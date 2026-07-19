Άγιο… είχε μία γυναίκα το πρωί της Κυριακής, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη λίγο πριν από τη γέφυρα του Αλφειού στον Πύργο.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας από Πύργο προς Ζαχάρω, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε στην άκρη του δρόμου και στη συνέχεια τούμπαρε, με την εικόνα στο σημείο να προκαλεί ανησυχία.

Ευτυχώς, παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της και δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία του Πύργου.

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