Τα πάντα είναι έτοιμα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής στο κατάμεστο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ.

Λίγο πριν την σέντρα του τελικού οι Λουίς Ντε λα Φουέντε και Λιονέλ Σκαλόνι ανακοίνωσαν τις αρχικές ενδεκάδες των ομάδων τους που θα διεκδικήσουν το μεγάλο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Ισπανία σε διάταξη 4-2-3-1, θα παραταχθεί με τους Σιμόν στην εστία, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια στην άμυνα, Ρόδρι και Φαμπιάν Ρουίθ στην μεσαία γραμμή, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ στις θέσεις στα άκρα και πίσω από τον φορ και τον Ογιαρθάμπαλ σέντερ φορ.

🚨🇪🇸 OFFICIAL: Spain starting XI.



Unai Simón; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Alex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal; Oyarzabal. pic.twitter.com/VxubnAg3k9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2026

Από την άλλη η Αργεντινή με 4-4-2, ξεκινά με τους Εμιλιάνο Μαρτίνες στην εστία, Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο στην άμυνα, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, ΜακΆλιστερ, Νίκο Γκονσάλες στη μεσαία γραμμή και Μέσι, Άλβαρες στην επίθεση.

🚨🇦🇷 OFFICIAL: Argentina starting XI.



Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi, Julián Álvarez. pic.twitter.com/YxDjI5objP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2026

Αναλυτικά οι συνθέσεις των ομάδων:

ΙΣΠΑΝΙΑ: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Εμ. Μαρτίνες, Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισ. Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, ΜακΆλιστερ, Νίκο Γκονσάλες, Μέσι, Άλβαρες.