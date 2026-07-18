Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της διανύει η Μαριάννα Πολυχρονίδη, καθώς υποδέχθηκε το πρώτο της παιδί και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία με τα μικροσκοπικά ποδαράκια του νεογέννητου μωρού της, αποκαλύπτοντας με τον πιο διακριτικό τρόπο το χαρμόσυνο γεγονός.

Η συγκινητική ανάρτηση της Μαριάννας Πολυχρονίδη

Στο μήνυμα που συνόδευε τη φωτογραφία, η Μαριάννα Πολυχρονίδη μίλησε για τη βαθιά αλλαγή που έφερε στη ζωή της η μητρότητα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και την απέραντη αγάπη που νιώθει για το παιδί της.

«Τον τελευταίο καιρό… Χορεύω στο ρυθμό των μικροσκοπικών σου ποδιών. Αφήνομαι στα χεράκια σου να με πας όπου θέλεις. Βλέπω τον κόσμο απ’ την αρχή μέσα απ’ τα μάτια σου. Σ’ ευχαριστούμε που μας διάλεξες πανέμορφό μας πλάσμα! Αγάπη μου @fil.mos, σ’ ευχαριστώ που δίνεις βάθος και ουσία στο μαζί», έγραψε χαρακτηριστικά.

Τα λόγια της συγκίνησαν τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να της ευχηθούν για τη γέννηση του παιδιού της, γεμίζοντας την ανάρτηση με χιλιάδες likes και δεκάδες ευχές για υγεία και ευτυχία.