Ο ιστοτοπος της κενυατικής προεδρίας έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης σήμερα, με τους δράστες να ζητούν λύτρα, γράφουν πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης ενώ η κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι υπήρξε ένα «συμβάν» που την ανάγκασε να κλείσει προσωρινά τη σελίδα αυτήν.

Τον περασμένο Νοέμβριο πολλά υπουργεία της Κένυας δέχτηκαν επίσης κυβερνοεπιθέσεις.

Σύμφωνα με πολλά κενυατικά μέσα ενημέρωσης, μηνύματα κατά του προέδρου Ουίλιαμ Ρούτο εμφανίστηκαν το Σάββατο στον ιστότοπο της προεδρίας. Συνοδεύονταν από ένα αίτημα καταβολής λύτρων ύψους 5 μπιτκόιν (περίπου 280.000 ευρώ), με τους κυβερνοπειρατές να απειλούν ότι θα δημοσιοποιήσουν αδιευκρίνιστες πληροφορίες, αν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους.

«Για προληπτικούς λόγους, η πρόσβαση στον ιστότοπο της προεδρίας αναστέλλεται προσωρινά, για να διευκολύνουμε» την έρευνα των αρχών και την αποκατάσταση της σελίδας, είπε ο υπουργός Πληροφοριών Ουίλιαμ Καμπόγκο Γκιτάου, χωρίς να αναφερθεί σε «κυβερνοεπίθεση».

Ένα μήνυμα «Λάθους» (Error) εμφανίζεται πλέον σε όποιον επιχειρήσει να επισκεφθεί τον ιστότοπο.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως κάποιος απέκτησε πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες ή δεδομένα και οι ψηφιακές υπηρεσίες της κυβέρνησης παραμένουν «ασφαλείς και λειτουργικές».

Πέρυσι τον Ιούνιο η Interpol έκανε λόγο για «τεράστια αύξηση» του κυβερνοεγκλήματος στη Δυτική και την Ανατολή Αφρική. Σε ορισμένες χώρες οι καταγγελίες για διαδικτυακές απάτες αυξήθηκαν έως και κατά 3.000%μέσασε έναν χρόνο. Πολλές από αυτές προέρχονταν από την αφρικανική ήπειρο και στόχευαν επιχειρήσεις, με τους δράστες να ζητούν λύτρα για να «απελευθερώσουν» τους ιστοτόπους τους. Περίπου 18.000 κυβερνοεπιθέσεις ή απόπειρες καταγράφηκαν στη Νότια Αφρική και περισσότερες από 12.000 στην Κένυα, δύο από τι μεγαλύτερες και πλέον ψηφιοποιημένες οικονομίες της αφρικανικής ηπείρου. Ορισμένες στόχευαν «βασικές υποδομές», όπως την Υπηρεσία Αστικών Δρόμων της Κένυας (KURA) ή το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής (NBS) της Νιγηρίας.