Η ινδική νεοσύστατη διαστημική εταιρεία Skyroot Aerospace εκτόξευσε το Σάββατο (18/7) τον πρώτο τροχιακό πύραυλο της χώρας που αναπτύχθηκε βάσει ιδιωτικής πρωτοβουλίας, σε μια κρίσιμη δοκιμασία των προσπαθειών της ασιατικής χώρας να ανταγωνιστεί για μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς εκτοξεύσεων πυραύλων για εμπορικούς σκοπούς.

Ο πύραυλος Vikram-1 απογειώθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Satish Dhawan στη Σριχαρικότα στις 06:35 GMT, αφήνοντας πίσω του ένα σύννεφο φωτιάς και καπνού, μεταφέροντας πολλά ωφέλιμα φορτία πελατών και πειράματα σε τροχιά στην παρθενική του τροχιακή αποστολή, που ονομάστηκε «Aagaman».

Η αποστολή ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθιστώντας την Ινδία την τρίτη χώρα που επιτυγχάνει ικανότητα εκτόξευσης φορτίων σε τροχιά μέσω ιδιωτικής χρηματοδότησης.

Η εκτόξευση αρχικά είχε προγραμματιστεί να απογειωθεί στις 06:00 π.μ. GMT, όμως αναβλήθηκε προσωρινά και επαναπρογραμματίστηκε για λίγο αργότερα.

Self-Reliant India's Flight Now Reaches Space! 🚀



With the successful launch of #Vikram1, India has created a new history in the private space sector.



Heartfelt congratulations to Team Skyrroot for this proud achievement..!🇮🇳💐#IndiaWithVikram1 pic.twitter.com/6PyUUDyHZu — BHARATH KUMAR YADAV BJYM 🚩 (MODI KA PARIVAR) (@BHARATH_Y_BJYM) July 18, 2026

Η αποστολή αποσκοπεί στην επικύρωση συστημάτων πρόωσης, τηλεμετρίας, καθοδήγησης, πλοήγησης και ελέγχου του πυραύλου εν πτήσει, ενώ παράλληλα συλλέγει δεδομένα για μελλοντικές εμπορικές εκτοξεύσεις, ανέφερε η Skyroot.

«Η αποστολή Aagaman είναι μια μεγάλη επιτυχία», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Πρόκειται για μια δοκιμαστική πτήση. Θα κάνουμε μερικές από αυτές πριν προχωρήσουμε σε τακτικές εμπορικές πτήσεις», πρόσθεσε.

Ιδρυμένη το 2018, η Skyroot συγκαταλέγεται στη νέα γενιά ινδικών νεοσύστατων επιχειρήσεων στον τομέα του διαστήματος, που έχουν προσελκύσει υποστήριξη από παγκόσμιους επενδυτές μετά την απελευθέρωση του τομέα.

Έγινε η πρώτη εταιρεία του διαστημικού τομέα στη χώρα που έφτασε την αποτίμηση του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων νωρίτερα μέσα στο έτος.

Η ινδική αποστολή έρχεται εν μέσω εντεινόμενου ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά εκτόξευσης μικρών δορυφόρων, όπου οι νεοσύστατες επιχειρήσεις επιδιώκουν να αμφισβητήσουν την SpaceX του Ίλον Μασκ.

Με ύψος περίπου 22 μέτρα (72 πόδια), ο Vikram-1 έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει ωφέλιμα φορτία έως και 350 κιλά σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη. Το όχημα εκτόξευσης χρησιμοποιεί τρία στάδια στερεού καυσίμου και μια μονάδα ρύθμισης τροχιάς υγρού καυσίμου που τροφοδοτείται από έναν τρισδιάστατα εκτυπωμένο κινητήρα, τεχνολογίες που η εταιρεία λέει ότι εφαρμόζονται για πρώτη φορά στην Ινδία.

Ο πύραυλος μεταφέρει πολλά πειραματικά και ωφέλιμα φορτία πελατών από ινδικούς και ξένους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων δορυφόρων επίδειξης τεχνολογίας σε τροχιά.

Η Ινδία άνοιξε τον διαστημικό της τομέα σε ιδιωτικές επενδύσεις το 2020, επιτρέποντας σε νεοσύστατες επιχειρήσεις να κατασκευάζουν πυραύλους, δορυφόρους και υπηρεσίες εκτόξευσης, δραστηριότητες που για δεκαετίες παρείχε ο Ινδικός Οργανισμός Διαστημικής Έρευνας της κυβέρνησης.

🇮🇳🚀 A proud moment for India!



The successful launch of #Vikram1 marks another giant leap for India’s space journey. Congratulations to the Skyroot team!#IndiaWithVikram1 #SpaceTech #NewIndia pic.twitter.com/iTv11rx4Pg — kashi Viswanatha Raju Sagi (@kvr_bjp) July 18, 2026

Η κυβέρνηση στοχεύει να αυξήσει το μερίδιο της Ινδίας στην παγκόσμια διαστημική οικονομία στα 44 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2033 από περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι σήμερα, στοιχηματίζοντας ότι οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να τη βοηθήσουν να ανταγωνιστεί σε μια αγορά που κυριαρχείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Κίνα.

Οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη και την Ασία έχουν επίσης ενισχύσει την υποστήριξη προς τις εγχώριες εταιρείες εκτόξευσης για να εξασφαλίσουν ανεξάρτητη πρόσβαση στο διάστημα, καθώς η εμπορική και αμυντική ζήτηση επιταχύνεται.