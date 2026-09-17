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Η συναισθηματική ψήφος και το βαρύ όνομα

Καλημέρα σε όλους. Οι «κάλπες» της ΔΕΘ «πέρασαν και δεν ακούμπησαν» τους πολίτες, με το πολιτικό σκηνικό να παραμένει στα ίδια όπως τα είχαμε αφήσει, πριν τις εξαγγελίες. Οι δύο πρώτες από τις τρεις μετρήσεις που βγήκαν στον αέρα επιβεβαιώνουν ότι οι εξαγγελίες στη Θεσσαλονίκη κινήθηκαν στη γραμμή του «πολύ κακό για το τίποτα» και είναι και λογικό. Στο γαλάζιο στρατόπεδο, η Νέα Δημοκρατία τσίμπησε κάτι ψιλά με την επιμονή του Μαξίμου στη δημοσιονομική πειθαρχία. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ είδε επίσης μια μικρή άνοδο, αλλά το «μεγάλο άλμα» που θα το καθιστούσε τον αδιαμφισβήτητο ηγεμόνα του προοδευτικού χώρου, δεν έχει έρθει και πλέον μπαίνουμε στην αφετηρία της προεκλογική περιόδου. Βέβαια έχει τον χρόνο να υπάρξει αλλαγή στη δεύτερη θέση και να έρθει τρίτη η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα η οποία καταγράφει απώλειες, ωστόσο κρατά με σχετική άνεση τη δεύτερη θέση. Δημοσκόπος ο οποίος με είχε ενημερώσει σήμερα το πρωί για το τι έρχεται δημοσκοπικά, όταν τον ρώτησα για τον Αλέξη Τσίπρα μου είπε ότι η ψήφος προς αυτόν είναι μία συναισθηματική ψήφος, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ όπου, διαθέτει το βαρύ όνομα και τον παραδοσιακό οργανωτικό μηχανισμό.

Το σενάριο δεύτερων εκλογών

Θα συνεχίσω με όσα είδα χθες στη Βουλή που ανέδειξαν γιατί την επόμενη μέρα των εκλογών, εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας και άρα πιο πιθανό είναι το σενάριο των δεύτερων εκλογών. Η κόντρα του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη ψήλωσε πολιτικά το ΠΑΣΟΚ αλλά ήταν αναμενόμενο αυτό να γίνει από την στιγμή που απουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας από το Κοινοβούλιο. Μόνο που χάθηκε και η όποια διάθεση συναίνεσης και συμφωνίας έστω και σε μερικές διατάξεις και έδειξε η χθεσινή κόντρα πως θα πάμε σε μια σκληρή προεκλογική περίοδο.

Ο Μητσοτάκης θέλει Τσίπρα

Θα σταθώ όμως στην χθεσινή κίνηση του πρωθυπουργού (σήμερα θα παραχωρήσει εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης) κατά τη συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση να δείξει ουσιαστικά ότι προτιμά τον Αλ. Τσίπρα στο Κοινοβούλιο. Λογικό είναι καθώς μου λένε ότι στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι όταν τον έχει απέναντι του ο Κυρ. Μητσοτάκης κερδίζει, αν και αυτό θα το δείξουν οι κάλπες. Αυτή την απουσία του προέδρου της ΕΛΑΣ από το Κοινοβούλιο καθώς έχει παραιτηθεί από βουλευτής θα την αξιοποιήσει μου λένε ο Πρωθυπουργός αφού δεν θα μπορεί να απαντάει σε όσα του καταμαρτυρεί ο Αλ. Τσίπρας. Όμως το παράδοξο είναι ότι και ο βασικός ανταγωνιστής και όχι αντίπαλος –κατά δήλωση του Αλ. Τσίπρα στη ΔΕΘ- πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα αξιοποιήσει το ίδιο επιχείρημα για να δείχνει ότι αυτός είναι στο Κοινοβούλιο και δίνει μάχες έναντι της κυβέρνησης.

Ανήσυχοι οι βουλευτές

Λόγω της συζήτησης στη Βουλή είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με πολλούς βουλευτές και να πιάσω κλίμα για το τι βλέπουν και τι πιστεύουν. Όλοι ακόμα και οι κυβερνητικοί βουλευτές ανησυχούν με όσα γίνονται και μιλούσαν για πολύ δύσκολο χειμώνα και έλεγαν ότι πρέπει να υπάρξουν και άλλα μέτρα ενισχυτικά έως τα Χριστούγεννα. Επίσης άλλο θέμα ήταν η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη και κατά πόσο θα επηρεάσει τους πολιτικούς συσχετισμούς.

Η αδυναμία του Τσίπρα

Αυτή την απουσία από το Κοινοβούλιο θα προσπαθήσει όμως να καλύψει ο Αλέξης Τσίπρας όπως μαθαίνω διότι δεν μπορεί, εάν οι εκλογές γίνουν, για παράδειγμα, Απρίλιο, να μην ακούγεται η φωνή του όταν οι άλλοι θα δίνουν κοινοβουλευτικές μάχες σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Μπορεί να λέει ότι θα δώσει τον αγώνα στην κοινωνία και αυτό όμως δεν αρκεί και εδώ κάποιοι λένε πως ίσως ήταν λάθος η απόφασή του να παραιτηθεί από βουλευτής, αφού χάνει το προνόμιο να απαντά στο Κοινοβούλιο.

Οι αδιάφοροι βουλευτές

Θα μείνω όμως στα όσα έγιναν χθες στο Κοινοβούλιο όπου διαπίστωσα αδιαφορία. Όταν μιλούσε ο πρωθυπουργός στην αίθουσα ήταν κυρίως οι βουλευτές της ΝΔ, και όχι όλοι, αλλά από την αντιπολίτευση ελάχιστοι ήταν οι παρόντες. Τραγικό. Και δεν συζητάω για τους ανεξάρτητους πρώην του ΣΥΡΙΖΑ που απουσίαζαν. Αλγεινή εικόνα σε μια, υποτίθεται, κορυφαία διαδικασία του Κοινοβουλίου.

Η απουσία του Πάνα λόγω Τσίπρα

Πάντως στο ΠΑΣΟΚ έγινε μεγάλη συζήτηση διότι στη μάζωξη που ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την τελική στάση του κόμματος επί των προτάσεων για την Συνταγματική Αναθεώρηση έλειπε ο βουλευτής Απόστολος Πάνας. Μπορεί να μεταδόθηκε ότι ήταν προγραμματισμένη η απουσία του, αλλά ακόμα συζητείται στο εσωτερικό του κόμματος, η κίνησή του προ ημερών να αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα τοποθετώντας το νέο κόμμα στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Η δήλωση άναψε φωτιές και δεν άρεσε σε πολλούς και έμαθα ότι αρκετοί εκ της ηγεσίας ενοχλήθηκαν στην Χαριλάου Τρικούπη.

Το ΠΑΣΟΚ, η Θεσσαλονίκη και οι υποψήφιοι

Παλαιό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ από τα βόρεια συνάντησα χθες στη Βουλή. Καθόταν μόνος του στο εντευκτήριο και σα να μονολογούσε. Τον πλησίασα και τον ρώτησα αν είναι όλα καλά. Και μου απάντησε ως εξής: «Το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη δεν έχει ούτε έναν Πασόκο υποψήφιο! Όταν είδε την απορία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό μου συνέχισε εξηγώντας: Κατεβαίνει στις εκλογές μόνο με μεταγραφές – με υποψήφιους την Θρασκιά, τον Παππά και τον Χουρδάκη. Ο πιο βέρος Πασόκος είναι ο υποψήφιος και επίσημα με τη ΝΔ, Γιώργος Φλωρίδης. Τι να του απαντήσεις. Αξιόπιστη πηγή μου επίσης μου είπε ότι ο Φλωρίδης επιστρατεύτηκε από την κυβέρνηση από το καλοκαίρι που του έκαναν την πρόταση ενώ ήταν στο Κιλκίς. Το Μαξίμου του ζήτησε να βάλει πλάτη στην Θεσσαλονίκη όπου η ΝΔ χωλαίνει.

Τα συγχαρίκια στο Δουδωνή

Αυτό που ξεχώρισε χθες στο Κοινοβούλιο ήταν η κόντρα του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη με τον συνταγματολόγο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή, με αποτέλεσμα να είναι πρώτο θέμα συζήτησης στο καφενείο της Βουλής τόσο για την ένταση στη μεταξύ τους κόντρα όσο και στο περιεχόμενο. Οι παριστάμενοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έσπευσαν να συγχαρούν τον Π. Δουδωνή για τα όσα είπε για τον Γ. Φλωρίδη, ενώ δεν ήταν και λίγοι όσοι ανέφεραν πως ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει κοινοβουλευτικό τσαγανό. Τον Φλωρίδη τον χτυπάνε και για αυτό που σας έγραφα παραπάνω. Έχει δικό του κόσμο στη Θεσσαλονίκη.

Μαδάνε την μαργαρίτα για την ΕΛΑΣ

Και να πάω σε ένα άλλο πηγαδάκι που είδα στο εντευκτήριο της Βουλής και απαρτιζόταν από πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δυο ανεξάρτητους πλέον και έναν που παρέδωσε την έδρα και πέρασε από το Κοινοβούλιο. Στην παρέα ήταν ο πρώην βουλευτής Γιώργος Καραμέρος και οι ανεξάρτητοι Χάρης Μαμουλάκης και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και είμαι βέβαιος πως συζητούσαν τι θα γίνει με την ΕΛΑΣ και πότε θα ανοίξει επιτέλους την πόρτα ο πρόεδρος Τσίπρας. Κάτι σαν μάδημα της μαργαρίτας μοιάζει αυτό.

Η Κωνταντοπούλου και η ενόχληση των συναδέλφων της

Για μια ακόμη συνεδρίαση τα ρέστα της έδωσε η Ζωή Κωνταντοπούλου που δεν έχασε την ευκαιρία να διακόπτει πολλές φορές και να στρέφει τα βλέμματα πάνω της. Η στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ενόχλησε πολλούς συναδέλφους της, για μια ακόμη φορά, και συζητώντας όσα έκανε και έλεγε και χθες με βουλευτές όλων των κομμάτων στο καφενείο της Βουλής κατάλαβα ότι όσα κάνει γίνονται υπό το άγχος των δημοσκοπήσεων και των χαμηλών πτήσεων του κόμματος.

Η οργή και ο φασίζων λόγος δεν λύνουν προβλήματα

Μπορεί η συζήτηση γύρω από το θέμα που άνοιξε με την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη να επικεντρώνεται, στην παρούσα φάση έστω, στο αν και κατά πόσο μπορεί να ηγηθεί κόμματος ή να κατέβει με κάποιον τρόπο στις επόμενες εθνικές εκλογές, η ουσία όμως –ή αν θέλετε η άλλη όψη του νομίσματος- είναι άλλη. Την έθεσε χθες ο Παύλος Μαρινάκης και αφορά κυρίως στους νέους και όχι μόνο. «Πρέπει να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας και κυρίως στα νεότερα παιδιά που μπορεί να “ψαρώνουν” από τέτοιες υπερβολές και τέτοιες συμπεριφορές, ότι κανένα πρόβλημά τους δεν θα λύσει ούτε η οργή ούτε ο φασίζων λόγος», είπε προσθέτοντας πως «τα προβλήματα λύνονται με μετρημένες πολιτικές και διάλογο». Αν μη τι άλλο όπως είπε όταν συγκυβέρνησε η Αριστερά με την ακροδεξιά στη χώρα δεν είδαν οι πολίτες να λύνεται και κάποιο πρόβλημα.

Με υπόμνημα ο Αβραμόπουλος

Βαλίτσες για τις Βρυξέλλες ετοιμάζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του για το Κατάρ Gate. Η Βουλή θα λάβει και σήμερα από τον ίδιο ένα υπόμνημα και θα άρει την ασυλία του. Στη συνέχεια έχει επιλέξει να εμφανιστεί δια ζώσης στην ευρωπαϊκή εισαγγελία στις 21 Σεπτεμβρίου για να καθαρίσει το όνομά του.

Το περιστατικό Κασιμάτη – συζύγου υφυπουργού στην κηδεία του Μαζωνάκη

Θα σας μεταφέρω μια χαρακτηριστική εικόνα από το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια, όπου είναι σε όλους μας γνωστό πως η οικογένεια του εκλιπόντος εξέφρασε από την πρώτη στιγμή την επιθυμία να μην πάρει η κηδεία καμία πολιτική διάσταση μια στάση απόλυτα δικαιολογημένη, που κέρδισε τον απέραντο σεβασμό όλων μας. Σας είχα ενημερώσει προ τριημέρου για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο υφυπουργός Εργασίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, με τον πατέρα του τραγουδιστή, λόγω γνωριμίας τους από την Νίκαια όπου είναι στην εκλογική περιφέρεια του υφυπουργού. Στην κηδεία λοιπόν παρέστη με την σύζυγο του και θα σας πω γιατί το αναφέρω αυτό. Εντός του ιερού ναού σημειώθηκε μια σύντομη λεκτική αντιπαράθεση, όταν η ανεξάρτητη βουλευτής Β’ Πειραιά, Νίνα Κασιμάτη, απευθύνθηκε στη σύζυγο του υφυπουργού με τη φράση «Κάνε πιο εκεί», επιχειρώντας προφανώς να διαφοροποιήσει τη χωροταξική της θέση. Με συνέπεια η αντίδραση της συζύγου του κ. Μαρκόπουλου να είναι άμεση, απαντώντας: «Ποια είσαι εσύ που θα μου πεις να κάνω πέρα;». Απ’ ό,τι μου είπαν το επεισόδιο αποκλιμακώθηκε άμεσα, χωρίς να υπάρξει συνέχεια, σεβόμενες τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα μπρίφινγκ του ΣΥΡΙΖΑ

Προσπαθεί με κάθε τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ να δείξει ότι θα είναι στην επόμενη Βουλή και δίνει τον αγώνα του. Μάλιστα χθες αποφάσισαν να ξεκινήσουν και μπρίφινγκ. Σε αυτή την πρώτη διώρη (!) διαδικασία (ούτε κυβέρνηση να ήταν) ο Τομεάρχης Οικονομίας και Γραμματέας της Κ.Ε. του κόμματος Νίκος Παππάς, με την συμμετοχή του Γραμματέα Οργανωτικού, Γιάννη Μπουλέκου και των εκπροσώπων Τύπου, Γιώργου Παναγιωτόπουλου και Δημήτρη Μελίδη και της αναπληρώτριας Γραμματέα της ΚΕ, Νατάσας Γκαρά εξειδίκευσε την οικονομική πρόταση για την διαχείριση των κόκκινων δανείων υπέρ των δανειοληπτών, την αποτροπή των πλειστηριασμών και την ανάκτηση των δημόσιων αγαθών.

Στην τελική φάση το αμυντικό project των 12 εκατ. ευρώ για θαλάσσια drones

Πληροφορούμαι ότι μπαίνει στην τελική ευθεία το project των 12 εκατ. ευρώ του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) για τα αυτόνομα μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη επιφανείας, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης που «τρέχει» αυτή την περίοδο το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ και η διαδικασία έχει περάσει πλέον στο στάδιο υποβολής δεσμευτικών προτάσεων από τους υποψηφίους. Με την τελευταία αλλαγή που έγινε, η προθεσμία για τις δεσμευτικές προσφορές μεταφέρεται έως τις 19 Οκτωβρίου 2026 στις 15.00, ενώ η αποσφράγισή τους έχει προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα, 20 Οκτωβρίου, στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων. Το πιο ενδιαφέρον της υπόθεσης βρίσκεται στο γεγονός ότι το πρόγραμμα αφορά ανάπτυξη ελληνικής τεχνογνωσίας σε αυτόνομα συστήματα και μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, έναν τομέα που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τις σύγχρονες ναυτικές επιχειρήσεις.

Το project «Τούμπα» στη Θεσσαλονίκη

Βλέπω μιλώντας με ανθρώπους μου εκεί στα βόρεια, πως στη Θεσσαλονίκη έχουν αρχίσει να παίρνουν πολύ πιο σοβαρά το θέμα της Νέας Τούμπας. Περνώντας πλέον από τη συζήτηση και τις εξαγγελίες σε πιο οργανωμένη τεχνική προετοιμασία. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΠΑΟΚ έχει αναθέσει στην εταιρεία μχανικών Salfο και Συνεργάτες, υπηρεσίες project management με την εν λόγω εταιρεία να έχει τον συντονισμό της διεθνούς και ελληνικής ομάδας μελετητών, αλλά και την υποστήριξη των διαδικασιών σχεδιασμού, ωρίμανσης και αδειοδότησης του έργου. Στην ομάδα συμμετέχουν βαριά ονόματα του διεθνούς και εγχώριου μελετητικού κλάδου, γεγονός που δείχνει ότι το project επιχειρεί να αποκτήσει από νωρίς ενιαία τεχνική κατεύθυνση. Αυτό στο οποίο όλοι με τους οποίους μιλάω, συναινούν, είναι ότι η Νέα Τούμπα δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο, αλλά ως ευρύτερη αστική ανάπλαση για τη Θεσσαλονίκη, με νέους δημόσιους και πράσινους χώρους. Δηλαδή, η κουβέντα φαίνεται πως περνά σε πιο ώριμη φάση, με τεχνικούς συμβούλους που έχουν εμπειρία από μεγάλα αθλητικά έργα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.

Προχωρούν τα δύο μεγάλα εμπορικά της Lamda στο Ελληνικό

Σε διαφορετική φάση κατασκευής βρίσκονται τα δύο μεγάλα εμπορικά projects της Lamda Development στο Ελληνικό, με τη Riviera Galleria να έχει περάσει πλέον σε πιο ώριμο στάδιο και το The Ellinikon Mall να βρίσκεται ακόμη στις εργασίες βάσης. Στη Riviera Galleria που βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σκυροδέτησης και πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι εργασίες στις όψεις και στα στέγαστρα, η κατασκευή των εσωτερικών χωρισμάτων σε όλα τα επίπεδα, καθώς και οι εξωτερικές εργασίες και η μόνωση της οροφής. Με βάση το χρονοδιάγραμμα της Lamda, η ολοκλήρωση αναμένεται εντός του α’ τριμήνου του 2027. Σας θυμίζω ότι στο The Ellinikon Mall στην πλευρά της λεωφόρου Βουλιαγμένης, η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει ανατεθεί στην Τέρνα, ενώ οι εργασίες ξεκίνησαν στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες θεμελίωσης, καθώς το μεγαλύτερο εμπορικό project του Ελληνικού περνά σταδιακά στην κύρια κατασκευαστική του φάση.

Νέες κινήσεις της οικογένειας Βαρδινογιάννη στη ναυτιλιακή σκακιέρα

Η οικογένεια Βαρδινογιάννη φαίνεται ότι δεν έκανε μία ευκαιριακή κίνηση όταν επέστρεψε το καλοκαίρι στα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου. Η Avin International απέκτησε δεύτερο πλοίο τύπου Handysize, το Kriti Orion, πρώην Bianca, χωρητικότητας 34.000 dwt και κατασκευής 2013, με το τίμημα να τοποθετείται από ναυλομεσιτικές πηγές κοντά στα 13 εκατ. δολάρια. Η νέα αγορά έρχεται μετά την απόκτηση του Kriti Atlas, κατασκευής 2011 και χωρητικότητας 34.983 dwt, επιβεβαιώνοντας ότι η επιστροφή της Avin στα bulkers έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό στα μικρότερα μεγέθη. Και μάλλον δεν είναι τυχαίο. Τα Handysize είναι σήμερα η δεύτερη πιο περιζήτητη κατηγορία στη secondhand αγορά ξηρού φορτίου, πίσω από τα Supramax και Ultramax. Μέχρι στιγμής φέτος έχουν αλλάξει χέρια 123 Handysize, με μέση ηλικία 13 ετών, ενώ το 2025 είχαν πραγματοποιηθεί 180 συναλλαγές. Την ίδια ώρα, οι αξίες των μεταχειρισμένων πλοίων ξηρού φορτίου έχουν αυξηθεί έως και 17% σε διάστημα δώδεκα μηνών. Η κίνηση έχει ακόμη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι η Avin είχε πουλήσει πέρυσι το τελευταίο της bulker, το Panamax Evangelia του 2000. Τώρα επιστρέφει, αλλά με διαφορετικό προφίλ στόλου, μικρότερα και πιο ευέλικτα πλοία και ήδη δύο αγορές μέσα σε λίγους μήνες.

«Ζεστός» για το πρώην Allou o Μαρινάκης

Ζεστά φαίνεται πως έχει πάρει το project του πρώην Allou Fun Park στο Ρέντη ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με το σχέδιο αξιοποίησης του ακινήτου να περνά, όπως ακούγεται, σε πιο προχωρημένο στάδιο. Οι πληροφορίεςμου αναφέρουν ότι ετοιμάζεται πυρετωδώς ένα νέο project με βασικό άξονα τη δημιουργία χώρου εκδηλώσεων και συναυλιών, σε μία κίνηση που θα μπορούσε να δώσει νέα ταυτότητα στο συγκεκριμένο σημείο και να το εντάξει σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα ψυχαγωγίας. Άλλωστε, ο ίδιος έχει ενισχύσει αισθητά την παρουσία του στον χώρο του θεάματος μέσω των εταιρειών του, δημιουργώντας συνέργειες ανάμεσα σε media, παραγωγές, live events και εμπορικές δραστηριότητες. Το πρώην Allou Fun Park θα αποτελέσει ακόμη έναν κρίκο σε αυτή την αλυσίδα. Το project, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δουλεύεται εντατικά και το αποτέλεσμα αναμένεται να αρχίσει να φαίνεται σύντομα, καθώς στόχος είναι ο χώρος να αποκτήσει νέα χρήση και να επανέλθει στο προσκήνιο με εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό.

Σε νέους ιδιοκτήτες το Zafolia Hotel

Ένα ακόμα deal καταγράφεται στην ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας, με το ιστορικό Athens Zafolia Hotel να περνά σε κοινοπραξία των Highgate και ETERNAM. Πρόκειται για μονάδα 191 δωματίων και σουιτών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, με rooftop πισίνα και θέα προς τον Λυκαβηττό, σε σημείο που συνδυάζει πρόσβαση στο επιχειρηματικό κέντρο και στις βασικές πολιτιστικές υποδομές της πρωτεύουσας. Η Highgate είναι αμερικανικός όμιλος επενδύσεων και διαχείρισης ξενοδοχείων, με δραστηριότητα σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Καραϊβική και Λατινική Αμερική. Διαχειρίζεται ή κατέχει περισσότερα από 400 ξενοδοχεία με περίπου 79.000 δωμάτια, ενώ η συνολική αξία των ακινήτων που συνδέονται με το χαρτοφυλάκιό της ξεπερνά τα 15 δισ. δολάρια. Εκτός από hotel management, δραστηριοποιείται σε επενδύσεις, αναπτύξεις, ανακαινίσεις και hospitality technology. Η ETERNAM είναι γαλλική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων σε ακίνητα, θυγατρική του Groupe Cyrus, με έδρα στο Παρίσι. Ιδρύθηκε το 2011 και είναι αδειοδοτημένη από τη γαλλική AMF. Διαχειρίζεται περίπου 1,7 δισ. ευρώ, περισσότερα από 200 ακίνητα και πάνω από 25 επενδυτικά funds. Η συμφωνία επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη κινητικότητα στα αθηναϊκά ξενοδοχειακά ακίνητα και το ενδιαφέρον διεθνών κεφαλαίων για υφιστάμενες μονάδες με ισχυρή τοποθεσία και περιθώρια περαιτέρω αξιοποίησης.