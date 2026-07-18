Γαλλία και Αγγλία θα βρεθούν αντιμέτωπες σε λίγη ώρα στο Μαϊάμι με στόχο την τρίτη θέση στο Μουντιάλ 2026.

Λίγο πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων με τον Τόμας Τούχελ να δίνει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν αγωνίστηκαν αρκετά, αφήνοντας στον πάγκο τον Χάρι Κέιν.

Από την άλλη ο Ντεσάν έχει κρατήσει μερικούς βασικούς στο αρχικό σχήμα, όπως τους Εμπαπέ, Ντουέ και Ολίσε.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΓΑΛΛΙΑ: Μενιάν, Γκουστό, Κονατέ, Λακρουά, Ερναντέζ, Ραμπιό, Ζαΐρ – Εμερί, Ολίσε, Τσερκί, Ντουέ, Εμπαπέ.

ΑΓΓΛΙΑ: Χέντερσον, Κουάνσα, Γκεΐ, Κόνσα, Σπενς, Ράις, Έζε, Ρότζερς, Σακά, Ράσφορντ, Τόνεϊ.