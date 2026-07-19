Τέλος στη δράση εγκληματικής ομάδας που εξαπατούσε συστηματικά ηλικιωμένες γυναίκες στη Λαμία έβαλαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων.

του ανταποκριτή μας από το Lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα μέλη της σπείρας που είναι Ρομά κατάφεραν μέσα σε μόλις δύο ημέρες, στις 17 και 18 Ιουλίου, να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας που ξεπερνά τις 110.000 ευρώ, εξαπατώντας τρεις ηλικιωμένες γυναίκες.

Συγκεκριμένα το βράδυ του Σαββάτου συνελήφθησαν ένας 42χρονος και ένας 16χρονος, ενώ το πρωί της Κυριακής εντοπίστηκε και ο τρίτος συνεργός τους, ηλικίας 29 ετών. Σε βάρος του τελευταίου εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Λαμίας για υποθέσεις διακεκριμένων κλοπών.

Παρίσταναν τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ

Η σπείρα χρησιμοποιούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία για να παγιδεύει τα θύματά της. Οι δράστες τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένες γυναίκες, προσποιούμενοι τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ ή συνεργείων οπτικών ινών.

Ισχυρίζονταν ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της κατοικίας και τις έπειθαν να συγκεντρώσουν όλα τα χρήματα και τα κοσμήματά τους σε σακούλες, τις οποίες έπρεπε να αφήσουν έξω από το σπίτι, δήθεν για λόγους ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Λίγη ώρα αργότερα, οι δράστες μετέβαιναν στα προκαθορισμένα σημεία με αυτοκίνητο και παραλάμβαναν ανενόχλητοι τη λεία τους.

Με τη συγκεκριμένη μέθοδο κατάφεραν να εξαπατήσουν τρεις γυναίκες, δύο στη Λαμία και μία σε κοντινή κοινότητα.

Βρέθηκαν τα κοσμήματα, άφαντα τα μετρητά

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών, στην κατοχή του 16χρονου εντοπίστηκε το σύνολο των κοσμημάτων που είχαν αφαιρεθεί από τα θύματα. Τα τιμαλφή κατασχέθηκαν και πρόκειται να επιστραφούν στις νόμιμες κατόχους τους.

Αντίθετα, τα μετρητά που είχαν αποσπάσει οι δράστες, συνολικού ύψους περίπου 100.000 ευρώ, δεν έχουν μέχρι στιγμής εντοπιστεί.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας και απάτες, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας.