Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Κυλλήνης ότι ανασύρθηκε 82χρονη αλλοδαπή (υπήκοος Αυστρίας), χωρίς τις αισθήσεις της, από την παραλία Λουτρών Κυλλήνης.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Στην 82χρονη, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) από ναυαγοσώστη και παρευρισκόμενους στο σημείο ιατρούς.

Στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Λιμεναρχείο Κυλλήνης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.