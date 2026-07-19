Η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ 2026, επικρατώντας 1-0 της Αργεντινής στον τελικό της Νέας Υόρκης. Έτσι η Ισπανία επέστρεψε στην κορυφή μετά από 16 χρόνια, φτάνοντας τις δύο κατακτήσεις στη διοργάνωση.
Η «φούρια ρόχα» έπιασε την Γαλλία και την Ουρουγουάη στα τρόπαια και αφήνει πίσω την Αγγλία στη σχετική λίστα.
Η χρυσή βίβλος του Μουντιάλ:
5 κατακτήσεις: Βραζιλία (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
4 κατακτήσεις: Γερμανία (1954, 1974, 1990, 2014), Ιταλία (1934, 1938, 1982, 2006)
3 κατακτήσεις: Αργεντινή (1978, 1986, 2022)
2 κατακτήσεις: Ισπανία (2010, 2026), Γαλλία (1998, 2018), Ουρουγουάη (1930, 1950)
1 κατάκτηση: Αγγλία (1966)
Αναλυτικά:
1930 Ουρουγουάη
1934 Ιταλία
1938 Ιταλία
1950 Ουρουγουάη
1954 Γερμανία
1958 Βραζιλία
1962 Βραζιλία
1966 Αγγλία
1970 Βραζιλία
1974 Γερμανία
1978 Αργεντινή
1982 Ιταλία
1986 Αργεντινή
1990 Γερμανία
1994 Βραζιλία
1998 Γαλλία
2002 Βραζιλία
2006 Ιταλία
2010 Ισπανία
2014 Γερμανία
2018 Γαλλία
2022 Αργεντινή
2026 Ισπανία