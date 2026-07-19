Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές του Ηρακλείου μετά τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης μαθήτριας από συνομήλικες και ανήλικες κοπέλες, σε περιστατικό που, σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκε με κινητά τηλέφωνα από παρευρισκόμενους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν γιατροί του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου ενημέρωσαν την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων για τον τραυματισμό της ανήλικης, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς της.

Ραντεβού για να λύσουν τις διαφορές τους

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι η 15χρονη είχε προηγουμένως επικοινωνήσει τηλεφωνικά με δύο άλλες ανήλικες, ηλικίας 14 και 16 ετών, προκειμένου να συναντηθούν και να διευθετήσουν προσωπικές τους διαφορές.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο κοπέλες φέρονται να επιτέθηκαν στη 15χρονη, χτυπώντας την επανειλημμένα με γροθιές στο κεφάλι.

Καθοδηγούσαν την επίθεση και τη βιντεοσκοπούσαν

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακόμη μία 15χρονη, αλβανικής καταγωγής, μαζί με άλλους ανήλικους που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, φέρεται να παρακολουθούσε το περιστατικό από υπερυψωμένο σημείο.

Οι ανήλικοι, σύμφωνα με την έρευνα, φέρονται όχι μόνο να καθοδηγούσαν τις δύο δράστιδες, αλλά και να κατέγραφαν τον ξυλοδαρμό με κινητά τηλέφωνα.

Συλλήψεις και αναζητήσεις

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 14χρονης που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, καθώς και της 15χρονης που βρισκόταν στην ομάδα των ατόμων που βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό. Τα κινητά τους τηλέφωνα κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο ανήλικων για την παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν τη 16χρονη που φέρεται να συμμετείχε στον ξυλοδαρμό, καθώς και τους γονείς της, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η 15χρονη που δέχθηκε την επίθεση μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, καθώς μετά τον ξυλοδαρμό αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε από το νοσοκομείο, ενώ έχει ήδη δοθεί εντολή για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να καταγραφούν τα τραύματά της.