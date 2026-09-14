BEAST

Ξεκινάει το ταμείο της ΔΕΘ

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έκλεισε χθες η ΔΕΘ για τους πολιτικούς αρχηγούς και από εδώ και πέρα έχει σημασία τι ταμείο κάνουν, εάν άλλαξαν ή θα αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί και κατά πόσο θα επηρεάσουν τον κόσμο.

Δυναμική παρουσία του Newsbeast στην 90ή ΔΕΘ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η φετινή παρουσία του Newsbeast στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μιας διοργάνωσης με έντονο πολιτικό και επιχειρηματικό χαρακτήρα. Τα βλέμματα ήταν στραμμένα στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού και στα μέτρα που ανακοινώθηκαν ενόψει της πορείας προς τις εκλογές, αλλά και στις θέσεις της αντιπολίτευσης, και το Newsbeast βρέθηκε, όπως κάθε χρόνο, στην καρδιά των γεγονότων. Ο διευθυντής του Newsbeast, Βίκτωρας Μοντζέλλι, και οι έμπειροι πολιτικοί συντάκτες Σάββας Γουλόπουλος και Γιώργος Σαρρής, μετέφεραν από το διπλό στούντιο που είχε στηθεί στο περίπτερο του Newbeast για μία ακόμα χρονιά όλες τις εξελίξεις. Δεκάδες -περισσότερα από 60- κορυφαία πρόσωπα της πολιτικής, της επιχειρηματικής και της οικονομικής σκηνής πέρασαν από το περίπτερό μας καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, δίνοντας το δικό τους στίγμα για τις εξελίξεις και τις προοπτικές της χώρας. Υπουργοί, στελέχη της αντιπολίτευσης, επικεφαλής επιχειρήσεων και θεσμικοί παράγοντες της αγοράς αντάλλαξαν απόψεις μπροστά στις κάμερες, καθιστώντας το περίπτερο ένα από τα σημεία συνάντησης της φετινής διοργάνωσης. Η ανταπόκριση του κοινού και των συνομιλητών επιβεβαίωσε τη θέση του Newsbeast ως ενός από τα κορυφαία σημεία αναφοράς της ενημέρωσης στη ΔΕΘ. Ξεχωριστές στιγμές της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσαν οι ερωτήσεις που απηύθυνε η δημοσιογραφική ομάδα του Newsbeast στους πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής. Αρχικά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, και στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα – τρεις φωνές, τρεις διαφορετικές αφηγήσεις για την επόμενη μέρα της χώρας. Η επιτυχημένη αυτή παρουσία αποτελεί την καλύτερη παρακαταθήκη ενόψει των επόμενων μεγάλων ραντεβού της επικαιρότητας.

Το τηλεφώνημα του Μαρκόπουλου στον πατέρα Μαζωνάκη

Η στήλη αποχαιρετά σήμερα έναν άνθρωπο που ήταν η πιο γοητευτική εξαίρεση ανάμεσα σε έναν κόσμο γεμάτο «κανονικούς». Και αναφέρομαι στον αγαπημένο Γιώργο Μαζωνάκη. Και θα σας αναφέρω ένα παρασκήνιο που αφορά την οικογένειά του και γνωστό υφυπουργό. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του πέρασε από σαράντα κύματα. Δεν θέλω όμως να σταθώ εκεί, αλλά σε ένα «παρασκήνιο» που εξελίχθηκε το μεσημέρι της ίδιας της ημέρας που έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος που λατρεύτηκε όσο λίγοι. Ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη είχε μιλήσει για ένα προσωπικό του θέμα με τον υφυπουργό, Δημήτρη Μαρκόπουλο, και βουλευτή Β’ Πειραιώς, εκεί όπου βρίσκεται η Νίκαια, η γειτονιά όπου μεγάλωσε ο καλλιτέχνης. Από όσο γνωρίζει η στήλη, ο υφυπουργός Εθνικής οικονομίας έχει εξαιρετική σχέση με την οικογένεια. Δυστυχώς το ίδιο απόγευμα ο Δημήτρης Μαρκόπουλος επικοινώνησε ξανά με τον πατέρα, αλλά για να μεταφέρει τη θλιβερή είδηση και να μάθει αν είχε ενημερωθεί. Τηλεφώνημα στην οικογένεια έκανε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για να εκφράσει τη συμπαράστασή του και να δηλώσει ότι βρίσκεται στη διάθεσή τους για ό,τι χρειαστούν.

Τα ήρεμα νερά και τα θέματα του Ερντογάν

Πάμε τώρα στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο και μάλιστα επί τριήμερο. Σημαντική επίσκεψη που στέλνει και μηνύματα στην Τουρκία με όσα γίνονται. Πάντως κατά τα όσα λέγονται και γράφονται δεξιά και αριστερά στο Μέγαρο Μαξίμου έμαθα υπάρχει η εκτίμηση ότι θα συνεχίσουν τα ήρεμα νερά παρά τις κατά καιρούς δηλώσεις των Τούρκων, ακόμα και του προέδρου τους, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Λέγεται μάλιστα ότι είναι τόσο πολλά τα εσωτερικά προβλήματα του Ερντογάν, όπως ο ψηλός πληθωρισμός, που προσπαθεί να τα καλύψει με επιθετικές δηλώσεις. Σε αυτό το κλίμα αναχωρεί ο πρωθυπουργός για τη Νέα Υόρκη το προσεχές Σάββατο για να συμμετάσχει στην ΓΣ του ΟΗΕ.

Έρχεται επικοινωνιακή καταιγίδα

Θα μείνω στην κυβέρνηση όμως και θα σας πω ότι έχει καταρτισθεί ένα μεγάλο πρόγραμμα περιοδειών και εμφανίζεται στα ΜΜΕ κεντρικών στελεχών, ώστε να περάσουν επικοινωνιακά οι εξαγγελίες της ΔΕΘ και όσα είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτό διότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι συνταρακτικό που να αλλάζει και την εικόνα των δημοσκοπήσεων προς το καλύτερο. Η κατάσταση είναι «ναι μεν, αλλά».

Προβληματισμός για την εφαρμογή των εξαγγελιών

Πάντως αρκετοί βουλευτές της ΝΔ γκρινιάζουν. Λένε ότι πρέπει να υπάρξει πακέτο που να το δουν άμεσα οι πολίτες και αν είναι δυνατόν έως τα Χριστούγεννα για να αλλάξει το κλίμα, διότι πολλά μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από το 2027.

Οι μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

Και να μείνω στη ΔΕΘ αλλά στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Εκεί είδα στην ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ το Σάββατο βράδυ δύο ανεξαρτήτους βουλευτές, πρώην ΣΥΡΙΖΑ, τους Αλέξανδρο Αυλωνίτη και Ευάγγελο Αποστολάκη. Οι συζητήσεις είναι προχωρημένες για μετακίνησή τους στη Χαριλάου Τρικούπη – για τον πρώτο, δε, είναι μια υπόθεση που έχει κλείσει.

Δεν είπε ούτε ένα νούμερο ο Ανδρουλάκης

Ήταν λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Ένα τηλεοπτικό πάνελ είχε μόλις ολοκληρωθεί και άνθρωπός μου άκουσε τους συμμετέχοντες να σχολιάζουν όσα είχαν ακούσει το προηγούμενο βράδυ στην ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ από το Βελλίδειο. Η σύνθεση του πάνελ αποτελούνταν από υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης και εκπροσώπους της αγοράς. Αυτό που του έκανε εντύπωση ήταν ότι, παρότι οι έτεροι δυο δεν είναι και από τους πλέον φιλοκυβερνητικούς, δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένοι από όσα εξήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μάλιστα ένας από τους τρεις μονολογούσε: «Μα, δεν είπε ούτε ένα νούμερο. Ούτε ένα. Έκθεση ιδεών ήταν».

Το πράσινο και το «εβληματικές»

Αυτό που είδα, πάντως, ήταν το πολύ πράσινο που κυριάρχησε στο φόντο πίσω από την ομιλία του Ανδρουλάκη. Έμαθα ότι είχαν γίνει πολλές πρόβες εδώ και μέρες για το πράσινο βίντεο wall και είδα μπόλικο κόσμο. Το «7 ΕΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ» αντί για «7 ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ» στην παρουσίαση του προέδρου, δεν το είδε κανείς σε τόσες πρόβες; Αποτέλεσμα; Να γίνει λογοπαίγνιο με το «βλήμα». Έμπειρο στέλεχος, πάντως, μου είπε ότι ήταν περίπου 2.300 άτομα, νούμερο που είναι μεγάλο αναλογικά με την εικόνα που εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις.

Ο Πολάκης θέλει κάλπες

Μου λένε ότι τα θεμέλια της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ τρίζουν. Είδαμε τον Νίκο Παππά ως γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ να δίνει συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ και τη Ρένα Δούρου ως πρόεδρο της ΚΟ να κάνει την κεντρική ομιλία. Μόνο που ο Πολάκης δεν εμφανίστηκε και αυτό συζητιέται έντονα και μαθαίνω ότι σύντομα θα βάλει θέμα ηγεσίας ζητώντας να στηθούν κάλπες για εκλογή αρχηγού πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Παρεμπιπτόντως, δεν ακούστηκε καθόλου η συνέντευξη του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώην κόμμα είναι και το εντυπωσιακό είναι πως αρχίζει και τους περνάει η Νέα Αριστερά.

Η κουμπαριά του Πιερρακάκη

Θα σας πάω τώρα στο όμορφο Βουκουρέστι για ένα κοινωνικό και ταυτόχρονα πολιτικό γεγονός. Εκεί ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης πάντρεψε τον Ρουμάνο ομόλογο του Αλεξάντρου Ναζάρε με τον οποίο συνδέονται με πολυετή φιλία.

Η επιστροφή του Κασιδιάρη

Την προσεχή Τρίτη, αύριο δηλαδή, αποφυλακίζεται από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης εκ των κεντρικών στελεχών της Χρυσής Αυγής. Ο Κασιδιάρης θα δώσει και συνέντευξη τύπου για τις πολιτικές του κινήσεις και αυτό που ξέρουμε είναι ότι θέλει να πολιτευτεί. Εδώ θα γίνει μάχη όμως επί της ερμηνείας για την ποινή απαγόρευσης. Το 2020 καταδικάστηκε με 14 χρόνια και αυτή η ποινή λήγει το 2034 και άρα λέμε νομικοί δεν μπορεί να ισχύσει σε αυτή την περίπτωση η μείωση της ποινής λόγω μεροκάματων στις φυλακές. Ο Άρειος Πάγος θα τα κρίνει όλα και θα έχει ενδιαφέρον η απόφαση για το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο.

Μονόλογος για τον Παύλο Φύσσα στο Ευρωκοινοβούλιο

Και επί τη ευκαιρία να σας πω ότι την Παρασκευή 18/9 θα γίνει σε αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου ειδική παρουσίαση του θεατρικού μονολόγου «18/9» με την ηθοποιό Δώρα Χρυσικού. Την ημερομηνία αυτή δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας και ο μονόλογος είναι ένα αντιφασιστικό δρώμενο.

«Τρέχει» το νέο ξενοδοχείο της Μπλε Κέδρος των αδελφών Ευμορφίδη

Σε φάση κατασκευής μου λένε ότι βρίσκεται η νέα ξενοδοχειακή επένδυση της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ στη Θεσσαλονίκη, ύψους 3 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά τη δημιουργία μονάδας τεσσάρων αστέρων στην οδό Ζεύξιδος 8. Το ξενοδοχείο θα λειτουργήσει με το εμπορικό σήμα Coco-Mat Du Nord, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του ομίλου στον χώρο της φιλοξενίας. Η Μπλε Κέδρος, κατά πλειοψηφία συμφερόντων των Μάικ Ευμορφίδη και Πολ Ευμορφίδη της Cocomat, είναι ιδιοκτήτρια του ακινήτου στο οποίο αναπτύσσεται το νέο ξενοδοχείο. Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τον προγραμματισμό να προβλέπει ολοκλήρωση του έργου έως τον Δεκέμβριο. Η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά οκτώ projects με επενδυτικό ύψος 93 εκατ. ευρώ. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δύο επενδύσεις που συνδέονται με τον χώρο της φιλοξενίας και της εστίασης. Το κτίριο αναπτύσσεται σε συνολική επιφάνεια περίπου 2.100 τ.μ. και περιλαμβάνει ισόγειο, επτά τυπικούς ορόφους και έναν ακόμη όροφο σε εσοχή. Με βάση τον σχεδιασμό, το νέο Coco-Mat Du Nord θα διαθέτει 52 δωμάτια, εκ των οποίων τα τρία θα είναι σουίτες.

Νέα εταιρεία real estate από την Avax

Νέα κίνηση στο real estate οσμίζομαι από ανθρώπους της αγοράς ότι έκανε η Avax Development, εταιρεία του ενός από τους big 4 των κατασκευών της Avax, δημιουργώντας την «Άβαξ Αττικές Αναπτύξεις Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.». Η εταιρεία έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 4,05 εκατ. ευρώ και μοναδικό μέτοχο την Avax Development. Σε ό,τι αφορά την «προίκα» της νέας εταιρείας, από τα 4,05 εκατ. ευρώ, μόλις 50.000 ευρώ εισφέρονται σε μετρητά, ενώ τα υπόλοιπα 4 εκατ. ευρώ αφορούν εισφορά σε είδος. Συγκεκριμένα, η Avax Development μεταφέρει στη νέα εταιρεία τη συμβατική της θέση για την επικείμενη αγορά δύο ακινήτων, τα οποία πλέον θα αναλάβει να αποκτήσει η Άβαξ Αττικές Αναπτύξεις Ακινήτων. Το ποσό των 4 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί στην προκαταβολή που έχει ήδη καταβληθεί στους πωλητές για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Η νέα εταιρεία έχει σαφώς real estate προσανατολισμό, καθώς στους σκοπούς της περιλαμβάνονται αγοραπωλησίες ακινήτων, κατασκευές κτιρίων, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων, αλλά και τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πρόεδρος τοποθετήθηκε ο Χρήστος Ιωάννου, αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Μιτζάλης και διευθύνων σύμβουλος ο Κωνσταντίνος Χασάπης. Με αυτόν τον τρόπο η Avax δημιουργεί ξεχωριστό εταιρικό όχημα για συγκεκριμένη επένδυση των δύο ακινήτων, έχοντας ήδη δεσμεύσει σημαντικό κεφάλαιο πριν ακόμη ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των δύο περιουσιακών στοιχείων.

Τα μαντάτα για την Aegean στο πρώτο μισό του ‘26

Τα βλέμματα της αγοράς θα είναι σήμερα στην Aegean, καθώς μετά του Χρηματιστηρίου ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν έσοδα περίπου 812 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3% σε ετήσια βάση, αλλά λειτουργικό κέρδος – EBITDA στα 139 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11%. Από τη μία πλευρά, η ταξιδιωτική ζήτηση παραμένει ισχυρή. Από την άλλη, οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και κυρίως το αυξημένο κόστος καυσίμων πιέζουν την κερδοφορία. Για το δεύτερο τρίμηνο οι προβλέψεις κάνουν λόγο για άνοδο εσόδων κατά 2%, αλλά πτώση λειτουργικών κερδών κατά 18%, στα 93 εκατ. ευρώ, με το κόστος καυσίμων να εμφανίζεται αυξημένο κατά 23%. Σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας, οι εκτιμήσεις είναι ακόμη πιο συγκρατημένες, με κέρδη περίπου 16 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο και ζημιές 5,4 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, έναντι κερδών 47,9 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Με ναυτιλιακό άρωμα η βίλα στο Ελληνικό

Ένα ακόμη ισχυρό όνομα από τον χώρο της ναυτιλίας μου λένε οι πληροφορίες μου ότι αποκτά παρουσία στο Ελληνικό. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Κάτσικα, για λογαριασμό του οποίου έχει κατατεθεί προς έγκριση οριστική μελέτη που αφορά την κατασκευή τριώροφης μονοκατοικίας εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει δύο υπόγεια επίπεδα, χώρους στάθμευσης και βοηθητικές χρήσεις, φυτεμένο δώμα, κολυμβητικές δεξαμενές και υδάτινα στοιχεία, καθώς και φυλάκιο. Στις προβλέψεις της μελέτης περιλαμβάνεται ακόμη στεγασμένη πλατφόρμα ανελκυστήρα για όχημα. Ο Κωνσταντίνος Κάτσικας βρίσκεται στο τιμόνι της World Ship Suppliers, εταιρείας με δραστηριότητα στον εφοδιασμό και την τροφοδοσία πλοίων, ενώ επιχειρηματικά έχει συνδεθεί και με τη Gulf Marine and Industrial Supplies Hellas. Το τελευταίο διάστημα, πάντως, η παρουσία του επεκτείνεται και στον τομέα του real estate. Το 2025 ίδρυσε τη Skyline Development& Real Estate, με αρχικό κεφάλαιο 5 εκατ. ευρώ και δραστηριότητες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κατασκευή κτιρίων, τις αγοραπωλησίες οικοπέδων και την ανάπτυξη ακινήτων.

To deal Mirum – Δομικής Κρήτης για το project των 800 εκατομμυρίων

Σε ουσιαστική φάση υλοποίησης πληροφορούμαι ότι περνά πλέον το πολυδιαφημισμένο τουριστικό project, Elounda Hills, στην Κρήτη, καθώς η Mirum Hellas υπέγραψε με τη Δομική Κρήτης την πρώτη κύρια κατασκευαστική σύμβαση για το μεγάλο project της Ελούντας. Η συμφωνία, ύψους 6,44 εκατ. ευρώ, αφορά το πρώτο τμήμα των πολυτελών κατοικιών και ακολουθεί τη συμφωνία Early Contractor Involvement που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές την άνοιξη. Oι μπουλντόζες πιάνουν δουλειά τον Οκτώβριο και τα έργα περιλαμβάνουν δύο παραθαλάσσιες βίλες με εσωτερικούς χώρους διακοσμημένους με προϊόντα Ralph Laurenκαι 24 Marina Branded διαμερίσματα, με στόχο ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2027. Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο χειροπιαστό κατασκευαστικό βήμα ενός συνολικού επενδυτικού σχεδίου που υπολογίζεται σε περίπου 800 εκατ. ευρώ. Να σας θυμίσω ότι η Mirum έχει παρουσία στο χώρο των πολυτελών οικιστικών και τουριστικών projects, με παρουσία σχεδόν δύο δεκαετιών στην Ελλάδα και επικεφαλής τον Ισραηλινό επιχειρηματία, γεννημένο στην Ουκρανία, Vitaliy Borisov. Το Elounda Hills είναι μακράν το μεγαλύτερο στοίχημά της Mirum. Η ανάπτυξη εκτείνεται σε περίπου 90 εκτάρια και προβλέπει κατοικίες, ξενοδοχεία, επώνυμες κατοικίες και μαρίνα, φιλοδοξώντας να μετατρέψει την περιοχή σε έναν ολοκληρωμένο προορισμό υπερπολυτελούς real estate και φιλοξενίας.

«Πρώτο τραπέζι πίστα» για τη Μαρίνα Βερνίκου στο Ρέμο

«Πρώτο τραπέζι πίστα» βρέθηκε, όπως μαθαίνω, η Μαρίνα Βερνίκου στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων πορείας του δημοφιλούς τραγουδιστή. Η επιχειρηματίας και φωτογράφος, μέλος της γνωστής εφοπλιστικής και επιχειρηματικής οικογένειας Βερνίκου, έδωσε το «παρών» σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές βραδιές της πόλης, παρακολουθώντας από κοντά το επετειακό live σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις που υπήρχαν στο χώρο της συναυλίας στη νέα παραλία, ακριβώς πίσω από τη μητέρα του τραγουδιστή, η οποία και εκείνη παρακολούθησε τη συναυλία. Σας θυμίζω ότι η Μαρίνα Βερνίκου διατηρεί διαχρονικά έντονη παρουσία τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο όσο και στον χώρο της τέχνης και της φωτογραφίας, ενώ συχνά βρίσκεται σε σημαντικά κοινωνικά και πολιτιστικά γεγονότα.