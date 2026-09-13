Στη Θεσσαλονίκη, αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχείρησε να παρουσιάσει την πλήρη εικόνα του οικονομικού και κοινωνικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στο κόστος των εξαγγελιών του και απαντώντας στις κυβερνητικές αιτιάσεις περί δημοσιονομικού κενού. Κατά τη διάρκεια της εφ’ όλης της ύλης συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε ότι οι προτάσεις του κόμματος συγκροτούν ένα «τεκμηριωμένο, συγκεκριμένο και κοστολογημένο» πρόγραμμα, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την οικονομική πολιτική και τις ανακοινώσεις του.

Ανοίγοντας την τοποθέτησή του με μια αιχμηρή αναφορά στις κυβερνητικές παροχές, δήλωσε: «Χθες στη Θεσσαλονίκη έβρεξε κυριολεκτικά και σίγουρα δεν έβρεξε δισεκατομμύρια». Ακολούθως άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό, επαναφέροντας στο προσκήνιο όσα είχε εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2018, όταν βρισκόταν στη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε μια συνολική πρόταση τόσο για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους όσο και για τη διαμόρφωση μιας διαφορετικής παραγωγικής βάσης. Όπως υποστήριξε, ζητούμενο είναι η δημιουργία μιας οικονομίας περισσότερο ανταγωνιστικής και ανθεκτικής, η οποία δεν θα εξαρτά την ανάπτυξή της αποκλειστικά από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και την αγορά ακινήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε εκτενώς στην ανάγκη ενδυνάμωσης της περιφέρειας και προσέλκυσης παραγωγικών επενδύσεων. Στάθηκε επίσης στα φορολογικά κίνητρα που προτείνει το κόμμα του, στην επιτάχυνση των αποσβέσεων για νέες επενδύσεις και στις παρεμβάσεις που θεωρεί αναγκαίες για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία, στη βιοτεχνία και στη μεταποίηση.

«Όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προτού αναλύσει τα ποσά που απαιτούνται για την υλοποίηση των βασικότερων εξαγγελιών του ΠΑΣΟΚ.

Τι είπε για 13η σύνταξη και 13ο μισθό

Σε ό,τι αφορά τη 13η σύνταξη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξήγησε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει σταδιακή ενεργοποίηση της παροχής σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη δόση τοποθετείται χρονικά το 2027 και η δεύτερη το 2030.

Κατά τον ίδιο, η δημοσιονομική επιβάρυνση από τη δεύτερη δόση της 13ης σύνταξης υπολογίζεται στα 840 εκατ. ευρώ.

Για τον 13ο μισθό, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι η δέσμευση του κόμματός του αφορά επίσης σταδιακή εφαρμογή, με το συνολικό κόστος της συγκεκριμένης παρέμβασης να προσδιορίζεται σε 1,27 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, τοποθέτησε στα 540 εκατ. ευρώ το κόστος για την επαναφορά του ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους. Όπως σημείωσε, το μέτρο απευθύνεται σε μια κοινωνική ομάδα που έχει δεχθεί ιδιαίτερα μεγάλη πίεση από τις συνεχείς αυξήσεις στις τιμές και τη συρρίκνωση της αγοραστικής της δύναμης.

Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και ΦΠΑ

Αναλύοντας τις φορολογικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης αποτελεί δημοσιονομικά ουδέτερη παρέμβαση.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρόταση για τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, ώστε οι αυξήσεις των ονομαστικών εισοδημάτων να μην οδηγούν σε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση, την ώρα που η ακρίβεια περιορίζει την πραγματική οικονομική δυνατότητα των πολιτών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που παρουσίασε, το κόστος του μέτρου φτάνει τα 400 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας.

Ως δημοσιονομικά ουδέτερη περιέγραψε και την αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ για τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει διπλασιασμό του υφιστάμενου ορίου, από τις 10.000 στις 20.000 ευρώ ετήσιου τζίρου.

Για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, διευκρίνισε ότι η σχετική πρόταση δεν αφορά ένα μόνιμο οριζόντιο μέτρο. Αντιθέτως, προβλέπεται η δυνατότητα εφαρμογής του σε χρονικές περιόδους κατά τις οποίες οι ανατιμήσεις εντείνονται και η πίεση στα νοικοκυριά γίνεται μεγαλύτερη.

«Δεν ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη για να μοιράσουμε το υπερπλεόνασμα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να διαφοροποιήσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ από μια λογική απλής διανομής διαθέσιμων δημοσιονομικών πόρων, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου σχεδίου παραγωγικής και αναπτυξιακής ανασυγκρότησης.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μοιράσει το υπερπλεόνασμα που δημιουργεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η επιδίωξη του κόμματος είναι να εφαρμοστεί μια διαφορετική αναπτυξιακή πολιτική, ικανή να οδηγήσει σε «πιο υγιή οικονομία», να παράγει καλύτερες δημοσιονομικές επιδόσεις και να κατανέμει με δικαιότερο τρόπο τα οφέλη της ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η οικονομική μεγέθυνση δεν πρέπει να μετατρέπεται σε «πεδίο κερδοσκοπίας και συσσώρευσης πλούτου των ισχυρών εις βάρος της κοινωνίας», αλλά να αντανακλάται στην καθημερινότητα και στο εισόδημα της κοινωνικής πλειονότητας.

«Στόχος να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ»

Από την παρουσίαση των οικονομικών μέτρων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πέρασε στο εκλογικό διακύβευμα, καθιστώντας σαφές ότι η επιδίωξη του κόμματός του δεν εξαντλείται στην κατάληψη της δεύτερης θέσης. Αντιθέτως, συνέδεσε την πρώτη θέση με τη δυνατότητα πολιτικής αλλαγής και σχηματισμού μιας διαφορετικής κυβέρνησης.

«Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση, διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, και να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα, όπως αυτό που περιέγραψα και χθες και που περιγράφω σήμερα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε έναν δρόμο: να είσαι πρώτο κόμμα», ανέφερε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι για να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή πολιτικής θα πρέπει να ηττηθεί εκλογικά η Νέα Δημοκρατία. Επισήμανε ακόμη ότι, με βάση τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, η δυνατότητα συγκρότησης κυβέρνησης εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από το ποιο κόμμα θα τερματίσει πρώτο.

«Γι’ αυτό ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ, με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας, ανέδειξε ως κεντρικά προβλήματα τη διαφθορά, τη λειτουργία του πελατειακού κράτους, την ατιμωρησία, την έλλειψη διαφάνειας και την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Απέναντι σε αυτά, υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται «μια γενναία πολιτική αλλαγή. Ριζοσπαστική».

«Δεν αλλάζει η στρατηγική μας – Καμία συνεργασία με τη ΝΔ»

Απόλυτος ως προς τα σενάρια της επόμενης ημέρας των εκλογών εμφανίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αποκλείοντας οποιαδήποτε κυβερνητική συνεργασία ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Διευκρίνισε μάλιστα ότι η θέση αυτή ισχύει ακόμη και εάν σε ένα υποθετικό κοινό κυβερνητικό σχήμα δεν βρισκόταν στη θέση του πρωθυπουργού ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για να τεκμηριώσει τη στάση του, επικαλέστηκε την ομόφωνη απόφαση των 5.000 συνέδρων του ΠΑΣΟΚ και ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη στρατηγική «δεν αλλάζει», επειδή είναι «αξιακή και πολιτική».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν σέβεται επαρκώς τους θεσμούς, το Σύνταγμα, τη Δικαιοσύνη και τις αρχές του κοινοβουλευτισμού, ενώ υποστήριξε ότι οι πολιτικές της ευνοούν τη δημιουργία μιας «κάστα ολιγαρχίας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι το κόμμα του προσέρχεται στις επόμενες εθνικές εκλογές με στόχο τη νίκη και την πολιτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, απορρίπτοντας για ακόμη μία φορά οποιαδήποτε προοπτική μετεκλογικής συνεργασίας μεταξύ των δύο παρατάξεων.

«Ένα κόμμα Σαμαρά αφορά τη Νέα Δημοκρατία, όχι το ΠΑΣΟΚ»

Λιτή αλλά απολύτως σαφής ήταν η τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Ερωτηθείς εάν το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να εξετάσει κάποια μορφή συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό, απέρριψε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Αφορά, σε οποιαδήποτε εκδοχή της, τη Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Ισχυρό κοινωνικό κράτος για να μη μένει κανείς πίσω»

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέπτυξε τις θέσεις του κόμματός του για την κοινωνική πολιτική, απορρίπτοντας την κριτική ότι οι σχετικές εξαγγελίες υπηρετούν τη συγκρότηση ευκαιριακών προεκλογικών συμμαχιών. Όπως υποστήριξε, η ανάπτυξη, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και η αποκατάσταση της λειτουργίας των θεσμών αποτελούν αλληλένδετα τμήματα ενός ενιαίου σχεδίου για το μέλλον της χώρας.

Ως χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανέφερε το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην πρόσβαση στην εκπαίδευση και τις ανισότητες στον χώρο της δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συγκεκριμένα ζητήματα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένες προσωπικές δυσκολίες, καθώς επηρεάζουν το σύνολο της κοινωνίας και τη λειτουργία της οικονομίας.

Στις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ συμπεριέλαβε την «αναγέννηση» του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της δημόσιας εκπαίδευσης. Αναφέρθηκε ακόμη στην καθιέρωση σαφών κανόνων για τη λειτουργία πραγματικά μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, καθώς και στην ανάγκη υιοθέτησης μιας διαφορετικής στεγαστικής στρατηγικής.

Στο πεδίο της κατοικίας, μίλησε για τη θεσμοθέτηση ζωνών στεγαστικής πίεσης και φέρουσας ικανότητας, την επιβολή πλαφόν στις αυξήσεις των ενοικίων σε επιλεγμένες περιοχές και την εφαρμογή περιορισμών τόσο στη Golden Visa όσο και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προειδοποίησε ότι η περαιτέρω διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων ενδέχεται να ενισχύσει την πεποίθηση πολλών πολιτών ότι δεν εκπροσωπούνται από το πολιτικό σύστημα. «Θα αγωνιστώ το κοινωνικό κράτος να είναι ισχυρό, δίκαιο για όλους, ώστε κανένας πολίτης να μη νιώθει ότι μένει πίσω», ανέφερε. Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι οι προτάσεις αυτές δεν αποτελούν ένα πρόσκαιρο προεκλογικό σχέδιο, αλλά έναν «οδικό χάρτη» τον οποίο το ΠΑΣΟΚ σκοπεύει, όπως είπε, να εφαρμόσει ως η επόμενη κυβέρνηση.

«Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει»

Απαντώντας στις ανησυχίες για ενδεχόμενη πολιτική αστάθεια, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία θα μπορούσε να βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια κρίση στα εθνικά θέματα, ο Νίκος Ανδρουλάκης διαβεβαίωσε ότι η χώρα δεν πρόκειται να μείνει χωρίς κυβέρνηση.

«Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει θα το αποφασίσει, με την ψήφο του, ο ελληνικός λαός», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ένα πρόγραμμα «ευθύνης, προόδου, συνέπειας και προοπτικής» και ζητά πλέον από τους πολίτες να το εμπιστευτούν.

Ταυτόχρονα, επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση για τα διλήμματα που θέτει στον δημόσιο διάλογο. Χαρακτήρισε το «Μητσοτάκης ή χάος» μορφή επικοινωνιακού εκβιασμού, ενώ περιέγραψε το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Ερντογάν» ως «αποκάλυψη της φαιδρότητας και της αλαζονείας της σημερινής κυβέρνησης».

«Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά»

Στο κεφάλαιο της εξωτερικής πολιτικής και των εθνικών θεμάτων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι η παράταξή του δεν αποδέχεται «μαθήματα». Επικαλέστηκε την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το άλυτο Κυπριακό, μια εξέλιξη την οποία χαρακτήρισε «τη σημαντικότερη εθνική επιτυχία της Μεταπολίτευσης».

Για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, επανέφερε την πρότασή του για μια «νέα αρχιτεκτονική» στο πλαίσιο των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Παράλληλα, αμφισβήτησε το κυβερνητικό αφήγημα περί αποκλιμάκωσης, χαρακτηρίζοντας τα «ήρεμα νερά» «επικοινωνιακό κατασκεύασμα».

Όπως ανέφερε, οποιαδήποτε αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς προϋποθέσεις. Ειδικότερα, πρότεινε τη θέσπιση συγκεκριμένων ρητρών και κυρώσεων για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Άγκυρα παραβιάζει ή δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Πολιτική αυτονομία, χωρίς εξαρτήσεις»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, την οποία συνέδεσε άμεσα με την ανεξαρτησία του κόμματος από οικονομικά κέντρα και άλλα ισχυρά συμφέροντα. Όπως υποστήριξε, αυτή η ανεξαρτησία αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να εφαρμόσει όσα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά του.

«Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε, διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι οι σχέσεις εξάρτησης γίνονται ορατές τόσο μέσα από τον τρόπο με τον οποίο ισχυρά μέσα ενημέρωσης και συμφέροντα αντιμετωπίζουν κόμματα και πολιτικά πρόσωπα όσο και μέσα από τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την άσκηση της πολιτικής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις τράπεζες, τα ολιγοπώλια, τα funds και την αγορά ακινήτων. Υποστήριξε ότι η έλλειψη αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου και αποτελεσματικών κανόνων λειτουργεί προς όφελος των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.

Στην κριτική του συμπεριέλαβε ειδικότερα το καθεστώς της Golden Visa, την εκτόξευση των ενοικίων, την ενίσχυση της ιδιωτικής υγείας, τις αδυναμίες του εξωδικαστικού μηχανισμού και την απουσία επαρκούς προστασίας της πρώτης κατοικίας.

«Για μένα δεν είναι σύνθημα, είναι κώδικας πολιτικής ταυτότητας η πολιτική αυτονομία, και η δική μου και του ΠΑΣΟΚ», τόνισε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την εμπιστοσύνη των πολιτών, δεσμευόμενο ότι θα συγκρουστεί «με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα». Επανέλαβε, τέλος, ότι για την αλλαγή του πολιτικού και οικονομικού μοντέλου απαιτούνται ισχυροί θεσμοί, διαφάνεια, λογοδοσία και σαφείς κανόνες σε κάθε πεδίο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.