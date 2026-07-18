Μια κούρσα που θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη όσων την παρακολούθησαν έτρεξε η Ελένη Ιακωβάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 του Ριέτι.

Ήταν μια κούρσα που έστεψε την 17χρονη αθλήτρια πρωταθλήτρια Ευρώπης, όπως κάποτε ο πατέρας της στα 400μ. με εμπόδια. Και όχι μόνο αυτό! Το χρονόμετρο έγραψε 52.38! Ένα δευτερόλεπτο και ένα εκατοστό κάτω από το προηγούμενο ρεκόρ της, που ούτως ή άλλως ήταν μια εξαιρετική επίδοση.

Η Ιακωβάκη δεν παρασύρθηκε από το γρήγορο πρώτο 200άρι της Ουγγαρέζας Σοφία Εμάνουελ και μπήκε στην ευθεία με όλες τις δυνάμεις του κόσμου για να περάσει πρώτη τη γραμμή του τερματισμού και στο πάνθεον της ιστορίας στο πρωτάθλημα των μικρών.

Άλλο ένα ελληνικό πάρτι ξεκίνησε μόλις η Ιακωβάκη βγήκε από τη μικτή ζώνη με τα μέλη της ελληνικής αποστολής στο Ριέτι να αποθεώνουν τη νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Την υπέρβαση που τον έφερε στην ιδιαίτερα υψηλή 5η θέση έκανε ο Γιώργος Τσικοτζής στον τελικό του επί κοντώ. Ο Σερραίος αθλητής του Σάββα Κεφαλίδη, αφού ισοφάρισε το ρεκόρ του με 4.70, πήδηξε 15 πόντους ψηλότερα, ξεπερνώντας τα 4.85, μεγάλο νέο ατομικό ρεκόρ. Στη συνέχεια έβαλε τον πήχη στα 5.00 όπου είχε αξιόλογες προσπάθειες. Χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τα συγκεκριμένα κοντάρια που του παραχώρησε ο δεκαθλητής Δημήτρης Τσιμπούκης.

Μετά τον προκριματικό, ο Αλκίνοος Παπαγιαννάκης ξεπέρασε το προ-Ριέτι ρεκόρ του και στον τελικό, δίχως, όμως, να φτάσει στα επίπεδα του προκριματικού (7.26). Με καλύτερο άλμα στα 7.12, ο άλτης του μήκους από την Κρήτη ήταν 10ος.

Τέλος, ο Αλέξης Κοίλιας στα ημιτελικά των 400μ. με εμπόδια κατέβηκε από τα 53.39 στα 53.36 και πήρε την 14η θέση στην κατάταξη. Ο ίδιος ήθελε ένα χρόνο κάτω από 53”, αλλά, όπως είπε, δεν πήρε το ρίσκο στη διάρκεια της κούρσας, ιδιαίτερα στα πρώτα εμπόδια.