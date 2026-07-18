Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να έδωσε εντολή για στρατιωτικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, ως απάντηση στον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών από ιρανική επίθεση στην Ιορδανία.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ ζήτησε από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) να προχωρήσει σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ενώ φέρεται να προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι «θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης», στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας για σκληρή απάντηση.

Συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα καθημερινές επιθέσεις σε στρατιωτικές και στρατηγικές υποδομές, κυρίως στο νότιο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, μία από τις πιο κρίσιμες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.

Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών έχει αυξηθεί κατακόρυφα, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς ενισχύονται οι φόβοι για γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.