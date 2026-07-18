Παγκόσμια ταξιδιωτική προειδοποίηση εξέδωσε το Σάββατο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες, ιδιαίτερα όσους βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση εξαιτίας της κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή και του κινδύνου νέων επιθέσεων.

Στην ανακοίνωσή του, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει εξαιρετικά ρευστό, με αυξημένη πιθανότητα απρόβλεπτης κλιμάκωσης, καλώντας τους πολίτες των ΗΠΑ να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί ότι αμερικανικές διπλωματικές αποστολές, τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και σε άλλες περιοχές του κόσμου, ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο επιθέσεων.

Παράλληλα, σημειώνει ότι οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν αμερικανικά συμφέροντα, εγκαταστάσεις ή πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών σε διάφορες χώρες, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω επέκταση της κρίσης.

«Λόγω των αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο με πιθανότητα απρόβλεπτης κλιμάκωσης. Υπενθυμίζουμε στους Αμερικανούς στην περιοχή τη συνεχή ανάγκη για προσοχή», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του αμερικανικού ΥΠΕΞ.

Η νέα οδηγία εκδόθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού ότι δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν, ενώ ένας ακόμη αγνοείται, έπειτα από ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία.

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την ανησυχία στην Ουάσιγκτον για πιθανή διεύρυνση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τις αμερικανικές αρχές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και να ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας σε διπλωματικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε εκδώσει αντίστοιχη παγκόσμια ταξιδιωτική προειδοποίηση ήταν τον Μάρτιο, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της τρέχουσας συγκυρίας και τις αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλεια Αμερικανών πολιτών και συμφερόντων στο εξωτερικό.