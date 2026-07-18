Μία ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση που αφορά εμπρησμούς, εκβιασμούς αγροτών και πιθανή απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις αποκάλυψε η πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος στη Μεσσηνία.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Γαργαλιάνων συνελήφθησαν τρεις άνδρες: ένας 52χρονος κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί, κατά περίπτωση, κατηγορίες για εμπρησμούς, εκβιασμούς και απόπειρες εκβίασης, καθώς και για κλοπές και φθορές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Ζητούσαν χρήματα από αγρότες για το αρδευτικό νερό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι κατηγορούμενοι είχαν αναλάβει τη διαχείριση και διανομή του αρδευτικού νερού στην περιοχή και φέρονται να απαιτούσαν χρηματικά ποσά από παραγωγούς προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις καλλιέργειές τους.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι όσοι αγρότες αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα ή δεν συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις τους, γίνονταν στόχος απειλών και εκδικητικών ενεργειών.

Κατά το κατηγορητήριο, οι τρεις άνδρες φέρονται να πυρπολούσαν ελαιώνες και άλλες καλλιέργειες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι φωτιές επεκτείνονταν και σε δασικές εκτάσεις, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές.

Παράλληλα, τους αποδίδονται εμπρησμοί σε αγροικίες και αποθήκες, αλλά και φθορές ή κλοπές γεωργικού εξοπλισμού και αγροτικής παραγωγής.

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά επτά περιστατικά, εκ των οποίων τρεις δασικές και τέσσερις αγροτικές πυρκαγιές.

Στο μικροσκόπιο και οι αγροτικές επιδοτήσεις

Η έρευνα των Αρχών επεκτείνεται και στο ενδεχόμενο παράνομης είσπραξης αγροτικών ενισχύσεων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να πίεζαν ή ακόμη και να εξανάγκαζαν αγρότες να τους παραχωρούν ή να εκμισθώνουν αγροτεμάχια. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δήλωναν οι ίδιοι τις συγκεκριμένες εκτάσεις προκειμένου να εισπράττουν τις αντίστοιχες αγροτικές επιδοτήσεις.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν αποτέλεσμα έρευνας που διήρκεσε περίπου δύο χρόνια. Οι ανακριτικές Αρχές συνέλεξαν μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία από τα περιστατικά πυρκαγιών, πληροφοριακό υλικό και αξιοποίησαν τεχνικά μέσα επιτήρησης, ενώ πραγματοποιήθηκαν και νόμιμες παρακολουθήσεις επικοινωνιών για τη χαρτογράφηση της φερόμενης δράσης των εμπλεκομένων.

Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης και την υποβολή της δικογραφίας στην Εισαγγελία εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι συνελήφθησαν σε ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν και έρευνες στις κατοικίες τους. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας αγρότης, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.