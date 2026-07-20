Η τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών της Βουλής αναμένεται να αποτελέσει βήμα πολιτικών μηνυμάτων με πολλαπλούς αποδέκτες. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 16:00, αναμένεται να δώσει το σύνθημα της συσπείρωσης, να χαράξει τον οδικό χάρτη της επόμενης περιόδου και να ζητήσει από τους «γαλάζιους» βουλευτές να μεταφέρουν στην κοινωνία το κυβερνητικό έργο, ενόψει ενός ιδιαίτερα κρίσιμου πολιτικού φθινοπώρου.

Το μήνυμα προς τους βουλευτές: «Η κυβέρνηση δεν σταματά»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα καλέσει τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να αξιοποιήσουν το διάστημα των καλοκαιρινών περιοδειών στις εκλογικές τους περιφέρειες, προβάλλοντας τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί από την αρχή της δεύτερης θητείας της κυβέρνησης.

Η κεντρική γραμμή είναι ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή των προεκλογικών της δεσμεύσεων, συνεχίζοντας με αμείωτους ρυθμούς το μεταρρυθμιστικό της έργο. «Δεν σταματάμε, τρέχουμε συνεχώς, είμαστε παρόντες και δίνουμε λύσεις στα προβλήματα των πολιτών», αναμένεται να είναι το βασικό μήνυμα που θα εκπέμψει, ενώ θα επαναλάβει ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές για την αντιπολίτευση μετά τις δικαστικές εξελίξεις

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να γίνει στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποστηρίξει πως η αρχειοθέτηση των εννέα από τις δεκατρείς υποθέσεις αποδεικνύει ότι υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο πολιτικών επιθέσεων πριν ακόμη ολοκληρωθεί η έρευνα της Δικαιοσύνης, με την αντιπολίτευση να αγνοεί επιδεικτικά το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο θα υπογραμμίσει ότι ισχύει και για τις τέσσερις υποθέσεις που εξακολουθούν να εξετάζονται.

Επίθεση στην αντιπολίτευση και μήνυμα σταθερότητας

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι μοναδικός τους στόχος είναι η απομάκρυνση της κυβέρνησης από την εξουσία, χωρίς όμως να παρουσιάζουν ένα συνεκτικό σχέδιο διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα κατηγορήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι επιλέγουν τη λογική των ανέξοδων υποσχέσεων και του λαϊκισμού, προτείνοντας μέτρα χωρίς κοστολόγηση και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες για την οικονομία.

Απέναντι σε αυτή την εικόνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει τη Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να διασφαλίσει πολιτική σταθερότητα και οικονομική συνέχεια σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Στο τραπέζι και οι εξαγγελίες της ΔΕΘ

Η συνεδρίαση θα σηματοδοτήσει και την έναρξη της προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα παρουσιαστεί το νέο πακέτο κυβερνητικών παρεμβάσεων.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις και παρατηρήσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν από το οικονομικό επιτελείο. Όσες κριθούν εφαρμόσιμες και δημοσιονομικά βιώσιμες αναμένεται να ενσωματωθούν στις ανακοινώσεις που θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο από τη Θεσσαλονίκη.

Στο φόντο η Συνταγματική Αναθεώρηση

Η ΚΟ της ΝΔ συνεδριάζει ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, γεγονός που της προσδίδει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπενθυμίσει τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τις θεσμικές αλλαγές, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο επέλεξε να δηλώσει «παρών» σε σειρά κυβερνητικών προτάσεων. Η κυβερνητική πλευρά εκτιμά ότι χάθηκε ακόμη μία ευκαιρία για ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις σε κρίσιμα θεσμικά ζητήματα.

Στόχος η ενότητα της «γαλάζιας» κοινοβουλευτικής ομάδας

Πέρα από τα πολιτικά μηνύματα προς την αντιπολίτευση, η σημερινή συνεδρίαση έχει και έντονο εσωκομματικό χαρακτήρα. Ο πρωθυπουργός επιδιώκει να ενισχύσει τη συνοχή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, μετά τις διαφοροποιήσεις που είχαν εκφραστεί το προηγούμενο διάστημα από ορισμένους βουλευτές σχετικά με προτάσεις της Συνταγματικής Αναθεώρησης, όπως η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας.

Το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει είναι ότι η Νέα Δημοκρατία εισέρχεται στην επόμενη πολιτική περίοδο με ενιαία στρατηγική, καθαρό εκλογικό ορίζοντα και στόχο την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου μέχρι το τέλος της τετραετίας, έχοντας ήδη στραμμένο το βλέμμα στην εκλογική αναμέτρηση του 2027.