αγορά μέσω επτά φυσικών καταστημάτων και ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, τα οποία θα λειτουργούν υπό το διακριτικό σήμα Zakcret. Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο οργανωμένο βήμα εξωστρέφειας της εταιρείας, καθώς έως σήμερα σχεδόν το σύνολο των πωλήσεών της προέρχεται από την ελληνική αγορά.

Η Cooke πατάει πλέον Ελλάδα με τη νέα Cooke Hellas

Νέα σελίδα ανοίγει για την πρώην Avramar, τον μεγαλύτερο παίκτη στις ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα και έναν από τους μεγαλύτερους στη Μεσόγειο, καθώς ο καναδικός κολοσσός, Cooke, προχώρησε επίσημα στη δημιουργία της Cooke Hellas, στην οποία εντάσσονται οι δραστηριότητες που απέκτησε στην Ελλάδα. Η κίνηση σηματοδοτεί ουσιαστικά την πλήρη μετάβαση των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων της Avramar στη νέα εποχή υπό τον καναδικό όμιλο. Πληροφορούμαι εκτός των άλλων ότι στο πλαίσιο των κινήσεων εξωστρέφειας, η Cooke Hellas συμμετείχε σε ειδική εκδήλωση της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας, με παρουσία 25 εκπροσώπων της China Hospitality Association, σε μία προσπάθεια να ανοίξει περισσότερο η κινεζική αγορά για τα ελληνικά προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας. Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερο βάρος, αν αναλογιστεί κανείς τη διαδρομή της Avramar. Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 2020 από τη συνένωση Andromeda Group, Νηρέα, Σελόντα και Περσέα, με τη στήριξη της Amerra Capital Management και της Mubadala. Μόλις λίγα χρόνια αργότερα βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας και υψηλό δανεισμό, που έφτανε έως και τα 450 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε μακρά διαδικασία πώλησης, με τις τράπεζες να αναθέτουν στην Deloitte την αναζήτηση επενδυτή. Στην τελική ευθεία έμειναν δύο βασικοί διεκδικητές, η Aqua Bridge Group και η Cooke, με την πρώτη να φέρεται ότι είχε προσφέρει έως 230 εκατ. ευρώ. Τελικά, η Cooke πήρε το ελληνικό κομμάτι και τώρα αρχίζει να «χτίζει» πάνω σε αυτό τη νέα ταυτότητα.

Η Dimand ετοιμάζει νέο θορυβώδες deal μετά τον ΔΕΔΔΗΕ

Πληροφορίες μου λένε ότι μετά το επιτυχημένο deal που έκλεισε η Dimand με τον ΔΕΔΔΗΕ για το ακίνητο της πρώην Softex, όπου ο Διαχειριστής πρόκειται να αποκτήσει γραφειακούς χώρους από την εισηγμένη, ετοιμάζεται και νέο «μπαμ» στην αγορά ακινήτων. Η Dimand έχει αποδείξει ότι μπορεί να κλείνει μεγάλες συμφωνίες τόσο με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα όσο και με ισχυρούς ιδιώτες, αξιοποιώντας ώριμα projects και ακίνητα σε κομβικά σημεία. Από όσα φτάνουν στ’ αυτιά μου, αυτή τη φορά το ενδιαφέρον στρέφεται στο Cambas Project, το οποίο φαίνεται ότι προορίζεται για μία συμφωνία με σημαντικό αποτύπωμα στην αγορά. Οι συζητήσεις, όπως μαθαίνω, βρίσκονται σε εξέλιξη και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για κίνηση που, εφόσον κλειδώσει, θα προκαλέσει αίσθηση και θα προσθέσει ακόμα ένα μεγάλο deal στο ενεργητικό της Dimand.

«Παιχνίδι» σε δύο μέτωπα για Μελισσανίδη

Σε διπλή κίνηση προχώρησε η Aegean Shipping Management του Γιώργου Μελισσανίδη, συνδυάζοντας την πώληση πλοίου με νέα επένδυση σε ναυπηγήσεις. Η εταιρεία συμφώνησε να πουλήσει το LR2 tanker Green Adventure, ναυπήγησης 2022 στα ναυπηγεία Cosco Yangzhou στην Κίνα, έναντι 83 εκατ. δολαρίων. Είχε προηγηθεί τον Μάρτιο η πώληση του aframax Green Attitude, χωρητικότητας 112.600 dwt και ναυπήγησης 2018, έναντι περίπου 71 εκατ. δολαρίων. Την ίδια ώρα, όμως, η Aegean Shipping πατά περισσότερο γκάζι στις νέες παραγγελίες. Η εταιρεία άσκησε το δικαίωμα που είχε για την κατασκευή δεύτερου πολύ μεγάλου δεξαμενοπλοίου τύπου VLCC στα ναυπηγεία Hengli Heavy Industry στην Κίνα, διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά μεταφοράς αργού πετρελαίου. Με τη νέα κίνηση, το βιβλίο παραγγελιών της Aegean στη Hengli περιλαμβάνει πλέον τρία LR2 tankers και δύο VLCC, με καθένα από τα τελευταία να μπορεί να μεταφέρει έως και 2 εκατ. βαρέλια αργού. Αυτό που διαβάζω πίσω από της κινήσεις Μελισσανίδη, είναι σε κάθε περίπτωση ότι η επενδυτική στρατηγική της εταιρείας παραμένει προσανατολισμένη αποκλειστικά σε νεότευκτα πλοία, την ώρα που ο συνολικός μικτός στόλος της αριθμεί σήμερα 21 tankers και πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου.

«Τρίποντο» Λιαδέλη στην πτηνοτροφία

Νέα επιχειρηματική κίνηση για τον παλαίμαχο διεθνή μπασκετμπολίστα, Παναγιώτη Λιαδέλη, αυτή τη φορά μακριά από τα παρκέ και με επίκεντρο την πτηνοτροφία και την παραγωγή αυγών στη Μαγνησία. Ο Βολιώτης πρώην γκαρντ, που έκανε σημαντική καριέρα σε Άρη, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ομάδες του εξωτερικού, προχώρησε στη σύσταση της Φάρμας Λιαδέλη Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στον Ριζόμυλο του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Η νέα εταιρεία συστάθηκε πριν από λίγες ώρες με αρχικό κεφάλαιο 350.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από τον ίδιο. Ο Παναγιώτης Λιαδέλης είναι ο μοναδικός εταίρος, κατέχοντας το 100% των 350.000 εταιρικών μεριδίων, ενώ έχει αναλάβει και τη διαχείριση της εταιρείας. Κύρια δραστηριότητα της Φάρμας Λιαδέλη είναι η εκτροφή κοτόπουλων αυγοπαραγωγής, ωστόσο το καταστατικό προβλέπει ένα αρκετά ευρύτερο αντικείμενο. Σε αυτό περιλαμβάνονται η εκτροφή πουλερικών για λογαριασμό τρίτων, η εκτροφή κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, η παραγωγή νωπών αυγών, αλλά και η παραγωγή προϊόντων αυγού όπως κρόκοι, ασπράδι και αυγά χωρίς κέλυφος.