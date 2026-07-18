Η πρώτη οργανωμένη θερμή εισβολή του φετινού καλοκαιριού βρίσκεται προ των πυλών, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ένα κύμα καύσωνα διάρκειας τεσσάρων έως πέντε ημερών, το οποίο θα ανεβάσει τον υδράργυρο έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, η άνοδος της θερμοκρασίας ξεκινά από το Σάββατο, ενώ οι πιο δύσκολες ημέρες αναμένεται να είναι η Δευτέρα και η Τρίτη, όταν σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.

Γιάννης Καλλιάνος: Έρχεται καύσωνας μέτριας έντασης

Ο μετεωρολόγος του Mega, Γιάννης Καλλιάνος, επισημαίνει ότι πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική θερμή εισβολή του φετινού καλοκαιριού, η οποία θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας.

Όπως ανέφερε, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στις πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Φθιώτιδας, της Βοιωτίας και στο Αγρίνιο, όπου ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι από την Πέμπτη αναμένεται θεαματική αλλαγή του καιρού, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί ακόμη και κατά 10 βαθμούς Κελσίου.

Κώστας Λαγουβάρδος: «Καύσωνας 4-5 ημερών που απαιτεί προσοχή»

Από την πλευρά του, ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, εξήγησε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών δεν συνιστούσαν επίσημα καύσωνα, καθώς περιορίζονταν σε λίγες περιοχές.

Όπως τόνισε, από το Σάββατο και κυρίως από την Κυριακή έως και την Τετάρτη, η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά, με πολλές περιοχές να καταγράφουν 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου.

«Πρόκειται για έναν καύσωνα διάρκειας τεσσάρων με πέντε ημερών, ο οποίος χρειάζεται προσοχή. Είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο για την εποχή, χωρίς όμως να έχει τα χαρακτηριστικά παρατεταμένων καυσώνων που είδαμε τα προηγούμενα καλοκαίρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πού θα χτυπήσει «κόκκινο» ο υδράργυρος

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε:

Θεσσαλία

Βοιωτία

Φθιώτιδα

Αγρίνιο

Ανατολική Στερεά

Ανατολική Πελοπόννησο

Κεντρική Μακεδονία

Σε αρκετές από αυτές τις περιοχές ο υδράργυρος θα κυμανθεί μεταξύ 40 και 43 βαθμών Κελσίου, ενώ στα νησιά οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 35 έως 37 βαθμούς, με εξαίρεση την Κρήτη όπου τοπικά προβλέπονται έως 36 βαθμοί.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις απογευματινές ώρες, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Δευτέρα

Η ζέστη κορυφώνεται, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 40 έως 41 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ.

Τρίτη

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες διατηρούνται, ενώ ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος θα παραμείνει στους 40-41 βαθμούς.

Τετάρτη

Στα βόρεια θα αρχίσει σταδιακά η υποχώρηση της θερμοκρασίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, ενώ στη νότια Ελλάδα η ζέστη θα επιμείνει.

Αλλάζει το σκηνικό από την Πέμπτη

Το κύμα καύσωνα δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να υποχωρεί ακόμη και κατά 10 βαθμούς, επιστρέφοντας σε πιο φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Παράλληλα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν αυξημένες πιθανότητες για βροχές και τοπικές καταιγίδες την Παρασκευή, κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας.

Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια του τετραήμερου καύσωνα, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες, στους ηλικιωμένους, στα μικρά παιδιά και σε όσους εργάζονται ή κινούνται για πολλές ώρες σε εξωτερικούς χώρους, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επιβαρύνουν σημαντικά τις συνθήκες κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.