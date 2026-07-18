Με τις εκλογές να έχουν προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου, ο ακροδεξιός συνασπισμός του Μπενιαμίν Νετανιάχου αγωνίζεται να επεκτείνει τον εδαφικό έλεγχο στα κατεχόμενα πριν λήξει η θητεία του, εκδιώκοντας Παλαιστίνιους από τις περιοχές τους.

Οι υπουργοί Άμυνας και Οικονομικών του Ισραήλ ανακοίνωσαν σχέδια για τρεις νέους παράνομους οικισμούς στη Γάζα και χρηματοδότηση άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων για την επέκταση των κατασκευών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Με τις εθνικές εκλογές να έχουν προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου, ο ακροδεξιός συνασπισμός του Μπενιαμίν Νετανιάχου αγωνίζεται να επεκτείνει τον εδαφικό έλεγχο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη πριν λήξει η θητεία του, εκδιώκοντας Παλαιστίνιους από τις περιοχές τους.

Ο υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι σκόπευε να δημιουργήσει τρία φυλάκια «Ναχάλ» στη βόρεια Γάζα, ένα είδος στρατιωτικής κοινότητας που επί δεκαετίες άνοιγε το δρόμο για την κατασκευή νέων ισραηλινών οικισμών.

Οι οικισμοί Ναχάλ ιδρύθηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1950 σε παραμεθόριες περιοχές γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας. Από το 1967, το ίδιο σύστημα χρησιμοποιήθηκε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αρχικά κατά μήκος της κοιλάδας του Ιορδάνη και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε άλλες περιοχές.

Το Ισραήλ ελέγχει πλέον το 65% της Γάζας, ανέφερε κατά τη διάρκεια της ίδιας ενημέρωσης ο αναπληρωτής αρχηγός του επιτελείου του Ισραήλ, Υποστράτηγος Ταμίρ Γιαντάι. Αυτό το ποσοστό ξεπερνά κατά πολύ το 53% που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε πέρυσι με τη μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι που επέζησαν από τον πόλεμο εξόντωσης του Ισραήλ βρίσκονται συνωστισμένοι στο υπόλοιπο ένα τρίτο του εδάφους της Γάζας.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ανακοίνωσε χρηματοδότηση άνω των $400 εκατ. για δεκάδες νέους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Το υπουργικό συμβούλιο διέθεσε τα χρήματα τον περασμένο μήνα, αλλά κράτησε την απόφαση μυστική λόγω της αναμενόμενης αντίθεσης των ΗΠΑ, ανέφεραν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η Χαγκίτ Όφραν, από την ισραηλινή ακτιβιστική ομάδα Peace Now, δήλωσε ότι μπουλντόζες εργάζονταν σε τουλάχιστον επτά οικισμούς με σκοπό να είναι κατοικήσιμοι πριν από την ημερομηνία των εκλογών. «Με φόντο τις εκλογές, η κυβέρνηση απερίσκεπτα λεηλατεί το δημόσιο ταμείο προκειμένου να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα», λέει.