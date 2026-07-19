Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής (19/7) στο Νεοχώρι Καρδίτσας, όταν έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον εφημέριο του χωριού και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας κατέληξε, σύμφωνα με καταγγελίες, σε επεισόδιο με χειροδικίες.

Η ένταση σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της κοινότητας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ακολούθησαν αλληλομηνύσεις, προσαγωγές και προσωρινή κράτηση των εμπλεκομένων.

Πώς ξεκίνησε η ένταση

Σύμφωνα με πληροφορίες του alithianews.gr, ο πρόεδρος της κοινότητας μαζί με κατοίκους του χωριού προετοίμαζαν τον χώρο για το παραδοσιακό πανηγύρι του Προφήτη Ηλία, μεταφέροντας τραπέζια και εξοπλισμό.

Την ίδια ώρα, στον χώρο έφτασε συνεργείο που είχε αναλάβει τη διακόσμηση για γάμο, ο οποίος επρόκειτο να τελεστεί το μεσημέρι της Κυριακής. Όπως αναφέρεται, ο πρόεδρος δεν είχε ενημερωθεί για το μυστήριο και ειδοποιήθηκε ο εφημέριος.

Σύμφωνα με την πλευρά του προέδρου, ο ιερέας έφτασε στον ναό και ζήτησε σε έντονο ύφος να απομακρυνθούν όλοι και να απομακρυνθεί ο εξοπλισμός που είχε ήδη τοποθετηθεί για την αυριανή γιορτή. Οι κάτοικοι αντέδρασαν, υποστηρίζοντας ότι είχε προηγηθεί μεγάλη προετοιμασία και πως δεν ήταν εφικτό να αλλάξουν τα σχέδια την τελευταία στιγμή.

Καταγγελίες για γροθιά και επέμβαση της Αστυνομίας

Ο ιερέας κάλεσε την Αστυνομία και στο σημείο έφτασε περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Λίμνης Πλαστήρα, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να εκτονώσουν την κατάσταση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, παρουσία αυτοδιοικητικών και κατοίκων του χωριού, ο διαπληκτισμός κλιμακώθηκε. Ο πρόεδρος της κοινότητας υποστηρίζει ότι ο ιερέας τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να χρειαστεί διακομιδή στο νοσοκομείο.

Από την πλευρά του, ο ιερέας προχώρησε επίσης σε καταγγελίες, υποβάλλοντας μήνυση σε βάρος του προέδρου και ακόμη ενός κατοίκου για εξύβριση.

Αλληλομηνύσεις και εισαγγελική παρέμβαση

Οι τρεις εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου σχηματίστηκαν οι σχετικές δικογραφίες. Με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι και καλούνται να παρουσιαστούν τη Δευτέρα ενώπιόν του για την περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης.

Ο γάμος τελέστηκε με άλλον ιερέα

Μετά το περιστατικό ενημερώθηκε η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, η οποία όρισε άλλον ιερέα για την τέλεση του γάμου, καθώς και για τον εσπερινό της Κυριακής. Το ίδιο θα ισχύσει και για τη λειτουργία της εορτής του Προφήτη Ηλία τη Δευτέρα.

Ο Μητροπολίτης Τιμόθεος δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την υπόθεση, εκφράζοντας τη λύπη του για όσα συνέβησαν.

Την ίδια στιγμή, ο ιερέας Παρθένιος Αλησιάνης δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν τον εμπλεκόμενο κληρικό με αμυχές στο πρόσωπο, συνοδεύοντάς τες με το σχόλιο: «Η αλήθεια θα λάμψει», αφήνοντας να εννοηθεί πως η υπόθεση έχει και άλλη διάσταση.